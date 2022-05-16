Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни: названы опасные даты

Во время магнитной бури не употребляйте алкоголь, поменьше курите и побольше дышите свежим воздухом.
В мае Землю накроют мощные магнитные бури. Как отмечают специалисты, небольшие колебания ожидаются 20 мая.
А уже 24 мая Землю накроет магнитная буря, которую могут почувствовать все люди. Еще один период активности ожидается 25-27 мая.
Магнитные бури происходят, когда Солнце начинает вырабатывать больше энергии, чем обычно. Возникают вспышки на Солнце, которые приводят к колебаниям магнитного поля Земли.
Обычно такие колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.
В такие дни чаще всего люди чувствуют необъяснимое недомогание, повышенную усталость и сонливость, сильные головные боли. Могут быть проблемы с концентрацией внимания, раздраженность.
Самые частые симптомы при магнитной буре:
- Головная боль, головокружение
- Тошнота, отсутствие аппетита, боль в животе
- Слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания
- Агрессия, раздражительность, апатия
- Повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение
- Обострение хронических заболеваний
- Ломота в костях, боли в местах бывших переломов
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