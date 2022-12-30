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Люди используют не весь потенциал пищевой пленки: 6 полезных хитростей

30 декабря 2022, 14:10
Мы собрали шесть лайфхаков с пищевой пленкой, которые вас точно удивят и пригодятся в дальнейшем.
Пищевая пленка
6 полезных лайфхаков с пищевой пленкой / скриншот YouTube

Пищевая пленка - незаменимый помощник для каждой хозяйки, но не все знают множество полезных случаев, когда ее можно применить.

Мы собрали шесть лайфхаков с пищевой пленкой, которые вас точно удивят и пригодятся в дальнейшем.

Тесто в пленке

Перед тем, как положить тесто в морозилку или холодильник, оберните его пищевой пленкой. Так вам не придется отрывать прилипшие куски от стенок миски, а тесто не пропитается посторонними ароматами.

Замешиваем муку с пленкой

Во время подготовки теста, многие сталкиваются с проблемой - мука разлетается по всей кухне. Чтобы этого не было, расстелите пищевую пленку, присыпьте ее мукой, выложите тесто и накройте его пищевой пленкой. Благодаря этой хитрости вам не придется постоянно отрывать тесто от скалки и присыпать ее мукой.

Защищаем клавиатуру

Крошки и разлитые на клавиатуру напитки будут не страшны вашей клавиатуре если обернуть ее в пищевую пленку. Она повтори форму клавиш, и вы почти не заметите разницы.

Яйцо пашот в пищевой пленке

Возьмите небольшую пиалу, застелите ее пищевой пленкой, смажьте пленку растительным маслом, разбейте в нее яйцо и свяжите пленку так, чтобы у вас получился тугой мешочек. Отварите яйцо в кипящей воде.

Как правильно хранить бананы

Оберните основание связки бананов пищевой пленкой и храните любимый фрукт, не переживая о том, что он почернеет.

Плохая пленка может стать хорошей

Если вы купили некачественную пленку, которая плохо разматывается и постоянно рвется, отправьте ее на несколько часов в холодильник. Управляться с ней станет гораздо легче.

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Автор: Сергей Кущ
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