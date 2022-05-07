Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буря

Только к 10 мая геомагнитная обстановка придет в состояние покоя.
Совсем скоро Землю накроет самая сильная майская магнитная буря. Как отмечают эксперты, магнитная буря будет затяжная, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди.
Сильная магнитная буря начнется вечером 7 мая и закончится только 10 мая, во вторник.
Пик магнитной бури придется на воскресенье, 8 мая - с 08:00 до 21:00. Ожидается магнитная буря в 4 балла, а это значит, что она достигнет уровня G1.
9 мая, показатели снизятся на 1 балл. И только к 10 мая геомагнитная обстановка придет в состояние покоя.
Во время магнитной бури могут быть:
- Головокружение и головная боль
- Скачки артериального давления
- Боли в мышцах и суставах
- Снижение работоспособности, концентрации внимания
- Агрессивность, раздражительность, чрезмерная чувствительность, повышение уровня стресса
- Бессонница или сонливость
- Учащенное сердцебиение, боли в сердце
- Слабость, упадок сил, повышенная утомляемость
- Обострение хронических заболеваний
Чтобы помочь организму справиться с магнитной бурей, эксперты советуют побольше отдыхать и находиться на свежем воздухе.
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