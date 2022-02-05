Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньги

Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Растущая Луна с 7 по 13 февраля наиболее благоприятное время для творчества. Можно искать скрытые таланты и пробовать новые занятия. В этот период хорошо доводить начатое до конца. Возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.

О том, кому из знаков посчастливится укрепить материальное благосостояние, а кому нужно умерить траты, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам – кража.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

В этом периоды звезды благоволят проведению серьезных переговоров и заключению сделок. Решения, которые могут поменять ход жизни стоит принимать именно в этот время. В отношениях с друзьями возможно недопонимание, не стоит нагнетать обстановку, лучше дать человеку время.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя может выдастся не из простых. Трудности и неприятные сюрпризы могут подстерегать на каждом шагу. В личной жизни не исключено разочарование в своей второй половинке. Целеустремленность и трудолюбие помогут вам привлечь удачу и добиться лучших результатов. Не стоит оставаться в одиночестве, больше времени проводите с родными и друзьями.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

В понедельник Близнецы могут заручиться поддержкой фортуны в профессиональной деятельности. Встречи, переговоры подписание контрактов и привлечение новых партнеров к сотрудничеству пройдут на ура. Проблемы с финансами могут проявиться в конце недели, и придется включить режим экономии. Также возрастает риск травм, будьте внимательными.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе в фокусе внимания Раков будет взаимоотношения с родственниками. У вас могут возникать разногласия со старшими, однако важно не провоцировать конфликтов и обходить острые углы. Не исключены денежные поступления, возможно, это будет премия.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

В жизни Львов романтика расцветет бурным цветом. Ваша вторая половинка удивит вас своей инициативой, шансов устоять перед таким напором просто не будет. А вот недоброжелатели на работе могут строить козни и распускать сплетни за вашей спиной. Не позволяйте вовлекать себя в эти интриги.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Этот период совершенно не подходит для планирования и новых начинаний. В неделю растущей Луны вы можете позволить себе сбавить обороты и расслабиться, наблюдая, как другие берут инициативу в свои руки. Качественный отдых поможет восстановить запасы жизненной энергии.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе у Весов получиться найти выход из казалось бы, тупиковой ситуации или найти ответ на вопрос, который тревожил некоторое время. Работа в команде единомышленников поможет достичь максимальных результатов. Если будете полагаться на собственные силы, вы будете не так продуктивны.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

Решение сложных вопросов и выполнение трудных задач на этой неделе Скорпионам будет даваться особенно трудно. Лучше отложить все важные дела на следующую неделю или делегировать коллегам и единомышленникам. В жизни творческих людей – период вдохновения, которые открывает широкие перспективы, не стоит упускать эти возможности.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Поспешные решения, продиктованы эмоциями, а не холодным рассудком могут привести к серьезным ошибкам. Необходимо продумать каждое действие и дальнейшие шаги. На этой неделе придется заглянуть в долгий ящик, наверняка там припрятана парочка дел, с которыми необходимо расправиться. Выходные проведите в приятной дружеской компании или с родными людьми.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

Козерогам в период растущей Луны необходимо все силы направить на саморазвитие. Обучение будет максимально эффективным, вы схватываете информацию на лету. Благоприятными будут новые начинания и открытие собственного дела. Не исключено, что в вашей жизни появится человек, который сыграет важную роль.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Неделя будет не из легких, однако ближе к выходным Водолеи смогут увидеть свет в конце тоннеля. Вас будет ожидать приятный сюрприз. Если вам понадобиться помощь, лучше обращайтесь к родным людям, а не друзьям. Ваши планы могут сорваться, и это может выбить вас из колеи. Однако вскоре вы поймете, что это было к лучшему.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит слишком доверять новым знакомым. Лучше присмотреться к ним получше и понять их истинные мотивы. В семейной жизни возможны разногласия с партнером. Важно не позволять эмоциям брать верх, в порыве гнева можно наломать дров.

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