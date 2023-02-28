Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризы

Астрологический прогноз на март-2023 расскажет, чего ждать в любви, на работе и в финансовой сфере в начале весны.

Астролог Влад Росс составил прогноз на март 2023 года и рассказал о главных событиях месяца / Главред

Март 2023 года во многом станет поворотным месяцем и принесет хорошие для Украины события.Так, например, из-за того, что в гороскопе генерала Залужного Юпитер – планета счастья, успеха и победы – соединится с Марсом – планетой войны, Украина начнет побеждать. Другое благоприятное для нашей страны знамение, говорящее о победе Украины – соединение на небе планеты большого счастья Юпитера с Венерой и Луной.

В марте Марс покинет знак Близнецы, в котором находился более полугода, и перейдет в знак Рака. На Марсе в Близнецах продолжалась бесконечная болтовня, переговоры, которые ни к чему не приводили. И теперь эта планета из "бла-бла-знака" переходит в знак Рака – знак защиты родины. В середине марта, 13-19 числа, будут весьма напряженные аспекты, которые могут принести внезапные острые события, особенно жестким будет период 13-16 марта. В это время возможны очень важные события. Петля Марса может быть очень знаковой, например, может отразиться на Крымском мосту.

Меркурий в марте 2023 года будет очень быстрым и успеет пройти по трем знакам: по Водолею, Рыбам и Овну.

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Когда Меркурий будет в знаке Рыб, мысли будут витать в облаках, уплывать в дальние дали. Это положение не слишком удачно, чтобы соображать и принимать быстрые решения.

После 19 марта Меркурий перейдет в Овна, а через пару дней туда же направится и Солнце. Поэтому начало нового астрологического года на этот раз совпадет с новолунием 21 марта. Это прекрасный момент для начала контрнаступления украинской армии.

Тем более, 23 марта Плутон, планета смерти и разрушения, войдет в знак Водолея. Поскольку Россия находится под влиянием Водолея, Плутон будет нести ей смерть.

Март 2023 года будет примечателен еще и тем, что за довольно короткий период сменят знаки не только быстрые планеты, но еще и некоторые медленные. Солнце, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Плутон – все они меняют знаки. Потому это будет кардинально переломный месяц.

7 марта в 15:35 Сатурн, который управляет путинским режимом, перейдет из знака Водолея в Рыбы. После этой даты начнет сыпаться режим Путина, его вертикаль власти, после чего нас ждут очень важные события.

Полнолуние будет 7 марта и совпадет с моментом, когда Сатурн меняет знак зодиака и переходит в Рыбы. Это полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса. К слову, февральское полнолуние тоже было не таким уж простым: тогда Уран вызывал резкие и неожиданные события, которые сложно было спрогнозировать. Ситуация в марте тоже будет не слишком безоблачной. Ведь Марс – агрессивная планета, поэтому часто приносит события, которые приводят к разрушениям или переменам, и все это достигается путем силы или активных действий. Поэтому на фронтах можем ждать большой войны. В это время нужно быть осторожными, чтобы не попасть в ДТП и избежать несчастных случаев.

В марте возможны быстрые и неожиданные события. А Россию ждет большой сюрприз от Украины, точнее так – очень большие сюрпризы будут лететь в сторону РФ.

Полнолуние будет в Деве, и оно выделит темы здоровья и повседневных привычек. Многие в ближайшие к полнолунию дни могут быть довольно придирчивы, критичны, привередливы, нетерпеливыми по отношению к другим. Поэтому март – не лучшее время для переговоров и выяснения отношений. Стоит уделить больше внимания своему физическому и ментальному здоровью в этом месяце, очистить пространство вокруг себя, выбросить лишний мусор, избавиться от ненужных файлов в компьютере. Также благоприятно избавиться от кармических долгов и заняться очищением не только организма, но также мыслей и души.

Сатурн будет находиться в Рыбах два года и восемь месяцев, и для представителей этого знака зодиака это будет означать непростой почти трехлетний период. Рыбам можно посоветовать только одного – держаться.

