Какая помада подходит после 40: названы 2 оттенка, которые омолаживают

В материале вы узнаете о том, как подобрать помаду под цвет волос, глаза, тип кожи и возраст.

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Какая помада подходит после 40 лет / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Каждая женщина хочет быть настоящей красоткой и возраст этому не должен становиться преградой. Однако на него стоит обращать внимание, ведь с годами макияж меняется. Это касается и губной помады. Многие задаются вопросом, какая помада освежает и омолаживает.

Чаще всего изменения в макияже ощущаются после того, как возраст женщины перепрыгивает отметку 40. Мы разобрались с этим вопросом и узнали, как определить свой цвет помады.

Как подобрать помаду под цвет волос

Многие не умеют подбирать помаду, но это достаточно важный вопрос, который может как испортить, так и исправить весь макияж. При выборе помады нужно обращать внимание даже на цвет волос.

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Брюнеткам лучше всего подходят рубиновые, алые и винные оттенки помады.

Платиновым блондинкам - холодные розовые оттенки, а теплому медовому блонду - персиковые, красные и розовые оттенки с золотистыми нотками.

Русые волосы отлично сочетаются с красной, розовой и винной помадой. Также отличным вариантом станут нюдовые оттенки.

А вот для рыжеволосых женщин отлично подойдут пастельные тона, не слишком яркие розовые, персиковые и оранжевые оттенки. Также не стоит забывать и о бордовой помаде.

Под что выбрать помаду после 40

Если вы переживаете, что выбрать помаду под цвет волос не получится, то можно подобрать помаду подтон кожи. Тон помады не должен конфликтовать с подтоном кожи. Определить подтон можно по оттенку вен, проступающих сквозь кожу на запястье: с синевой - холодный подтон, с зеленоватым - теплый.

Для холодного подтона подойдут такие оттенки: сливовый, фуксия, цвет ежевики. Лучше избегать красного и оттенков с вкраплением оранжевого.

Для теплого подтона идеальным будет сочетание с помадой с золотистыми шиммерными частицами.

Как подобрать помаду под цвет глаз:

1. Карие глаза. Лучше всего использовать красные, коричневые, бордовые и фиолетовые оттенки. Попробовать также можно и нежно-розовые.

2. Зеленые глаза. Отличным вариантом станет рубиновая или терракотовая помада.

3. Голубые глаза. Вам подойдут оттенки розового, а также алая помада.

4. Серые глаза. Вы можете попробовать сливовые и нюдовые оттенки помады, они подчеркнут ваши глаза.

Какая помада подходит после 40 лет / фото: pixabay.com

Какая помада подходит после 40

Многие с возрастом задаются вопросом, какой цвет помады делает моложе. И правильно делают. Ведь с годами объем губ уменьшается и нужно правильно подбирать средства для макияжа, чтобы цвет помады не старил женщину.

Давайте же узнаем, какой цвет помады после 40 лет лучше всего подойдет женщине.

Если юным девушкам подходят яркие помады с насыщенными оттенками, то после 40 лет такие средства будут лишь подчеркивать появляющиеся морщинки. В таком возрасте лучше выбирать помаду для губ с изящным сатиновым финишем или эффектом влажного блеска.

Отличным вариантом станет использование нюдового тона и оттенка пыльной розы. Эти оттенки действительно омолаживают и освежают.

Однако лучше отказаться от темных оттенков - насыщенного бордового и сливового. Они будут подчеркивать синеву под глазами и визуально уменьшат объем губ.

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