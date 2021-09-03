Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

Лунный календарь стрижек и процедур красоты /ua.depositphotos.com/

В какой день стрижка принесет максимальную пользу и будет "денежной", а маникюр и педикюр помогут исполнить сокровенные желания, разбирался Главред.

О том, кому нужно включить режим экономии, а кому побаловать себя приятными покупками, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности.

6 сентября 2021 года, 29 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Дева

Наилучший день для укладки и окрашивания. Волосы будут послушными и надолго сохранят цвет.

29 лунный день благоприятный для остригания ногтей. Это поможет улучшить материальное благосостояние и повысить положение в обществе.

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Побалуйте свое лицо и тело питательными масками и процедурой массажа.

7 сентября 2021 года, 1 лунный день с 03:52, 2 лунный день с 05:37 – вторник

Новолуние в знаке Дева

Период новой Луны хорош для манипуляций с волосами. Стрижка и окрашивание принесут максимальную пользу волосам и не навредят шевелюре.

Остригайте ногти сегодня, чтобы избавиться от сплетен за спиной. Отличный день для маникюра и педикюра.

Массаж принесет не только удовольствие, но и максимальную пользу всему организму. Его омолаживающее действие заметят окружающие. А вот лицу нужно отдохнуть от косметики.

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8 сентября 2021 года, 3 лунный день – среда

Растущая Луна в знаке Весы

Растущая Луна дает зеленый свет любым процедурам с волосами. Записывайтесь к парикмахеру – время реализовывать самые смелые фантазии в окрашивании.

Хороший день для лечебных процедур для ногтей. Можно укрепить ногти с помощью целебных ванночек.

В уходе за лицом отдавайте предпочтение проверенным средствам. Не стоит экспериментировать с новыми процедурами.

9 сентября 2021 года, 4 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Весы

Сегодня не самый лучший день для стрижки. Она может обернуться убытками и подкосить финансовое благополучие. При покраске самыми оптимальными будут процедуры осветления.

4 лунные сутки благоволят маникюру и педикюру. Они помогут вам воплотить в жизнь ваши мечты.

Тонизирующие средства пойдут телу на пользу. При уходе за лицом пробуйте любые процедуры – они помогут сохранить молодость.

10 сентября 2021 года, 5 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Скорпион

Стрижку стоит отложить на более благоприятный день. Сегодня можно записываться на процедуры наращивания волос. Окрашивание может ослабить волосы и нарушить их структуру.

Процедуры по уходу за ногтями не принесут желаемого результата. Дайте ноготкам отдых.

С процедурами по уходу за лицом и телом также стоит повременить. Они могут навлечь неприятности.

11 сентября 2021 года, 6 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Скорпион

Крайне неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Любые процедуры в этот день могут не только ухудшить состояние локонов, но и повлечь проблемы со здоровьем.

Маникюр и педикюр также не принесут ничего хорошего, а только ослабят ногтевую пластину.

Успокаивающие маски и расслабляющий массаж – наилучший выбор в уходе в 6 лунный день.

12 сентября 2021 года, продолжается 6 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Стрелец

Скорее записывайтесь к стилисту. Стрижка в этот день будет "денежной". Максимальный результат принесет окрашивание в светлые тона.

Не самый лучший день для манипуляций с ногтями.

Сегодня благоприятный день для начала диеты. В уходе за лицом обратите внимание на успокаивающие ванночки или питательные маски.