УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

3 сентября 2021, 03:35

В какую фазу Луны стоит воздержаться от любых процедур - в материале Главреда

Лунный календарь стрижек и процедур красоты
Лунный календарь стрижек и процедур красоты /ua.depositphotos.com/

В какой день стрижка принесет максимальную пользу и будет "денежной", а маникюр и педикюр помогут исполнить сокровенные желания, разбирался Главред.

О том, кому нужно включить режим экономии, а кому побаловать себя приятными покупками, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности.

6 сентября 2021 года, 29 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Дева

Наилучший день для укладки и окрашивания. Волосы будут послушными и надолго сохранят цвет.

29 лунный день благоприятный для остригания ногтей. Это поможет улучшить материальное благосостояние и повысить положение в обществе.

Реклама

Побалуйте свое лицо и тело питательными масками и процедурой массажа.

7 сентября 2021 года, 1 лунный день с 03:52, 2 лунный день с 05:37 – вторник

Новолуние в знаке Дева

Период новой Луны хорош для манипуляций с волосами. Стрижка и окрашивание принесут максимальную пользу волосам и не навредят шевелюре.

Остригайте ногти сегодня, чтобы избавиться от сплетен за спиной. Отличный день для маникюра и педикюра.

Массаж принесет не только удовольствие, но и максимальную пользу всему организму. Его омолаживающее действие заметят окружающие. А вот лицу нужно отдохнуть от косметики.

Читайте такжеНоволуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

8 сентября 2021 года, 3 лунный день – среда

Растущая Луна в знаке Весы

Растущая Луна дает зеленый свет любым процедурам с волосами. Записывайтесь к парикмахеру – время реализовывать самые смелые фантазии в окрашивании.

Хороший день для лечебных процедур для ногтей. Можно укрепить ногти с помощью целебных ванночек.

В уходе за лицом отдавайте предпочтение проверенным средствам. Не стоит экспериментировать с новыми процедурами.

9 сентября 2021 года, 4 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Весы

Сегодня не самый лучший день для стрижки. Она может обернуться убытками и подкосить финансовое благополучие. При покраске самыми оптимальными будут процедуры осветления.

4 лунные сутки благоволят маникюру и педикюру. Они помогут вам воплотить в жизнь ваши мечты.

Тонизирующие средства пойдут телу на пользу. При уходе за лицом пробуйте любые процедуры – они помогут сохранить молодость.

10 сентября 2021 года, 5 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Скорпион

Стрижку стоит отложить на более благоприятный день. Сегодня можно записываться на процедуры наращивания волос. Окрашивание может ослабить волосы и нарушить их структуру.

Процедуры по уходу за ногтями не принесут желаемого результата. Дайте ноготкам отдых.

С процедурами по уходу за лицом и телом также стоит повременить. Они могут навлечь неприятности.

11 сентября 2021 года, 6 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Скорпион

Крайне неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Любые процедуры в этот день могут не только ухудшить состояние локонов, но и повлечь проблемы со здоровьем.

Маникюр и педикюр также не принесут ничего хорошего, а только ослабят ногтевую пластину.

Успокаивающие маски и расслабляющий массаж – наилучший выбор в уходе в 6 лунный день.

12 сентября 2021 года, продолжается 6 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Стрелец

Скорее записывайтесь к стилисту. Стрижка в этот день будет "денежной". Максимальный результат принесет окрашивание в светлые тона.

Не самый лучший день для манипуляций с ногтями.

Сегодня благоприятный день для начала диеты. В уходе за лицом обратите внимание на успокаивающие ванночки или питательные маски.

viber
лунный календарь стрижек
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудностиФинансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности "Попрощалась с мужем и молилась": украинка рассказала об ужасах в самолете после отдыха в Египте"Попрощалась с мужем и молилась": украинка рассказала об ужасах в самолете после отдыха в Египте Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиямВрачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям "Мужской разговор": Зеленский раскрыл детали встречи с Байденом"Мужской разговор": Зеленский раскрыл детали встречи с Байденом У Вашингтона накопилось много вопросов к ЗеленскомуУ Вашингтона накопилось много вопросов к Зеленскому

Последние новости

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

Реклама
00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

21:33

Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов Видео

21:14

Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату Видео

21:14

Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

20:47

Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле Видео

20:45

"Рана еще свежая": Приходько откровенно рассказала об отношениях с мамой

20:19

Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

Реклама
20:03

Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира Видео

19:53

В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

19:30

Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

19:13

В Черновцах неадекватная женщина напала на мэра

19:06

"Начнется эскалация": в Украине отреагировали на отказ России продлить миссию ОБСЕ на Донбассе Видео

18:50

Стало известно, какие примеси нашли в вакцине Moderna Видео

18:42

Прямо во время лекции: в аудитории Одесского университета рухнул потолок

18:39

В Польше копы зверски забили до смерти украинца

18:30

Гималайская или кошерная: какие есть виды соли и чем они отличаются Видео

18:13

Появилась на свет старой: африканка родила ребенка с редкой мутацией

18:10

Ирина Федишин с мужем вакцинировалась от COVID-19

18:07

Юбилей гривны отмечается выставкой национальной валюты под открытым небом - Шевченко

17:54

США выделят Украине гуманитарную помощь: государство получит 45 млн долларов Видео

17:48

Новый судья Танців з зірками прилетел в Киев и назвал свои критерии оценки звезд

17:44

В больнице Кривого Рога установили кислородный генератор для борьбы с коронавирусом

17:40

Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать Видео

17:37

Украинка купила в магазине рыбу и заразилась редкой болезнью Видео

17:34

Продажа стали и чугуна сейчас является наиболее прибыльными направление – политолог

17:21

Продюсер Джамалы публично высказался о пропавших клипах Джамалы

17:17

Назван прием пищи, который продлевает жизнь в пять раз Видео

Реклама
17:10

Приметы на 3 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:05

"Самые воспитанные тараканы": в Сети появились жуткие фото из общежитий крупного киевского вуза

17:01

Нелюдь облил бензином и поджег спящего племянника на Ровенщине

16:16

Закрыла в квартире и пошла на пьянку: украинка пойдет под суд за гибель детей при пожаре

16:16

Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз Видео

16:09

Металлургия помогает стране наполнять бюджет и создавать новые рабочие места, – эксперт

16:04

По программе Зеленского "Большая стройка" отремонтируют трассу Запорожье-Донецк

16:00

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

15:56

В Днепре взорвался автомобиль: в машине был водитель

15:55

Танцор из шоу Танці з зірками получил травму и пришел на репетицию в гипсе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять