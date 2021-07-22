Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать

Магнитная буря 22 июля 2021 - как спасти голову и нервы / oboi-dlja-stola.ru/

Магнитная буря 22 июля 2021 года повысит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может спровоцировать головные боли (вплоть до мигрени) и скачки артериального давления.

В это время стоит быть особо осторожным тому, у кого есть хронические заболевания, а также пожилым людям, беременным и детям. Под рукой стоит держать лекарства, которые могут минимизировать негативные побочные эффекты от магнитных бурь.

Магнитная буря сегодня оценивается в три балла (по данным NASA и ФИАН). Как сообщает сервис Магнитные бури Гисметео, пик удара придется на глубокую ночь – примерно с 3:00 до 6:00 по Киеву. Днем ожидается затишье, а к вечеру геомагнитные колебания снова усилятся, но не критично.

Как снизить воздействие Солнца при магнитных бурях:

День стоит начать с утренней зарядки: рекомендуется выбирать спокойные дыхательные практики (йога, медитация), а от сильных физических нагрузок на сердце отказаться. Для укрепления сосудов стоит завести привычку принимать по утрам контрастный душ (холодную воду нужно менять на горячую каждые 10-15 секунд). В дневное время нужно избегать прямых солнечных лучей. В дни магнитных бурь особенно важно соблюдать питьевой режим (из расчета: на каждый килограмм массы тела – около 35 мл воды в день) и чаще дышать свежим воздухом (как минимум – регулярно проветривать помещение, в идеале – больше гулять). Вечером можно принять теплую ванну, чтобы лучше спалось. Сам сон должен быть полноценным – не менее 7 часов за ночь.

Уже завтра геомагнитное поле Земли успокоится: магнитная буря 23 июля 2021 не ожидается.

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