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Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022: график, влияние и что делать

8 февраля 2022, 14:39

Читайте подробный прогноз затяжной магнитной бури и как ее пережить.

Магнитные бури 10-12 февраля 2022 - как влияют и как пережить / pixabay.com

Даже незначительное геомагнитное колебание может принести массу неудобств - от ухудшения эмоционального состояния, до обострения хронических заболеваний.

С 10 по 12 февраля ожидается затяжная буря высокой интенсивности, а после короткого перерыва произойдет еще один не менее мощный удар космической непогоды.

Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022

Первые колебания метеочувствительные люди ощутят на себе уже к вечеру 8 февраля. Они коснутся далеко не всех, но это уже тревожный звоночек о том, что пора готовиться к последствиям более серьезной магнитной бури.

Она начнется 9-10 февраля, и к вечеру космическая непогода разыграется до вполне ощутимых 4 баллов.

В этот период рекомендуется уделить внимание гигиене сна (полноценный 7-8-часовой отдых в хорошо проветренном помещении), отказаться от употребления алкоголя, кофеина, пищи с высоким содержанием нерастительных жиров, курения и чрезмерных физических нагрузок.

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Пика в 5 баллов сильная магнитная буря достигнет уже к утру 11 февраля. Влияние геомагнитных колебаний распространится практически на всех, поэтому крайне важно прислушиваться к своему организму и ответственно отнестись к возможным последствиям магнитной бури.

Более всего влиянию в метеоудару такой силы будут подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им стоит иметь при себе походную аптечку с необходимыми препаратами, облегчающими симптомы их недугов.

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Также не стоит забывать и об эмоциональном влиянии магнитной бури такой силы на человека: апатия или наоборот – повышенная возбудимость могут доставить немало хлопот и неприятных моментов в период интенсивного геомагнитного колебания. Снимать стресс и напряжение рекомендуется "народными методами" - травяными чаями (ромашка, мята, мелисса и пр.) и прогулками на свежем воздухе.

Из-за вероятного снижения концентрации внимания лучше избегать управления сложной техникой и не перенапрягаться. Выполнение рутинных, привычных задач будет 11 февраля более эффективным решением.

Космическая непогода начнет отступать 12 февраля, и достигнет относительно комфортных 3 баллов. Даже метеозависимые люди почувствуют облегчение – интенсивность геомагнитных колебаний снизится, с ними уйдут и неприятные ощущения.

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Но таким образом атмосфера лишь дает небольшую передышку. 13 февраля магнитная буря вновь наберет силы, и на спад пойдет лишь во второй половине 14 февраля. Практически двое суток магнитная буря будет находиться на красном уровне опасности – 5 баллов.

Такие резкие скачки атмосферного давления принесут ощутимый дискомфорт даже тем, кто прежде не страдал от повышенной метеочувствительности.

Симптомы при магнитных бурях такой силы могут в зависимости от степени метеочувствительности человека – от легкого недомогания, до бессонницы, тошноты и головокружений. Но любое из этих проявлений игнорировать не стоит.

Владимир Мельник, врач-невропатолог, декан медицинского факультета национального университета им. Богомольца рассказал, как избежать последствий магнитных бурь:

Ранее Главред писал о том, как недостаток воды может повлиять на качество сна. Соблюдать водный баланс важно не только в период магнитных бурь.

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