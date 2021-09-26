Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего

Магнитные бури в октябре 2021: график самых опасных дат, как пережить / oboi-dlja-stola.ru/

Зная, когда магнитные бури в октябре 2021 года, можно подготовиться к опасным дням и свести к минимуму симптомы: головные боли, скачки давления и проблемы с психикой.

Влияние магнитных бурь, по различным оценкам, испытывают на себе от 60% до 75% населения Земли. То есть шанс попасть под симптомы магнитной бури крайне высок. При этом в первую очередь магнитные бури влияют на ослабленные организмы: из-за болезни (в том числе имеется ввиду и хроническое заболевание) или из-за возраста (дети и пожилые люди), во время беременности воздействие магнитных бурь ощущается острее.

Чаще всего в периоды повышенных геомагнитных колебаний люди жалуются на сильную беспричинную усталость или внезапные головные боли. Усиливаются симптомы хронических заболеваний: например, людям с бронхиальной астмой становится трудно дышать. Если нет брешей в иммунитете, то может задеть психику:

снизится работоспособность;

появится тревога без причины;

повысится раздражительность;

возможны приступы агрессии или признаки депрессии.

Чтобы не обострять симптомы, во время магнитных бурь рекомендуют как можно меньше употреблять алкоголь, кофеин и табачные изделия, снизить воздействие физических и психологических стрессов на организм.

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Когда ждать магнитные бури в октябре 2021

Календарь "Магнитные бури на 2021 год" предупреждает нас всего о нескольких сильных магнитных бурях до конца этого года. Однако активность солнца начала расти (так как светило вошло в свой 25-й цикл). Поэтому прогнозируемые всплески могут усилиться и участиться.

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Магнитная буря 4-5 октября 2021 будет довольно слабой. На пике она не должна превысить четырех баллов. Ее влияние испытают лишь метеочувствительные люди.

Примерно такой же силы будет и магнитная буря 10 октября 2021. Симптомы будут такими же, как при предыдущем ударе: головная боль, проблемы со сном, дневная сонливость и усталость, повышенная раздражительность.

Самой долговременной в этом месяце станет магнитная буря с 15 по 20 октября 2021. Преимущественно ее воздействие ощущаться будет в утренние часы. А ее пик придется на 19 октября. Эти магнитные бури октября 2021 вымотают силы и подточат нервную систему даже здоровым людям.

Завершить всё должна магнитная буря 29-30 октября 2021 года. В это время нужно избегать тяжелой физической работы (особенно, если человек не привычен к подобным нагрузкам) и держать лекарства от головной боли при себе.

Как пережить магнитные бури в октябре 2021

Накануне и во время магнитных бурь нужно хорошо высыпаться (не менее чем семь-восемь часов за ночь), не перегружать желудок тяжелой пищей, следить за водным балансом (норма на сутки: 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела человека).

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