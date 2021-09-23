УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19

23 сентября 2021, 23:31

Эпидемиолог прогнозирует, что в случае роста количества заболевших люди не смогут получать нормальную медицинскую помощь.

Больница
Больницы будут переполнены из-за коронавируса / УНИАН

В октябре в Украине может быть еще не пик заболеваемости коронавирусом, а рост, что приведет к переполненности больниц.

"Господин Радуцкий (глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения - ред.) достаточно оптимистично говорит, что мы пика достигнем в середине октября. После пика мы всегда ждем снижения заболеваемости.

Если все останется так, как сейчас, количество вакцинированных не будет увеличиваться, не будет никаких ограничительных мер дополнительных введено, люди по-прежнему не будут носить маски, хотя должны, - то у нас будет не пик, а дальнейший рост к середине октября", - сказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко, передает Украина 24.

Чумаченко напомнила, что от каждого человека зависит не только собственная жизнь, но и жизни других людей.

Эпидемиолог прогнозирует, что в случае роста количества заболевших люди не смогут получать нормальную медицинскую помощь.

Реклама

"Мы уже сейчас видим, что количество госпитализаций начинает превышать количество людей, которые выписываются. Это значит, что у нас начинают наполняться клиники, и, возможно, они будут переполнены, и каждый человек не сможет получить квалифицированную помощь", - сказала она.

Читайте такжеВ Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников

Напомним, ранее доктор Комаровский подверг критике режим карантина в Украине и заявил, что людям нужно постоянно напоминать о соблюдении противоэпидемиологических мероприятий. По его словам, в стране, скорее всего, уже у 40-45% от всего населения есть антитела к коронавируса. Согласно его прогнозам, через 6-12 месяцев у каждого украинца будут такие антитела.

viber
эпидемиолог коронавирус в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делатьПриметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать "Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы""Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы" Снижает давление уже через 15 минут: назван красный напитокСнижает давление уже через 15 минут: назван красный напиток "Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

Последние новости

23:34

Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум

23:31

"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19 Видео

23:29

Можно ли легко избавиться от ижзоги - ответ диетолога

22:46

Жертвой мог оказаться не только Шефир: в МВД объяснили, почему киллер стрелял по водителю авто Видео

22:35

Газовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в Европу

Реклама
22:28

Известная украинская телеведущая рассказала о трагедии, которая перевернула ее жизнь Видео

22:02

В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию Фото Видео

21:49

Дефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет Видео

21:37

Побил молотком: под Днепром мужчину жестоко наказали за зверское убийство Видео

21:05

В Украину ворвется потепление с опасной погодой Видео

20:50

Украинцы смогут воспользоваться новой революционной функцией в "Дії" Видео

20:36

В Германии предлагают перепрофилировать украинскую ГТС в обмен на Северный поток-2 Видео

20:33

Газпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили Путину Видео

19:58

В Украине обнаружили тонны фальшивого масла: как отличить подделку Видео

19:26

Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка мнение

19:10

Четвертая волна COVID-19 и 15-18 тыс. заражений в сутки: ученые сделали прогноз о ситуации в Украине Видео

19:09

Мерзли на улице 18 часов: в Ивано-Франковске родители всю ночь стояли в очереди ради записи в садик Фото Видео

19:02

"Понты будешь бить у себя на районе": преподавательница в Днепре обматерила студента за опоздание Видео

18:31

Более сотни Нацгвардейцев и осмотр каждого авто: эксклюзивные кадры с места покушения на Шефира Фото Видео

18:24

"Метинвест" построит новый прокатный цех: выбросы будут в 1,5-3 раза ниже допустимых норм

Реклама
18:13

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

18:01

Потап сделал сыну на 13-летие "недетский" презент, о котором мечтает каждый подросток

17:49

Группа Метинвест уплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль

17:48

"Власти олигархов в Украине не больше не будет": Зеленский объявил ультиматум крупному бизнесу

17:40

Инвестиции в металлургию в первом полугодии превысили 34 миллиарда гривень

17:33

Покушение на Шефира и патроны с гильзами: СМИ узнали об "уликах", по которым можно выйти на киллера Фото Видео

17:05

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

17:03

Секретарь СНБО назвал принятие закона об олигархах самым важным днем в новейшей истории Украины

16:48

Введут коды и новые ограничения: в Украине обновляют водительские права Видео

16:39

Лечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезнь

16:36

Штраф в 17 тысяч гривен и миллиарды для государства: в Украине появятся платные дороги Видео

16:26

Врачи "оправдали" одно из блюд фаст-фуда и признали его подходящим для завтрака Видео

16:22

В Харькове семейные разборки закончились избиением патрульного (фото)

16:16

Самый простой рецепт куриного филе: готовить всего 15 минут Видео

16:14

Производителям стали советуют готовиться к серьезным проблемам

16:12

"Люблю тебя": Винник растаял в объятьях Поляковой под песню Успенской

15:42

Для "Большой стройки" Кременчугского моста возводят бетонный завод

15:41

В Борисполе людей кормили супом, в котором плескалась использованная жвачка Видео

15:34

На перерывах между занятиями: педагог в Хмельницком продавал запрещенные вещества

15:28

"Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах" Видео

Реклама
15:20

Путин будет готов к встрече с Зеленским: в Кремле объявили об ожидании переговоров

15:00

Китай значительно сократил производство стали: производителей руды в Украине и мире ждет кризис

14:51

Симптомы рака: признаки смертельного заболевания, которые "часто появляются" на ногтях Видео

14:41

Аналитики рассказали, какой будет цена на руду в 2022 году

14:30

"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)

14:27

Зеленский с большим отрывом от Порошенко: обнародован новый президентский рейтинг

14:22

В Херсонском аэропорту началась "Большая стройка" взлетно-посадочной полосы

14:17

Каменских покорила изгибами в платье с глубоким декольте и пикантным разрезом

14:05

К чему снится море: толкование известных сонников

14:04

Заробитчане из Украины сталкиваются с проблемой получения медицинской помощи за рубежом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять