Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердце

Астролог назвал три знака зодиака, которым весна 2023 года принесет счастье в любви и отношениях.

Астролог Влад Росс рассказал, какие знаки зодиака весной-2023 встретят большую любовь и укрепят отношения / Главред

Любовный гороскоп на весну 2023 года сулит большое счастье в личной жизни трем знакам зодиака. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, какие знаки в ближайшие три месяца могут встретить свою вторую половину, построить гармоничные прочные отношения, вступить в брак, а каким, наоборот, придется пережить не самый хороший период в личной жизни.

По словам астролога, больше всего в любви весной будет везти Близнецам.

"Венера войдет в Близнецы, что сулит представителям знака большую любовь, счастье и гармонию в отношениях. В конце марта Близнецы покинет Марс, потому в апреле-мае у них будет большая удача в личной жизни. Это как раз то время, когда может появиться принц на белом коне", – отметил Влад Росс.

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Также астролог прогнозирует, что весна порадует удачей на любовном фронте и Стрельца.

"Стрелец в марте-мае может найти партнершу (или партнера) всей своей жизни, причем за границей. Его ждет большая удача в любви. В этом смысле перед ним откроются большие возможности", – считает Влад Росс.

Третий знак зодиака, который может готовиться принимать подарки в виде нежных чувств и гармоничных отношений, по мнению астролога, – Водолей.

"Водолея весной ждет большое счастье в любви", – заверил Росс.

Кроме того, астролог назвал и три знака зодиака, которых весной ждут испытания на любовном фронте. Самая сложная ситуация, по его словам, будет у Рака.

"Марс войдет в знак Рака, потому представителей знака ждут склоки, ссоры и споры на ровном месте. Проблем в личной и семейной жизни будет в этот период предостаточно", – предостерег Влад Росс.

Также, по прогнозу астролога, будет сложная ситуация у Козерога.

"Именно этой весной браки многих Козерогов полетят в тартарары", – отметил Влад Росс.

Не все гладко будет в семье и отношениях у Овна, считает астролог.

"Это связано с тем, что Марс будет в 4-ом знаке от них. Потому в личной жизни Овна все будет шатко и непросто этой весной", – пояснил Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на март 2023 года и рассказал, в каких делах в этом месяце можно рассчитывать на успех. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на март-2023 для всех знаков зодиака и назвал неудачников и счастливчиков месяца.

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