Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: получается совсем другой вкус

15-20 минут, и ваш жареный картофель заиграет новыми красками.
Жареная картошка - одно их любимых блюд украинцев, но готовят все ее по-разному.
Кто-то любит жарить ее на сале, а кому-то по душе вбить яйца к ней по окончанию готовки, но опытные хозяйки едины в одном - перед готовкой картошку обязательно замочить на 15-20 минут.
Зачем так делать?
Дело в том, что в картофеле содержится крахмал, а в некоторых сортах его в избытке. Именно он не дает образоваться корочке на картошке, которую все так любят.
Некоторые хозяйки также считают, что вымачивание позволяет вывести нитраты, а также сделать блюдо менее калорийным.
Какой должна быть вода?
Можно обварить очищенные клубни крутым кипятком, а можно залить кипятком и проварить картошку минут 5.
Так крахмал начинает разбухать и при попадании на сковороду ломтики картошки покрываются хрустящей корочкой.
В основном, достаточно залить нарезанный картофель холодной водой примерно на 15-20 минут. Тогда весь лишний крахмал точно не помешает вам насладиться любимым блюдом.
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