Магнитные бури в январе 2022: когда опасные даты

Магнитные бури на январь 2022 – график и сила ударов / 1zoom.ru

Магнитные бури в январе 2022 года обещают четыре опасных волны космической непогоды. Это предварительный прогноз магнитных бурь на январь 2022 – но уже ясно, что месяц будет неспокойный в геомагнитном плане.

Когда будут магнитные бури в январе 2022 года (расписание опасных дней) и как бороться с симптоматикой – читайте на Главреде.

Дни магнитных бурь в январе 2022 года: когда сдавит сосуды сильнее всего

Первая магнитная буря в январе 2022 ожидается 11-го и 12-го числа. И NASA, и сайт ФИАН (Лебедев) сходятся в своей оценке, что это будут слабые геомагнитные возмущения на уровне в три балла. Осторожность следует проявить людям, которые страдают от хронических заболеваний.

Втораямагнитная буря в январе 2022 фиксируется уже 15 января. Ее сила также оценивается в три балла – однако из-за близости к первому удару ощущаться она может более болезненно. Возможны головные боли, чувство тревожности и усталости, проблемы со сном и психологическим состоянием.

Третья магнитная буря намечается 18 января 2022. Она не должна превысить трех-четырех-балльный порог. Но от повышенных физических нагрузок в это время стоит отказаться. Также стоит внимательно следить за своим эмоциональным фоном.

Реклама

Последняя магнитная буря в январе 2022 должна накрыть планету 20-21 января. Ожидается, что это будет уже серьезный удар. К тому же он придется на конец рабочей недели, когда силы организма уже и так ослаблены. На этой неделе стоит заранее разобраться со всеми важными делами, что требуют повышенной концентрации физических и умственных усилий – а конец семидневки максимально разгрузить от дел.

Как позаботиться о себе во время магнитных бурь

Самое важное – наладить режим сна. Тогда у организма будут силы на борьбу с симптомами магнитных атак. Водный баланс – еще одно важное правило: взрослый человек должен пить от 1,7 до 2,8 литра воды в течение дня (в зависимости от его веса). Свежий воздух – организм стоит насыщать свежим кислородом если не во время прогулок на природе, то хотя бы проветривая помещения. Правильное питание в эти дни исключает употребление алкоголя и жирных продуктов, зато включает в себя рыбные, творожные и овощные блюда. Укрепить психологическое состояние помогут позитивные эмоции: читайте книги любимых авторов, смотрите веселые фильмы, общайтесь с друзьями. А вот любые напряженные дискуссии и выяснения отношений лучше отложить.

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

Читайте также: