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Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буря

7 мая 2022, 23:31

Только к 10 мая геомагнитная обстановка придет в состояние покоя.

Магнитная буря – магнитные бури – метеудар
Магнитная буря в мае

Совсем скоро Землю накроет самая сильная майская магнитная буря. Как отмечают эксперты, магнитная буря будет затяжная, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди.

Сильная магнитная буря начнется вечером 7 мая и закончится только 10 мая, во вторник.

Пик магнитной бури придется на воскресенье, 8 мая - с 08:00 до 21:00. Ожидается магнитная буря в 4 балла, а это значит, что она достигнет уровня G1.

9 мая, показатели снизятся на 1 балл. И только к 10 мая геомагнитная обстановка придет в состояние покоя.

Во время магнитной бури могут быть:

  • Головокружение и головная боль
  • Скачки артериального давления
  • Боли в мышцах и суставах
  • Снижение работоспособности, концентрации внимания
  • Агрессивность, раздражительность, чрезмерная чувствительность, повышение уровня стресса
  • Бессонница или сонливость
  • Учащенное сердцебиение, боли в сердце
  • Слабость, упадок сил, повышенная утомляемость
  • Обострение хронических заболеваний

Чтобы помочь организму справиться с магнитной бурей, эксперты советуют побольше отдыхать и находиться на свежем воздухе.

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