При этом Сатурн покинет Водолея, в котором в прошлые годы создавал множество ограничений: карантин, необходимость носить маски, невозможность выйти из дома. И вот теперь даже в Китае отказались от жестких карантинных мер, потому что Сатурн, меняя знак, наконец снимает все ограничения. Поэтому появится множество возможностей изменить наши привычные реалии. Правда, такого рода перемены не всегда безболезненны. Сатурн может всколыхнуть застоявшуюся воду, открыть старые тайны либо установить новые законы и правила поведения.

Кроме того, Сатурн в Рыбах, знаке сотрудников спецслужб, в том числе КГБ, ФСБ и прочих, указывает на то, что большое несчастье ждет спецслужбистов. Потому в России начнет рушиться вертикаль власти.

Сатурн приносит не только ограничения, но и установление порядка. А Рыбы – знак очень непостоянный и подвижный, поэтому будут меняться формы, станет легче приспосабливаться к новым правилам, находить в них лазейки. Интриги, шпионы, расследования, тайны, секретная деятельность, преследование инакомыслящих, разоблачения, разгул мафии – все это будет в изобилии на Сатурне в Рыбах. Именно этот хаос, неразбериха ждут Россию, где различные ЧВК начнут борьбу за ресурсы в РФ. Там вполне может начаться гражданская война.

На Сатурне в Рыбах необходимо найти возможности для реализации своих самых сокровенных желаний. Это будет хорошее время для мыслителей, философов, религиозных деятелей и кинематографистов. В этот период стоит избегать старых убеждений, отказываться от них. А догмы в это время будут рушиться.

23 марта Плутон войдет в знак Водолея, что ознаменует наш переход в новую реальность. Начинается эпоха новейших технологий, киборгов, искусственного интеллекта.

Плутон впервые за 15 лет сменит знак, до этого все эти годы он находился в Козероге – знаке тоталитарных структур. За это время поднялись все тоталитарные вожди: Эрдоган, Си Цзиньпин, Путин и многие другие. Теперь их время подходит к концу, и с 23 марта их режимы начнут рушиться. Мы избавимся от тоталитарного режима Путина. Си Цзиньпин тоже долго еще не продержится, но вопрос с ним полностью решится только в 2025 году, да и Китай скоро войдет в финансовую стагнацию. У Эрдогана очень мало шансов устоять, выиграть выборы, особенно после землетрясения. Также полетит голова Ким Чен Ына, ему никто не позволит оставаться и угрожать всему миру ядерной дубиной. Мадуро тоже доживает последние деньки на своем посту в Венесуэле. И сирийский вождь Башар Асад не усидит – скоро его повесят вместе с "усатым тараканом". Кстати, Беларусь вместе с Украиной будет в ЕС.

Это будет важный цикл Плутона. В последний раз он находился в Водолее ровно 248 лет назад. Теперь же будет оставаться в этом знаке до 19 января 2044 года. Можете себе представить, какие большие глобальные изменения произойдут в мире за это время, какие новшества и новые технологии появятся до 2044 года. Привычные сейчас айфоны к 40-м годам настолько устареют морально, что будут казаться дисковым телефоном. Люди научатся быстро перемещаться на большие расстояния, например, за 5 минут из Одессы в Киев или жить в Австралии, а на работу ходить в Новой Зеландии. Все процессы, связанные с новшествами и новыми технологиями, невероятно ускорятся.

Посмотрите на события конца XVIII века, и вы увидите, сколько всего нового появилось в те времена при Плутоне в Водолее: железная дорога, пароходы, индустриализация. Через 20 лет мы не узнаем мир, настолько он изменится! Человек начнет жить до 150 лет. Рак, вир**ные и сердечно-сосудистые заболевания будут побеждены. Астрономия и астрология получат новый виток развития. А жители Земли смогут отправиться на Марс.

Деловая активность

В марте 2023 года Марс, планета деловой активности, будет не в самом сильном положении, поэтому для начала важных бизнес-проектов и открытия компаний месяц не особенно подойдет.

Особенно стрессовой будет середина марта. В это время будут нарушаться договоренности и разрываться контракты. Сложно будет что-либо планировать, идти по графику, выполнять поставленные задачи. Все будет весьма сумбурно. Ситуация будет уходить из-под контроля. Непросто будет собраться и сосредоточиться.

После 25 марта Марс перейдет в знак Рака, после чего начнутся разброд и шатание. Возникнут новые проблемы, которые потребуют немедленного вмешательства, или же всплывут старые.

