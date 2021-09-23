"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19

Больницы будут переполнены из-за коронавируса / УНИАН

В октябре в Украине может быть еще не пик заболеваемости коронавирусом, а рост, что приведет к переполненности больниц.

"Господин Радуцкий (глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения - ред.) достаточно оптимистично говорит, что мы пика достигнем в середине октября. После пика мы всегда ждем снижения заболеваемости.

Если все останется так, как сейчас, количество вакцинированных не будет увеличиваться, не будет никаких ограничительных мер дополнительных введено, люди по-прежнему не будут носить маски, хотя должны, - то у нас будет не пик, а дальнейший рост к середине октября", - сказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко, передает Украина 24.

Чумаченко напомнила, что от каждого человека зависит не только собственная жизнь, но и жизни других людей.

Эпидемиолог прогнозирует, что в случае роста количества заболевших люди не смогут получать нормальную медицинскую помощь.

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"Мы уже сейчас видим, что количество госпитализаций начинает превышать количество людей, которые выписываются. Это значит, что у нас начинают наполняться клиники, и, возможно, они будут переполнены, и каждый человек не сможет получить квалифицированную помощь", - сказала она.

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Напомним, ранее доктор Комаровский подверг критике режим карантина в Украине и заявил, что людям нужно постоянно напоминать о соблюдении противоэпидемиологических мероприятий. По его словам, в стране, скорее всего, уже у 40-45% от всего населения есть антитела к коронавируса. Согласно его прогнозам, через 6-12 месяцев у каждого украинца будут такие антитела.