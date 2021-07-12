Как спастись от магнитных бурь: советы опытного врача / 1zoom.ru

Магнитная буря сегодня, 12 июля 2021, стала только первым испытанием – спереди еще несколько дней геомагнитных испытаний.

Детальнее об этом читайте в нашем материале Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать.

Что такое магнитные бури простыми словами, чем они опасны и как правильно вести себя в этот период, выяснил Главред.

Магнитные бури - что это такое

Магнитная буря – это, простыми словами, реакция нашей Земли на солнечную активность. Вспышка на Солнце провоцирует атаку миллиардов заряженных частиц на земной шар. Но атакуют нашу планету они не сразу, им нужно несколько дней, чтобы добраться до Земли. Поэтому у метеозависимых людей остается время в запасе, чтобы подготовиться к магнитной буре.

Самый распространённый симптом магнитной бури – это сонливость: его испытывают даже молодые здоровые люди. Самый неприятный – головные боли. А вот самым опасным последствием магнитных бурь может стать инфаркт – если у человека есть проблемы с ишемией сердца.

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Как выяснили калифорнийские ученые, на колебания в магнитосфере Земли реагирует кровь человека: во время магнитных бурь повышается свертываемость крови, а ее течение – замедляется. Также в период магнитных бурь повышается риск образования тромбов.

Поэтому магнитные бури и воспринимаются человеческим организмом как стресс: шалят сосуды, меняется гормональный фон, нарушается сон и возможны всплески агрессии.

Как подготовиться к магнитным бурям

Как помочь себе при магнитных бурях – что делать до и во время геомагнитных атак – пояснила врач-кардиолог высшей категории Анна Солощенко.

Эксперт подчеркнула, что тренировать сосуды с помощью физических упражнений важно регулярно, а не только накануне или в дни магнитных бурь.

"Поверьте, очень редко можно встретить человека, который годами ходит в спортзал и страдает от перемены погоды", – заверила Солощенко.

Тренировать сосуды нужно и с помощью тепловых процедур. К ним относятся:

нежаркая сауна,

спа,

контрастный душ.

"Если делать это регулярно, сосуды научатся правильно реагировать расширением или сужением на раздражитель. Повторение – мать учения", – пояснила врач.

При этом в дни магнитных бурь важно не перенагреваться, а из помещения с кондиционером не выскакивать резко под солнце, а дать организму время адаптироваться к смене температурного режима.

Важно соблюдать правильный водно-солевой режим (переизбыток соли может спровоцировать повышение давления), достаточно спать и отдыхать в целом.

Немаловажную роль играет и правильное питание:

в магнитные бури важно есть натуральные йогурты, ягоды, зелень и овощи;

лучше отказаться от сладостей, копченостей, жирного и жареного, продуктов, в которых содержится скрытая соль.

Кроме того, важно контролировать свои вредные привычки и вовремя лечить хронические заболевания.

"Депрессия, плохое настроение, пессимизм, отсутствие приятных впечатлений, радостных событий, подавленное состояние – все это тоже усилит метеочувствительность. А что самое лучшее лекарство от всего этого? Правильно, регулярные физические нагрузки! Или смотри пункт первый", – уточнила Солощенко.

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