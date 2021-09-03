Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

В какую фазу Луны стоит воздержаться от любых процедур - в материале Главреда
В какой день стрижка принесет максимальную пользу и будет "денежной", а маникюр и педикюр помогут исполнить сокровенные желания, разбирался Главред.
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6 сентября 2021 года, 29 лунный день – понедельник
Убывающая Луна в знаке Дева
Наилучший день для укладки и окрашивания. Волосы будут послушными и надолго сохранят цвет.
29 лунный день благоприятный для остригания ногтей. Это поможет улучшить материальное благосостояние и повысить положение в обществе.
Побалуйте свое лицо и тело питательными масками и процедурой массажа.
7 сентября 2021 года, 1 лунный день с 03:52, 2 лунный день с 05:37 – вторник
Новолуние в знаке Дева
Период новой Луны хорош для манипуляций с волосами. Стрижка и окрашивание принесут максимальную пользу волосам и не навредят шевелюре.
Остригайте ногти сегодня, чтобы избавиться от сплетен за спиной. Отличный день для маникюра и педикюра.
Массаж принесет не только удовольствие, но и максимальную пользу всему организму. Его омолаживающее действие заметят окружающие. А вот лицу нужно отдохнуть от косметики.
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8 сентября 2021 года, 3 лунный день – среда
Растущая Луна в знаке Весы
Растущая Луна дает зеленый свет любым процедурам с волосами. Записывайтесь к парикмахеру – время реализовывать самые смелые фантазии в окрашивании.
Хороший день для лечебных процедур для ногтей. Можно укрепить ногти с помощью целебных ванночек.
В уходе за лицом отдавайте предпочтение проверенным средствам. Не стоит экспериментировать с новыми процедурами.
9 сентября 2021 года, 4 лунный день – четверг
Растущая Луна в знаке Весы
Сегодня не самый лучший день для стрижки. Она может обернуться убытками и подкосить финансовое благополучие. При покраске самыми оптимальными будут процедуры осветления.
4 лунные сутки благоволят маникюру и педикюру. Они помогут вам воплотить в жизнь ваши мечты.
Тонизирующие средства пойдут телу на пользу. При уходе за лицом пробуйте любые процедуры – они помогут сохранить молодость.
10 сентября 2021 года, 5 лунный день – пятница
Растущая Луна в знаке Скорпион
Стрижку стоит отложить на более благоприятный день. Сегодня можно записываться на процедуры наращивания волос. Окрашивание может ослабить волосы и нарушить их структуру.
Процедуры по уходу за ногтями не принесут желаемого результата. Дайте ноготкам отдых.
С процедурами по уходу за лицом и телом также стоит повременить. Они могут навлечь неприятности.
11 сентября 2021 года, 6 лунный день – суббота
Растущая Луна в знаке Скорпион
Крайне неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Любые процедуры в этот день могут не только ухудшить состояние локонов, но и повлечь проблемы со здоровьем.
Маникюр и педикюр также не принесут ничего хорошего, а только ослабят ногтевую пластину.
Успокаивающие маски и расслабляющий массаж – наилучший выбор в уходе в 6 лунный день.
12 сентября 2021 года, продолжается 6 лунный день – воскресенье
Растущая Луна в знаке Стрелец
Скорее записывайтесь к стилисту. Стрижка в этот день будет "денежной". Максимальный результат принесет окрашивание в светлые тона.
Не самый лучший день для манипуляций с ногтями.
Сегодня благоприятный день для начала диеты. В уходе за лицом обратите внимание на успокаивающие ванночки или питательные маски.