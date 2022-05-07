Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буря

Магнитная буря в мае

Совсем скоро Землю накроет самая сильная майская магнитная буря. Как отмечают эксперты, магнитная буря будет затяжная, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди.

Сильная магнитная буря начнется вечером 7 мая и закончится только 10 мая, во вторник.

Пик магнитной бури придется на воскресенье, 8 мая - с 08:00 до 21:00. Ожидается магнитная буря в 4 балла, а это значит, что она достигнет уровня G1.

9 мая, показатели снизятся на 1 балл. И только к 10 мая геомагнитная обстановка придет в состояние покоя.

Во время магнитной бури могут быть:

Головокружение и головная боль

Скачки артериального давления

Боли в мышцах и суставах

Снижение работоспособности, концентрации внимания

Агрессивность, раздражительность, чрезмерная чувствительность, повышение уровня стресса

Бессонница или сонливость

Учащенное сердцебиение, боли в сердце

Слабость, упадок сил, повышенная утомляемость

Обострение хронических заболеваний

Чтобы помочь организму справиться с магнитной бурей, эксперты советуют побольше отдыхать и находиться на свежем воздухе.

Читайте такжеПриметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Читайте также: