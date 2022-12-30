Люди используют не весь потенциал пищевой пленки: 6 полезных хитростей

Пищевая пленка - незаменимый помощник для каждой хозяйки, но не все знают множество полезных случаев, когда ее можно применить.
Мы собрали шесть лайфхаков с пищевой пленкой, которые вас точно удивят и пригодятся в дальнейшем.
Тесто в пленке
Перед тем, как положить тесто в морозилку или холодильник, оберните его пищевой пленкой. Так вам не придется отрывать прилипшие куски от стенок миски, а тесто не пропитается посторонними ароматами.
Замешиваем муку с пленкой
Во время подготовки теста, многие сталкиваются с проблемой - мука разлетается по всей кухне. Чтобы этого не было, расстелите пищевую пленку, присыпьте ее мукой, выложите тесто и накройте его пищевой пленкой. Благодаря этой хитрости вам не придется постоянно отрывать тесто от скалки и присыпать ее мукой.
Защищаем клавиатуру
Крошки и разлитые на клавиатуру напитки будут не страшны вашей клавиатуре если обернуть ее в пищевую пленку. Она повтори форму клавиш, и вы почти не заметите разницы.
Яйцо пашот в пищевой пленке
Возьмите небольшую пиалу, застелите ее пищевой пленкой, смажьте пленку растительным маслом, разбейте в нее яйцо и свяжите пленку так, чтобы у вас получился тугой мешочек. Отварите яйцо в кипящей воде.
Как правильно хранить бананы
Оберните основание связки бананов пищевой пленкой и храните любимый фрукт, не переживая о том, что он почернеет.
Плохая пленка может стать хорошей
Если вы купили некачественную пленку, которая плохо разматывается и постоянно рвется, отправьте ее на несколько часов в холодильник. Управляться с ней станет гораздо легче.
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