Спазмы мышц, боль в горле и храп: как недостаток воды влияет на качество сна

Если в организме недостаточно воды, человека ночью могут мучить боли в горле и мышцах, а утром – охриплость.
Недостаток воды в организме может серьезно влиять не только на самочувствие человека, но и на биологические ритмы. Когда человек спит, в его организме продолжают активно происходить различные процессы. Тело восстанавливает химический баланс, а мозг обрабатывает и хранит всю полученную в течение дня информацию.
Соответственно, для выполнения таких процессов организм человека даже ночью использует воду. Поэтому, для нормального функционирования, тело в течение дня должно получать достаточное количество влаги, пишет "Обозреватель" со ссылкой на данные врачей.
Вода поддерживает работу большинства систем организма, среди которых рост клеток и уборка отходов пищеварения.
Если в организме регулярно не хватает воды, это может привести к серьезным нарушениям. На обезвоживание могут указывать, в частности, сухость во рту, жажда, головокружение, головная боль, усталость, повышенная температура и учащенное сердцебиение.
Как связаны вода и сон
Не только количество воды в организме может влиять на качество сна, но и наоборот – у людей, которые спят недостаточно времени, организм хуже насыщается водой. Так, проведенный учеными эксперимент показал, что проблемы с насыщением организма водой чаще всего встречаются среди людей, которые регулярно спят менее 6 часов, по сравнению с теми, которые спят по 8 часов. Участие в исследовании приняли 20 тысяч взрослых людей.
Ночные последствия нехватки воды в организме
Если в организме недостаточно воды, человек может столкнуться с такими ночными проблемами:
- ощущение сухости слизистых оболочек носа и горла,
- храп,
- боль в горле,
- болезненные спазмы и боль в мышцах.
- охриплость по утрам.
Кроме этого, недостаточное количество воды может стать причиной проблем с глазами, кожей и головным мозгом. Уменьшается сопротивляемость организма к различным инфекциям, могут возникнуть зуд и головные боли.
Но при этом стоит помнить, что вредным может быть и чрезмерное потребление воды, ведь оно увеличивает нагрузку на почки.
Как предотвратить обезвоживание:
- употребляйте достаточное количество воды в течение дня,
- уменьшите употребление жидкости непосредственно перед сном,
- пейте меньше кофе и алкоголя – они способствуют обезвоживанию,
- увлажняйте воздух в комнате, в которой спите.
Ранее Главред рассказывал, как нужно спать, чтобы выспаться. Чтобы утром чувствовать себя отдохнувшим и бодрым, необходимо завести правильные привычки, которые помогут наладить сон и избежать проблем, которые могут вызвать нехватку сна.
Также ранее ученые рассказали, какая пища может вызвать бессонницу. Есть определенное количество популярных продуктов, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна.
Вас также может заинтересовать:
- В качестве позы для сна самое опасное для тела-ответ специалиста
- Проявляется лишь во время сна: медики назвали странный симптом Омикрона
- Можно ли избежать приступов гипертонии во сне - ответ кардиологов
- Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме
- Как напиток лучше всего употреблять перед сном-Комментарий диетолога