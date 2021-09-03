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Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник

3 сентября 2021, 11:27

Любовный гороскоп от Главреда расскажет, кому из знаков нужно поговорить с партнером начистоту, а кому ожидать встречи при необычных обстоятельствах

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Эта неделя благоволит откровенным разговорам со своими возлюбленными. Некоторые из них помогут расставить все точки над и выбрать правильное направление движения. Совместная деятельность поможет укрепить чувства и сделать отношения более гармоничными.

О том, какие дни наиболее благоприятны для процедур красоты, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра.

Любовный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе Овнам стоит больше времени проводить со второй половинкой. Поищите точки соприкосновения, они могут прятаться в новом совместном увлечении. Ваша энергия бужет заряжать партнера, а смелые идеи и планы нужно воплощать сразу же не откладывая на потом. Это подарит позитивные эмоции и укрепит отношения.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Тельцы узнают о намерениях своего возлюбленного, однако эта новость не произведет фурор. Все остается на своих местах, отношения стабильны и гармоничны. В этот период хорошо обсудить со своей второй половинкой планы на будущее и дальнейшее развитие отношений. Свободные Тельцы будут пользоваться интересом противоположного пола. Стоит использовать этот момент для свиданий и романтики.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Ваше настроение будет меняться со скоростью света и партнеру временами будет сложно предугадать в какую сторону качнется чаша весов. Постарайтесь контролировать свои эмоции, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Проявите инициативу в отношениях, это обязательно понравится вашей пассии.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

В понедельник вечером события личной жизни могут изменить ход событий как в лучшую, так и в худшую стороны. Вторая половина недели благоволит началу романтических отношений. Флирт может стать началом серьезных длительных отношений.

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Любовный гороскоп на неделю: Лев

Львам нужно уделить немного отвлечься от повседневных забот и уделить внимание своим возлюбленным. Совместный досуг укрепит ваши отношения. Неделя благоволит переменам, в том числе, и в личной жизни. Не стоит сидеть сложа руки – действуйте! Попробуйте найти свою вторую половинку на сайте знакомств, возможно, новй поклонник поразит вас настолько, что вы задумаетесь о том, чтобы связать с ним свою судьбу.

Любовный гороскоп на неделю: Дева

В первой половине недели ваша вторая половинка, возможно, захочет поделиться с вами своими достижениями. Даже если вы не считаете их чем то значительным поддержите восторг партнера. Ваша притягательность для противоположного пола значительно усилится – время знакомств романтического характера.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

В понедельник удачный день для одиноких Весов. Ваши шарм и обаяние благоприятствуют новым знакомствам. Если дело идет к расставанию не стоит расстраиваться – это к лучшему и судьба готовит вам лучшие времена. На этой неделе возможны встречи с поклонниками, но Амур пока бережет свои стрелы.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

Неделя для Скорпионов может начаться с разногласий с партнером. Ваши внутренние чувства несогласия и противоречия дадут о себе знать. Одиноким представителям знака может посчастливиться встретить свою любовь. И произойдет это при весьма необычных обстоятельствах.

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Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Одиноким представителям стихии огня звезды сулят приятное времяпровождение. Пролистайте свою телефонную книгу, наверняка в списке контактов есть тот, кого вы уже давно мечтали пригласить на свидание. Сделайте первый шаг, начните непринужденное общение.

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

На этой неделе ваш партнер может узнать о вас то, что вы тщательно скрывали. Ситуация не перерастет в конфликт, если вы умерите упрямство и откровенно поговорите. Вторая половина недели благоволит путешествиям. Там вы можете встретить того, кто заставит ваше сердце биться чаще.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Неделя обещает быть для Водолеев временем откровений. Возможно, вы почувствуете, что ваши дороги разошлись. Время принимать решение и двигаться дальше. Возможно, тайный поклонник напомнит о себе. Смело принимайте приглашение на прогулку – она будет запоминающейся.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

В начале недели запланированному свиданию может помешать мелкие обязанности на работе. Неотложные дела закрутят в водовороте повседневности, и времени на романтику может катастрофически не хватать. Свободным представителям знака нужно быть готовыми к тому, что окружающие могут вмешиваться в их личную жизнь.

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