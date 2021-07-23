Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать

Магнитная буря с 23 июля 2021 - как пережить удар в 5 баллов / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на июль 2021 обещал спокойное окончание этой недели. Так что магнитная буря сегодня, 23 июля 2021 года, оказалась неприятной неожиданностью. А, учитывая, что сила удара на пике будет достигать пяти баллов (это уже красный уровень опасности для здоровья) – неприятные последствия геомагнитных колебаний могут ощутить даже здоровые люди.

Многих ждут головные боли, головокружения и проблемы с координацией, тошнота и тахикардия, скачки давления и перепады настроения. Возможны проблемы и психологического характера:

приступы паники без причины,

повышенное чувство тревожности,

раздражительность или, наоборот, апатия.

Геомагнитная активность начнет усиливаться во второй половине пятницы. Уже вечером, около 18:00 по Киеву, сила магнитной бури достигнет четырех баллов. Пик бури придется на поздний вечер: около 21:00 магнитная буря наберет силу в пять баллов.

Ближайшая ночь будет неспокойной: высока вероятность бессонницы, а утром – сильная сонливость.

Магнитные возмущения пойдут на спад около 6 часов утра по Киеву. В целом, магнитная буря 24 июля 2021 уже будет слабее: утром в субботу ее сила оценивается в четыре балла, а к вечеру снизится до трех баллов. В то же время симптомы магнитной бури (слабость, тошноту, головокружение, усталость) в этот день усугубит вернувшаяся жара.

Реклама

Особенно внимательными к своему здоровью стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пенсионерам и тем, кто занят физически тяжёлой работой или много находится под открытым небом.

Под рукой во время магнитных бурь стоит держать аптечку. От сильных физических нагрузок лучше отказаться (вплоть до того, чтобы на работе взять отгул). Что касается питания, то можно устроить разгрузочный день (меньше мяса – и больше фруктов/овощей). Также стоит следить за питьевым балансом организма: пить больше жидкости (лучше всего –воду, можно чаи), но отказаться от алкоголя.

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеЛунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников