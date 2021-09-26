УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего

26 сентября 2021, 05:02

Когда магнитные бури в октябре 2021 года и как бороться с их последствиями – выяснил Главред.

Магнитные бури в октябре 2021 график самых опасных дат, как пережить
Магнитные бури в октябре 2021: график самых опасных дат, как пережить / oboi-dlja-stola.ru/

Зная, когда магнитные бури в октябре 2021 года, можно подготовиться к опасным дням и свести к минимуму симптомы: головные боли, скачки давления и проблемы с психикой.

Влияние магнитных бурь, по различным оценкам, испытывают на себе от 60% до 75% населения Земли. То есть шанс попасть под симптомы магнитной бури крайне высок. При этом в первую очередь магнитные бури влияют на ослабленные организмы: из-за болезни (в том числе имеется ввиду и хроническое заболевание) или из-за возраста (дети и пожилые люди), во время беременности воздействие магнитных бурь ощущается острее.

Чаще всего в периоды повышенных геомагнитных колебаний люди жалуются на сильную беспричинную усталость или внезапные головные боли. Усиливаются симптомы хронических заболеваний: например, людям с бронхиальной астмой становится трудно дышать. Если нет брешей в иммунитете, то может задеть психику:

  • снизится работоспособность;
  • появится тревога без причины;
  • повысится раздражительность;
  • возможны приступы агрессии или признаки депрессии.

Чтобы не обострять симптомы, во время магнитных бурь рекомендуют как можно меньше употреблять алкоголь, кофеин и табачные изделия, снизить воздействие физических и психологических стрессов на организм.

Читайте такжеКрасный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь

Реклама

Когда ждать магнитные бури в октябре 2021

Календарь "Магнитные бури на 2021 год" предупреждает нас всего о нескольких сильных магнитных бурях до конца этого года. Однако активность солнца начала расти (так как светило вошло в свой 25-й цикл). Поэтому прогнозируемые всплески могут усилиться и участиться.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на октябрь 2021: лучшие дни для работы в саду и огородеКалендарь магнитных бурь на октябрь 2021 года прогнозирует несколько опасных дней.

Магнитная буря 4-5 октября 2021 будет довольно слабой. На пике она не должна превысить четырех баллов. Ее влияние испытают лишь метеочувствительные люди.

Примерно такой же силы будет и магнитная буря 10 октября 2021. Симптомы будут такими же, как при предыдущем ударе: головная боль, проблемы со сном, дневная сонливость и усталость, повышенная раздражительность.

Самой долговременной в этом месяце станет магнитная буря с 15 по 20 октября 2021. Преимущественно ее воздействие ощущаться будет в утренние часы. А ее пик придется на 19 октября. Эти магнитные бури октября 2021 вымотают силы и подточат нервную систему даже здоровым людям.

Завершить всё должна магнитная буря 29-30 октября 2021 года. В это время нужно избегать тяжелой физической работы (особенно, если человек не привычен к подобным нагрузкам) и держать лекарства от головной боли при себе.

Как пережить магнитные бури в октябре 2021

Накануне и во время магнитных бурь нужно хорошо высыпаться (не менее чем семь-восемь часов за ночь), не перегружать желудок тяжелой пищей, следить за водным балансом (норма на сутки: 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела человека).

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

viber
здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван самый полезный бутерброд: готовить всего 3 минутыНазван самый полезный бутерброд: готовить всего 3 минуты Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманногоЛунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствияАстролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день ФеодорыПриметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры "Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношениях"Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношениях

Последние новости

05:02

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего

04:22

Конец эпидемии COVID-19: Комаровский дал неожиданный прогноз и назвал сроки Видео

03:50

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

03:02

Парень за 10 минут выпил бутылку газировки и умер

02:16

Громадная дыра в 40 млрд: эксперт предупредил о провале с субсидиями Видео

Реклама
01:48

"Я могу лучше": Усик прокомментировал победу над Джошуа Видео

01:37

День машиностроителя 2021 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

01:27

Усик расплакался, когда его объявили чемпионом (видео) Фото

01:07

Усик сотворил сенсацию и отобрал чемпионские пояса у Джошуа Фото Видео

01:00

Megogo разгневал украинцев: люди массово жалуются на "кидалово" с боем Усик-Джошуа

00:51

Полуобнаженные и в джакузи: Влад Яма показал пикантные фото с женой

00:19

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы Видео

25 сентября, суббота
23:44

Потеря обоняния и вкуса – редкость: врач назвала симптомы нового штамма коронавируса Дельта Видео

22:42

Минималка для врачей в 20 000 гривен: эксперт объяснил проблему с повышением зарплат Видео

22:34

От тромбов до проблем с сердцем: Комаровский рассказал об опасных осложнениях после вакцинации Видео

21:36

Больше 26 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном взлете цен на хлеб Видео

21:28

Дожди и резкое потепление до +25: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни Видео

20:41

Огонь по российским террористам: главком ВСУ рассказал о жесткой ответке на Донбассе Видео

20:28

В Китае пригрозили США ядерным ударом и призвали Вашингтон к переговорам Видео

20:06

Руки, ногти, волосы и не только: Эктор Хименес-Браво показал свои ежедневные бьюти процедуры

Реклама
19:59

Угроза суицида: известны новые данные о расстрелявшем студентов "пермском палаче" Видео

19:25

Запуск СП-2 станет фатальным, а словам РФ по Украине доверять нельзя: в ФРГ помешают планам Газпрома Видео

19:23

"Не был пристегнут ремнем безопасности": авто с украинцами попало в ДТП в Польше, есть погибший

19:19

"Будет хуже": украинцам дали мрачный прогноз по COVID-19 и предупредили о росте смертности Видео

19:04

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:46

Осадчая растрогала фото с одномесячным сыном: Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка

18:34

Имитация выборов в России: что в этом фарсе важно для Украины мнение

18:33

В Украине повысят пенсии: кому и когда рассчитывать на прибавку Видео

18:19

СП-2 превратится в руину, но будет угрожать Украине: в Польше обещают тройной удар по трубе Газпрома Видео

17:56

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Фото Видео

17:49

В жутком ДТП в Венгрии погибли пять человек: среди жертв – украинцы

17:21

Самая низкая мама Украины умерла на Львовщине: имела рост 96 см

17:01

Войска России остались в Беларуси: ВСУ фиксируют тысячи военных на приграничных с Украиной районах

16:54

Резкий рост тарифов на 40%: украинцев предупредили о подорожании отопления и горячей воды Видео

16:42

Уже в октябре: эпидемиолог предупредила о "коронавирусной катастрофе" в Украине

15:52

Четыре области оказались в "оранжевой" зоне на сайте МОЗ: еще четыре и Киев на подходе

15:42

Украинцев предупредили о мощном ударе стихии: где разгуляется непогода Видео

14:55

"Мы сделаем все возможное": Приходько рассказала о болезни своего шестимесячного сына

14:47

Цены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость Видео

14:20

Усик против Джошуа: украинец выбрал для боя патриотические перчатки и сделал селфи с соперником Видео

Реклама
14:20

"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Видео

14:05

Годовщина авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом: Венедиктова объяснила, почему дело затянулось Видео

13:53

11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани

13:11

В России рок-певицу нашли мертвой: девушку задушили

13:04

Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на шоу Танцы со звездами Видео

12:45

На Закарпатье врач послала на чердак пациентку, попросившую отселить ее от COVID-больных Видео

12:30

Сколько будем платить за газ, свет и тепло: в Кабмине озвучили тарифы на новый отопительный сезон

11:59

Поражены 80% легких, пять дней в медикаментозном сне: во Львове от COVID спасают 5-летнюю девочку Видео

11:46

"Смелости пока не хватает": Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России Видео

11:45

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять