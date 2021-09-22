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Комаровский раскритиковал карантин в Украине и назвал, сколько украинцев имеют антитела к COVID-19

22 сентября 2021, 22:45

Комаровский считает, что пенсионеров следует поощрять идти на вакцинацию материально.

Комаровский
Комаровский о карантине в Украине / УНИАН

Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в Украине карантин действует только на бумаге, в действительности людям постоянно надо напоминать о методах противоэпидемической защиты.

По словам Комаровского, закрытие школ на период эпидемии – не выход, к тому же в Украине как минимум треть населения уже имеет антитела к COVID-19.

Комаровский отметил, что в мире есть так называемый шведский вариант прохождения эпидемии коронавируса:

  • когда можно практически все;
  • европейский вариант - когда нельзя ничего;
  • украинский вариант - "когда по закону ничего нельзя, но на самом деле все можно".

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть – врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь", — отметил медик, передает Украина 24.

Комаровский также напомнил, что в Украине возрастная категория от 70 лет активно не принимает участие в кампании по вакцинации.

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По его данным, людей, возраст которых от 20 до 35 лет, на сегодня в Украине привито значительно больше. Комаровский считает, что пенсионеров следует поощрять идти на вакцинацию материально.

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Например, выделяя "вознаграждение" в размере пяти тысяч гривен, если пенсионер получит обе дозы вакцины от коронавируса.

Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

Также мы рассказывали, что люди могут иметь очень сильный иммунитет против коронавируса. Как выяснили ученые, те кто сначала переболел коронавирусом, а потом сделали прививку Pfizer или Moderna, имеют очень сильный иммунитет.

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Евгений Комаровский коронавирус в Украине
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