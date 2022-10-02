Магазинный или развесной: как выбрать качественный творог

К выбору творогу необходимо подходить с максимальной ответственностью.
Творог - это источник жирных кислот, необходимых организму. Он помогает сбросить вес, содержит витамины В12, В6, А и другие.
Как правило, срок годности творожного продукта составляет от 21 до 31 дня. Срок годности натурального творога составляет 3-4 дня, поэтому при его выборе продукта.
Творог на развес: как выбрать?
- Хороший и качественный творог держится грудкой и не рассыпается на мелкое зерно;
- Имеет бело-кремовый цвет;
- Приятный молочный запах с легкой кислинкой;
- На вкус приятный без кислого привкуса, хороший творог можно с удовольствием кушать без сахара.
Творог в упаковке: как выбрать?
- Отдайте предпочтение вакуумной или пластиковой упаковке;
- Обязательно проверяйте информацию о составе творога и дату производства;
- Обратите внимание на цвет, если творог имеет желтизну или синюшный оттенок, это не ваш вариант;
- Не берите творог, если в упаковке на дне есть жидкость, она имеет свойство застаиваться, приобретать затхлый запах и покрываться плесенью;
- Не берите творог, который рассыпается по упаковке зернами, он очень сухой и невкусный.
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Автор: Сергей Кущ