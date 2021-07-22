Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать

Прогноз магнитных бурь предупреждает, что магнитная буря сегодня может спровоцировать головные боли и скачки артериального давления.
Магнитная буря 22 июля 2021 года повысит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может спровоцировать головные боли (вплоть до мигрени) и скачки артериального давления.
В это время стоит быть особо осторожным тому, у кого есть хронические заболевания, а также пожилым людям, беременным и детям. Под рукой стоит держать лекарства, которые могут минимизировать негативные побочные эффекты от магнитных бурь.
Магнитная буря сегодня оценивается в три балла (по данным NASA и ФИАН). Как сообщает сервис Магнитные бури Гисметео, пик удара придется на глубокую ночь – примерно с 3:00 до 6:00 по Киеву. Днем ожидается затишье, а к вечеру геомагнитные колебания снова усилятся, но не критично.
Как снизить воздействие Солнца при магнитных бурях:
- День стоит начать с утренней зарядки: рекомендуется выбирать спокойные дыхательные практики (йога, медитация), а от сильных физических нагрузок на сердце отказаться.
- Для укрепления сосудов стоит завести привычку принимать по утрам контрастный душ (холодную воду нужно менять на горячую каждые 10-15 секунд).
- В дневное время нужно избегать прямых солнечных лучей.
- В дни магнитных бурь особенно важно соблюдать питьевой режим (из расчета: на каждый килограмм массы тела – около 35 мл воды в день) и чаще дышать свежим воздухом (как минимум – регулярно проветривать помещение, в идеале – больше гулять).
- Вечером можно принять теплую ванну, чтобы лучше спалось. Сам сон должен быть полноценным – не менее 7 часов за ночь.
Уже завтра геомагнитное поле Земли успокоится: магнитная буря 23 июля 2021 не ожидается.
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