Впрочем, к концу месяца появится возможность собраться и начать планировать, поскольку Марс встретится с гармоничным аспектом Сатурна. Дело, начатое в самом конце месяца, будет успешным. Так что в последние числа марта можно открыть предприятие, если все стороны, принимающие в нем участие, будут хорошо защищены и будут чувствовать себя настоящей семьей. Хороший период для организации семейного бизнеса.

Деньги

Венера в Овне в марте-2023 будет способствовать внезапным тратам, будет вызывать нетерпение при осуществлении финансовых планов и покупке новых вещей. Однако это не самое лучшее время для финансовых рисков. Особенно опасно рисковать будет в середине марта. Поэтому никакую недвижимость в середине марта покупать не стоит.

Напряженный транзит Венеры и Плутона ожидается 16 марта. Он будет вызывать необычайную страсть, в том числе и в финансовой сфере. Вблизи этого транзита будут расти аппетиты, будет велик соблазн рисковать, вкладывать большие суммы в рекламу, но всего этого лучше не делать и подождать, пока Венера станет спокойнее. Ведь уже в первой половине апреля можно будет принимать какие-то важные финансовые решения.

У людей, рожденных 14-17 марта, может быть не очень удачный сумбурный финансовый год. Им стоит готовиться к неудачам, связанным с финансами и деньгами.

31 марта соединятся Венера и Уран, что сделает окончание месяца довольно нестабильным в плане финансов. Прежде всего, речь идет о 30 и 31 марта. В эти дни риски могут не оправдаться, даже если казалось, что все учтено. Уран всегда вносит неожиданность и невозможность предсказать точные события.

Зато это хорошие дни для брокеров, они могут играть на бирже 30-31 марта.

Любовь и отношения

В плане любви и отношений в марте 2023 года будет много страсти и больших любовных волнений. Но милые бранятся – только тешатся.

В этом месяце Венера, планета любви и отношений, будет идти сначала по Овну, а затем по знаку Тельца. После 17 марта, несмотря на пост, можно даже вступать в браки, потому что Венера будет в обители – в знаке Тельца. Такое положение Венеры будет способствовать прочным любовным отношениям.

Первая половина марта может быть связана с большой импульсивностью и активным проявлением чувств. В это время можно испытывать недовольство своими отношениями, совершать ошибки, расстраивать отношения. Овен – не слишком уютный знак для Венеры, в нем она изгнанница.

Особо больших страстей следует ожидать в середине марта, когда Венера и Марс будут делать напряженные транзиты к другим планетам. Поэтому первую брачную ночь или первый секс неблагоприятно планировать на середину месяца.

Ближе к концу марта, когда Венера будет приближаться к соединению с Ураном, в личной жизни многих будут происходить непредсказуемые события. Может неожиданно вспыхнуть новая любовь, состоится важная судьбоносная встреча, случится нечто многообещающее.

Лучшее время для дружеских встреч – 30-31 марта. В это время можно найти друга на всю жизнь.

Поездки и путешествия

Путешествие стоит начинать либо в начале, либо в конце марта-2023. А вот в середине месяца возможны очень сложные ситуации. С 11 по 17 марта будет сохраняться опасность взрывов, ДТП, несчастных случаев, ракетных ударов, а в дороге будут задержки в пути, ограничения, лишние расходы, трудности, препятствия.

Наиболее благоприятные и оптимальные дни для поездок: 1, 18, 26, 27 марта. Лучше всего на эти дни покупать билет на самолет – точно избежите неприятностей в пути.

Благоприятные даты для поездок:

на море, к водоему – 1-3, 28-30 марта;

в санаторий – 3, 20, 29-30 марта;

в горы – 18-19 марта;

на дачу – 20-21, 26-27 марта;

на конференции, семинары, тренинги – 18-19 марта;

деловые поездки, командировки – 6, 8, 24-25 марта.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 2, 7, 9, 11-17 и 21 марта.

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Так что в марте 2023 года нас ждет три важных события: победоносное соединение планет в гороскопе командующего ВСУ Валерия Залужного, вхождение планеты большого несчастья Сатурна в знак спецслужб (в том числе ФСБ) – в Рыбы, а также вхождение Плутона, символа смерти и разрушения, в знак Водолея, под которым находится Россия, в связи с чем РФ начнет разваливаться на глазах.

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