Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам

Магнитная буря 21 июля 2021: как помочь сосудам / 1zoom.ru

Магнитные бури в июле 2021 атакуют Землю не так часто, как в предыдущие месяцы – но сила удара каждый раз доставляет метеозависимым людям немало неприятных впечатлений. Чаще всего они жалуются на головные боли и проблемы со сном.

Магнитная буря 21 июля 2021 будет несильной: сила удара прогнозируется в три балла. Наиболее сложными будут утренние и вечерние часы. В обед геомагнитные возмущения немного утихнут.

Свой день стоит спланировать так, чтобы максимально разгрузить утро и вечер от физических и нервных нагрузок. Если есть хронические заболевания, то в дни магнитных бурь необходимо носить с собой все нужные лекарства.

Чтобы минимизировать неприятные симптомы магнитных бурь, эксперты советуют:

снизить физические нагрузки (лучше заняться йогой или дыхательной гимнастикой, помедитировать) – стоит вообще избегать резких движений (не вскакивать резко с кровати, подниматься из-за рабочего стола в спокойном темпе и т.д.);

убрать из рациона алкоголь и вредные продукты: отказаться на время от соленой и копченой пищи (она провоцирует отеки). А вот вода и зеленый чай, наоборот, уменьшают вязкость крови;

больше дышать свежим воздухом (то есть помещения необходимо проветривать, а перед сном выбраться на неторопливую прогулку);

пик магнитной бури, по возможности, лучше переспать: сон снизит стресс, что провоцируют геомагнитные колебания.

Чтобы укрепить сосуды, стоит включить в свой рацион продукты, что богаты на витамин С (цитрусовые, капусту и др.), витамин А (рыбу, морковь, печень говяжью и пр.), витамин В (молоко, яйца, зерновые) и витамин К (оливковое масло, чернослив и др.). Хорошо бы пропить отвары шиповника, барбариса, из клюквы и чеснока, из пустырника и др.

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В ночь с 21 июля на 22 июля 2021 года магнитные возмущения усилятся. Так что вероятно и обострение неприятных симптомов.

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