Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать

В понедельник ожидается магнитная буря. Главред узнал, какой силы будет удар и как лучше справиться с последствиями.
Магнитные бури провоцируют повышение холестерина. Отсюда и рекомендация врачей отказаться от жирной пищи в такие периоды.
Чтобы снизить негативное воздействие магнитных возмущений на стенки сосудов – рекомендуется контрастный душ (а в долгосрочной перспективе – еженедельное посещение бассейна и ежемесячные визиты в сауну).
А с негативным влиянием магнитных бурь на психику рекомендуется бороться с помощью полноценного сна, умеренных физических нагрузок (они также улучшают кровообращение) и позитивных эмоций.
Магнитная буря 16 августа 2021 оценивается NASA в три балла, планетарный индекс подскочит вдвое.
В связи с этим вероятные головокружения, аритмия и головные боли, могут обостриться хронические заболевания или увеличиться тромбообразование. Во время магнитной бури человеку может показаться, что у него уже хроническая усталость или приближение депрессии – важно не зацикливаться на таких ощущениях, а при необходимости не полениться обратиться к врачу.
Прогноз магнитных бурь на 17 августа 2021 не обещает резкого улучшения ситуации.
Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление
- Ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.
- Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.
- Названы полезные свойства вкусного продукта, который снижает давление и предотвращает инсульт. Он содержит флавоноиды, которые являются антиоксидантами, полученными из растений.
- Также назван речевой признак высокого давления. Если сердцу не хватает крови и кислорода, это может спровоцировать сердечный приступ.
- Ученые придумали диету, которая сбивает давление и помогает избежать инсульта. Исследователи изобрели новый способ профилактики большой проблемы современных людей - инсультов и других форм кровоизлияний в мозг.
Читайте такжеЛунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажать