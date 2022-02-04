Как связано употребление творога и профилактики инфаркта - комментарий диетолога

Как связано употребление творога и профилактики инфаркта? / УНИАН

Ежедневное употребление жирного творога снижает риск развития инфаркта. Об этом заявил известный диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, сообщает портал "ФАН."

Специалист объяснил, что в молочных продуктах содержится большое количество метионина, который нормализует жировой обмен и восстанавливает стенки сосудов.

"В небольшом количестве содержится пентадециловая кислота, чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина", ‒ говорит Гинзбург.

Диетолог также отметил, что пятипроцентный творог богат также витаминами А и D.

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Напомним, ранее сообщалось, что есть определенное количество "полезных" продуктов, которые легко могут навредить организму. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, опасность может представлять рыба тунец. В течение жизни она накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.

"Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", — сообщил Арзамасцев.