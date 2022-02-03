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Спазмы мышц, боль в горле и храп: как недостаток воды влияет на качество сна

3 февраля 2022, 05:21
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Если в организме недостаточно воды, человека ночью могут мучить боли в горле и мышцах, а утром – охриплость.

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Недостаток воды в организме может вызвать боли в горле и мышцах/ ua.depositphotos.com

Недостаток воды в организме может серьезно влиять не только на самочувствие человека, но и на биологические ритмы. Когда человек спит, в его организме продолжают активно происходить различные процессы. Тело восстанавливает химический баланс, а мозг обрабатывает и хранит всю полученную в течение дня информацию.

Соответственно, для выполнения таких процессов организм человека даже ночью использует воду. Поэтому, для нормального функционирования, тело в течение дня должно получать достаточное количество влаги, пишет "Обозреватель" со ссылкой на данные врачей.

Вода поддерживает работу большинства систем организма, среди которых рост клеток и уборка отходов пищеварения.

Если в организме регулярно не хватает воды, это может привести к серьезным нарушениям. На обезвоживание могут указывать, в частности, сухость во рту, жажда, головокружение, головная боль, усталость, повышенная температура и учащенное сердцебиение.

Как связаны вода и сон

Не только количество воды в организме может влиять на качество сна, но и наоборот – у людей, которые спят недостаточно времени, организм хуже насыщается водой. Так, проведенный учеными эксперимент показал, что проблемы с насыщением организма водой чаще всего встречаются среди людей, которые регулярно спят менее 6 часов, по сравнению с теми, которые спят по 8 часов. Участие в исследовании приняли 20 тысяч взрослых людей.

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Ночные последствия нехватки воды в организме

Если в организме недостаточно воды, человек может столкнуться с такими ночными проблемами:

  • ощущение сухости слизистых оболочек носа и горла,
  • храп,
  • боль в горле,
  • болезненные спазмы и боль в мышцах.
  • охриплость по утрам.

Кроме этого, недостаточное количество воды может стать причиной проблем с глазами, кожей и головным мозгом. Уменьшается сопротивляемость организма к различным инфекциям, могут возникнуть зуд и головные боли.

Но при этом стоит помнить, что вредным может быть и чрезмерное потребление воды, ведь оно увеличивает нагрузку на почки.

Как предотвратить обезвоживание:

  • употребляйте достаточное количество воды в течение дня,
  • уменьшите употребление жидкости непосредственно перед сном,
  • пейте меньше кофе и алкоголя – они способствуют обезвоживанию,
  • увлажняйте воздух в комнате, в которой спите.

Ранее Главред рассказывал, как нужно спать, чтобы выспаться. Чтобы утром чувствовать себя отдохнувшим и бодрым, необходимо завести правильные привычки, которые помогут наладить сон и избежать проблем, которые могут вызвать нехватку сна.

Также ранее ученые рассказали, какая пища может вызвать бессонницу. Есть определенное количество популярных продуктов, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна.

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