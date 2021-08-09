Магнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититься

Магнитная буря сегодня 10 августа 2021 - что делать / 1zoom.ru

Геомагнитная погода не видна невооруженным глазом – но ее последствия способны надолго выбить из колеи. Магнитные бури в августе 2021 года способны нарушить график сна, застопорить работу и просто подпортить настроение.

Вероятность магнитной бури завтра составляет пять процентов.

Магнитная буря 10 августа 2021 будет довольно слабой: сила удара не должна превысить трех баллов. Ее пик придется на первую половину дня.

Уже сегодня ночью у многих людей возможны проблемы со сном, а завтра утром им трудно будет проснуться, собраться на работу и сосредоточиться на делах.

Несмотря на утреннюю разбитость – лучше не пренебрегать утренней зарядкой: даже несколько простых упражнений разгонят кровь и улучшат кровообращение. Так как магнитные бури в первую очередь влияют на кровеносные сосуды, то это лучшая профилактика недомоганий в такие периоды. При этом от тяжелых физических упражнений лучше отказаться: нагрузка на сердце в этот период должна быть оптимальной, а не сверх нормы.

Также не стоит злоупотреблять продуктами, где много кофеина, и не переедать в целом. Кроме того, нужно постараться не нервничать и не провоцировать на скандалы окружающих.

Врач дал короткий ответ, от чего повышается и понижается давление. Отметим, что жаркая погода расширяет кровеносные сосуды, что означает, что кровь течет более свободно и понижается давление.