УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные перемены

4 декабря 2021, 03:56

Кто из знаков рискует познакомится с аферистом - расскажет гороскоп Главреда.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Уже с четверга расположение планет будет благоприятствовать любовным отношениям. Некоторые знаки почувствуют желание к изменениям в сфере личных отношений и даже решиться на кардинальные перемены.

О том, кому из знаков посчастливится укрепить свое материальное благосостояние, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везение.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Звезды советуют одиноким Овнам в начале недели искать себе пару на деловых и светских мероприятиях. Так появится возможность не только найти партнера, но и завязать полезные знакомства с влиятельными людьми. Уже в четверг проявляйте максимальную осторожность с новыми знакомыми, отметайте женатиков и тех, кто хочет мимолетной интрижки. Такие отношения могут вам навредить.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Во вторник и среду вероятно знакомство с человеком, который не спешит подкреплять свои слова поступками. Присмотритесь к нему внимательно, чтобы избежать разочарований. В четверг не исключено начало романа с иностранцем, а те, кто уже в отношениях могут дойти до точки, где необходимо решать дальнейшее развитие событий: расставание или серьезные шаги.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам стоит остерегаться обмана во вторник, субботу и воскресенье. Этот может быть как и ваш партнер, так и человек с которым вы недавно познакомились. Не исключено, что до вас дойдут неприятные сплетни о возлюбленном или ему – о вас. Не самая лучшая неделя для того чтобы официально оформлять отношения, съезжаться или расставаться. Не стоит давать партнеру деньги в долг.

Реклама

Любовный гороскоп на неделю – Рак

В первой половине недели обращайте внимание на мелочи. Чтобы укрепить союз, необходимо проводить с партнером больше свободного времени, занимаясь совместными делами. Уже с четверга для Раков начинается сложный длительный период, который ознаменует кризис в отношениях. Вы сможете преодолеть эти трудности, если сможете научиться слышать свою вторую половинку. Свободным Ракам звезды сулят начало страстного и чувственного романа.

Читайте такжеКак встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами

Любовный гороскоп на неделю – Лев

В средине недели глупая выходка партнера может спровоцировать серьезные разногласия в паре. Чтобы избежать откровенного конфликта, попробуйте доказать ему свою правоту, проявив гибкость и обойдя острые углы. На выходных поддержите идеи своей второй половинки, особенно те, что касаются отдыха и детей. Выходные для свободных представителей знака прекрасная возможность познакомится с человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Свободным Девам не стоит задумываться о серьезных знакомствах. В этот период они будут крайне неудачными. Рискуете попасть в отношения с человеком, у которого проблемы с алкоголем, неудачником или аферистом. Тем, кто не настроен на серьезный союз, можно искать мимолетные увлечения уже с четверга. Такой роман без обязательств запомнится надолго и привнесет в жизнь ярких эмоций.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Первая половина недели будет для Весов спокойная и даже скучная, без головокружительных страстей и взрыва эмоций. Однако уже с четверга начинается трехмесячный период трансформаций для вашей семьи. За это время могут произойти кардинальные перемены в личной сфере: это может быть расставание, решение жить вместе или капитальный ремонт и перестановка в доме.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Первую половину недели Скорпионам будет не до личной жизни. Весь фокус внимания будет на профессиональной деятельности. Однако уже в четверг, расположение планет будет благоприятствовать представителям знака. Звезды сулят Скорпионам в этот трехмесячный период головокружительный роман и сильную влюбленность. Могут возникнуть чувства к человеку из своего окружения – соседу. Коллеге или знакомому.

Читайте такжеГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе все внимание Стрельцов будет сосредоточено на их собственной персоне. Больше отношений вас будет интересовать самореализация и обустройство своей жизни с максимальным комфортом. Вас будут занимать вопросы внешности и здоровья. Такая жизненная позиция и уверенность в себе будет притягивать поклонников, однако они могут оказаться инфантильными.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В жизни представителей знака стихии земли с четверга начнутся кардинальные перемены. Козероги почувствуют сильную влюбленность и чувственное влечение к человеку. Ваша сексуальная энергия будет на пике и это, словно магнитом, будет притягивать новых поклонников в вашу жизнь. Семейные Козероги наконец-то смогут определиться со своими истинными чувствами к партнеру и принять судьбоносное решение.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям не стоит рассказывать окружающим о своей личной жизни. Не самый благоприятный период для знакомства с родителями и объявлении об отношениях. Вы почувствуете желание уединиться с партнером и провести это время вместе. Можно отправиться в небольшое путешествие. Будьте осторожны, все тайные романы на этой неделе могут стать достоянием общественности.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы могут обнаружить, что в них проснулись романтические чувства к человеку, с которым вас связывали дружеские отношения. Нужно сделать непростой выбор между дружбой и любовью. Прислушайтесь к интуиции, она поможет выбрать верный путь. Помните, что остаться друзьями, если отношения не сложатся уже не получится.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог любовный гороскоп гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Гороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюрыГороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюры Украину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холодаУкраину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холода Самая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецептСамая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецепт Молодая жена Реброва в откровенном купальнике засветила грудьМолодая жена Реброва в откровенном купальнике засветила грудь
04:03

Лайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйки

03:56

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыВидео

03:32

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

03:17

Введение во храм Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и чудные открытки к празднику

02:54

Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"Видео

Реклама
02:35

"Напечатанная" на 3D-принтере кровь: как разработка ирландских ученых изменит представление о ранах

02:16

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

01:50

Какие продукты нельзя есть при болезнях сердца - комментарий диетолога

01:28

Киевстар меняет тарифы: когда ждать подорожания и на сколько

01:02

Ученые пояснили, какой продукт поможет "убрать" живот

00:48

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

00:02

Ученые пояснили, полезно ли ездить на велосипеде

03 декабря, пятница
23:59

Инфекционист рассказала, почему украинцы боятся прививки от коронавирусаВидео

23:29

Цены на украинских АЗС рекордно рухнулиВидео

23:12

США не отступит от России: в Белом доме заявили, что вопрос об Украине обсудят прежде всегоВидео

22:46

Цена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманамВидео

22:25

Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянииВидео

21:50

Какие варианты завтраков самые лучшие для похудения - ответ диетолога

21:37

"Голодная туса: последствия": именинника Залиско госпитализировалиВидео

Реклама
21:16

"У врага ноль шансов на победу": Данилов пригрозил РФ ударом в случае военного вторжения в УкраинуВидео

21:04

Google назвал Софию Киевскую "штабом талибана"

20:36

Цены вырастут на 15%: эксперты рассказали, какие продукты в Украине лучше покупать немедленно

20:25

Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученых

20:21

На Хмельнитчине водитель избил пешеходов, которых едва не сбил на "зебре", и потребовал 100 долларовВидео

20:10

Контрудар ВСУ из Bayraktar на Донбассе: Путин в диалоге с Эрдоганом разразился требованиями к КиевуВидео

20:05

"С ножом у горла требовал интима": на Одесчине оправдали женщину, убившую нападавшего

20:03

Бессменная ведущая ТСН заворожила фанатов идеальными формами в бикини

20:03

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

19:55

В школе под Киевом 8 учениц отравились антисептиком, который нашли на свалкеВидео

19:39

Путину будет трудно идти против Украины: Байден готовится противостоять российской агрессииВидео

19:39

У Зеленского рассказали, почему "госпереворот" не случился

19:20

Напоминание обиженным "патриотам"мнение

19:17

Шантаж Путина из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: в Нафтогазе объяснили, как защитить УкраинуВидео

19:13

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

18:57

Антивакцинатор, который тяжело перенес "ковид" и потерял из-за него жену, призвал мир прививатьсяВидео

18:51

Киевские жилищные комплексы стали победителями престижной европейской премии European Property Awards 2021-2022 новости компании

18:11

Днепропетровщина одной из первых приняла бюджет-2022: треть средств пойдет на "Большую стройку"

18:09

Ждать ли морозов под -40º: украинцев предупредили о погодном феноменеВидео

18:00

Каменских удивила жаркими танцами в спортивном костюме с перьями и глубоким декольте

Реклама
17:47

"Враг атакует – мы наносим контрудар": Резников заявил о страхе в "ЛДНР" из-за Bayraktar на ДонбассеВидео

17:41

"Карательные меры" против РФ: Киев призвал ФРГ выставить Путину "каталог санкций"Видео

17:36

В Киеве мужчина прострелил ногу рабочему за некачественный ремонт

17:32

Нестандартный балет от Кухар и Стоянова и фотошоп для DOROFEEVA: каким будет новый выпуск шоу Вечерний Квартал

17:18

В Харькове мужчина переоделся в нищего и избивал людей, которые не дали ему милостынюВидео

16:58

Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решенияВидео

16:49

Отечественное не в фаворе: какую музыку слушали украинцы в 2021 году

16:49

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабряВидео

16:30

Эксперты объяснили связь между падением цен на руду и металлургическим рынком в УкраинеВидео

16:28

США назвали РФ единственной страной, которая накапливает войска у границ для шантажа соседейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять