Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать

Магнитная буря сегодня 16 августа 2021 - сила, симптомы, лечение / 1zoom.ru

Магнитные бури провоцируют повышение холестерина. Отсюда и рекомендация врачей отказаться от жирной пищи в такие периоды.

Чтобы снизить негативное воздействие магнитных возмущений на стенки сосудов – рекомендуется контрастный душ (а в долгосрочной перспективе – еженедельное посещение бассейна и ежемесячные визиты в сауну).

А с негативным влиянием магнитных бурь на психику рекомендуется бороться с помощью полноценного сна, умеренных физических нагрузок (они также улучшают кровообращение) и позитивных эмоций.

Магнитная буря 16 августа 2021 оценивается NASA в три балла, планетарный индекс подскочит вдвое.

В связи с этим вероятные головокружения, аритмия и головные боли, могут обостриться хронические заболевания или увеличиться тромбообразование. Во время магнитной бури человеку может показаться, что у него уже хроническая усталость или приближение депрессии – важно не зацикливаться на таких ощущениях, а при необходимости не полениться обратиться к врачу.

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Прогноз магнитных бурь на 17 августа 2021 не обещает резкого улучшения ситуации.

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