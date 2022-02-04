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Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любви

4 февраля 2022, 10:29

Кому из знаков родственники партнера могут испортить отношения - расскажет гороскоп Главреда.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков не стоит ходить на свидания, а кому всеми силами избегать ссор с любимыми.

О том, как фаза растущей Луны может повлиять на здоровье, финансы и благополучие, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньги.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам нужно умерить свой пыл и не поддаваться эмоциям. Есть риск, что ссора перерастет в скандал, который приведет к расставанию. Свободным представителям знака стоит воздержаться от новых знакомств. Не самая благоприятная неделя для свиданий. Отношения, которые начнутся на этой неделе, могут принести массу проблем.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

В личной жизни Тельцов на этой неделе сбываются все мечты. Вы можете услышать долгожданное предложение от возлюбленного, а, возможно, это будет начало совместной жизни. Благоприятный период для заключения брака. Свободным можно рассчитывать на страстный роман и любовь с первого взгляда. Вы можете встретить важного человека при необычных обстоятельствах.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно окружить свою вторую половинку заботой и вниманием, чтобы у них не возникла мысль пуститься "во все тяжкие". Вероятность супружеской неверности возрастает, поэтому вам нужно разнообразить совместный досуг, чтобы укрепить связь.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе над отношениями Раков будут сгущаться грозовые тучи. Конфликт, с подачи родственников партнера, может заставить вас серьезно задуматься о будущем этого союза. Не исключено расставание, но чтобы этого избежать, в общении нужно проявлять гибкость. Знакомства этой недели закончатся полным провалом.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Эта неделя подкинет Львам непростые моменты. Нужно будет разобраться и принять решение о дальнейшем будущем ваших отношений. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, они помогут определить правильное направление движения. Притворству и неопределенности не место в вашей жизни. Расставание подарит вам возможность встретить близкого по духу человека.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы – настоящие везунчики в делах любовных. Свободным представителям знака выпадает возможность встретить человека, с которым захочется связать свою судьбу. Однако если вы руководствуетесь корыстными побуждениями при знакомстве, то можете сильно ошибиться и остаться "у разбитого корыта".

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Любовный гороскоп на неделю – Весы

Не самый удачный период для Весов для поисков второй половинки. От новых знакомств лучше воздержаться, ничего хорошего они не сулят. Возможна ситуация соперничества, в которой вам необходимо отступить и со временем ситуация обернется в вашу пользу. Не стоит ввязываться в эту борьбу, вы просто напрасно потратите силы.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Эта любовная неделя будет крайне благоприятна для свободных Скорпионов. Ваши обаяние, шарм и сексуальность привлекают в жизнь новые интересные знакомства. Вы сможете очаровать собеседников практически без усилий. Не исключено, что ваш новый избранник окажется влиятельным человеком. Если вы в отношениях, у вашего партнера появится прекрасная возможность укрепить свой авторитет или увеличить доходы.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам стоит отложить поиски своей второй половинки на следующую неделю. Однако удачными могут оказаться знакомства через третьих лиц. В семейных отношениях старайтесь обходить острые углы и избегать ссор. Скандалы могут привести к изменам и серьезному разладу в паре.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В жизни Козерогов наступает благоприятный момент для знакомств. Вы сможете привлечь внимание любого. Отношения, которые начнутся на этой неделе, имеют все шансы перерасти в крепкий союз. Хороший период, чтобы объявить о помолвке или познакомить свою вторую половинку с родителями.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В любовной жизни Водолеев неспокойно. Вам необходимо не торопить события и терпеливо переждать эту бурю. На этой неделе не стоит заводить новые знакомства и ходить на свидания. Семейные Водолеи должны избегать ссор с партнером, которые могут привести к разладу.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит заводить новые знакомства. Повышается вероятность того, что ваш избранник за маской благопристойности скрывает дурные намерения. Такие отношения закончатся разочарованием и душевной травмой.

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