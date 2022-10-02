Магазинный или развесной: как выбрать качественный творог

Как выбрать качественный творог/ скриншот, pixabay.com

Творог - это источник жирных кислот, необходимых организму. Он помогает сбросить вес, содержит витамины В12, В6, А и другие.

Как правило, срок годности творожного продукта составляет от 21 до 31 дня. Срок годности натурального творога составляет 3-4 дня, поэтому при его выборе продукта.

Творог на развес: как выбрать?

Хороший и качественный творог держится грудкой и не рассыпается на мелкое зерно;

Имеет бело-кремовый цвет;

Приятный молочный запах с легкой кислинкой;

На вкус приятный без кислого привкуса, хороший творог можно с удовольствием кушать без сахара.

Творог в упаковке: как выбрать?

Отдайте предпочтение вакуумной или пластиковой упаковке;

Обязательно проверяйте информацию о составе творога и дату производства;

Обратите внимание на цвет, если творог имеет желтизну или синюшный оттенок, это не ваш вариант;

Не берите творог, если в упаковке на дне есть жидкость, она имеет свойство застаиваться, приобретать затхлый запах и покрываться плесенью;

Не берите творог, который рассыпается по упаковке зернами, он очень сухой и невкусный.

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