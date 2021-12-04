Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные перемены

Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Уже с четверга расположение планет будет благоприятствовать любовным отношениям. Некоторые знаки почувствуют желание к изменениям в сфере личных отношений и даже решиться на кардинальные перемены.

О том, кому из знаков посчастливится укрепить свое материальное благосостояние, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везение.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Звезды советуют одиноким Овнам в начале недели искать себе пару на деловых и светских мероприятиях. Так появится возможность не только найти партнера, но и завязать полезные знакомства с влиятельными людьми. Уже в четверг проявляйте максимальную осторожность с новыми знакомыми, отметайте женатиков и тех, кто хочет мимолетной интрижки. Такие отношения могут вам навредить.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Во вторник и среду вероятно знакомство с человеком, который не спешит подкреплять свои слова поступками. Присмотритесь к нему внимательно, чтобы избежать разочарований. В четверг не исключено начало романа с иностранцем, а те, кто уже в отношениях могут дойти до точки, где необходимо решать дальнейшее развитие событий: расставание или серьезные шаги.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам стоит остерегаться обмана во вторник, субботу и воскресенье. Этот может быть как и ваш партнер, так и человек с которым вы недавно познакомились. Не исключено, что до вас дойдут неприятные сплетни о возлюбленном или ему – о вас. Не самая лучшая неделя для того чтобы официально оформлять отношения, съезжаться или расставаться. Не стоит давать партнеру деньги в долг.

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Любовный гороскоп на неделю – Рак

В первой половине недели обращайте внимание на мелочи. Чтобы укрепить союз, необходимо проводить с партнером больше свободного времени, занимаясь совместными делами. Уже с четверга для Раков начинается сложный длительный период, который ознаменует кризис в отношениях. Вы сможете преодолеть эти трудности, если сможете научиться слышать свою вторую половинку. Свободным Ракам звезды сулят начало страстного и чувственного романа.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

В средине недели глупая выходка партнера может спровоцировать серьезные разногласия в паре. Чтобы избежать откровенного конфликта, попробуйте доказать ему свою правоту, проявив гибкость и обойдя острые углы. На выходных поддержите идеи своей второй половинки, особенно те, что касаются отдыха и детей. Выходные для свободных представителей знака прекрасная возможность познакомится с человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Свободным Девам не стоит задумываться о серьезных знакомствах. В этот период они будут крайне неудачными. Рискуете попасть в отношения с человеком, у которого проблемы с алкоголем, неудачником или аферистом. Тем, кто не настроен на серьезный союз, можно искать мимолетные увлечения уже с четверга. Такой роман без обязательств запомнится надолго и привнесет в жизнь ярких эмоций.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Первая половина недели будет для Весов спокойная и даже скучная, без головокружительных страстей и взрыва эмоций. Однако уже с четверга начинается трехмесячный период трансформаций для вашей семьи. За это время могут произойти кардинальные перемены в личной сфере: это может быть расставание, решение жить вместе или капитальный ремонт и перестановка в доме.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Первую половину недели Скорпионам будет не до личной жизни. Весь фокус внимания будет на профессиональной деятельности. Однако уже в четверг, расположение планет будет благоприятствовать представителям знака. Звезды сулят Скорпионам в этот трехмесячный период головокружительный роман и сильную влюбленность. Могут возникнуть чувства к человеку из своего окружения – соседу. Коллеге или знакомому.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе все внимание Стрельцов будет сосредоточено на их собственной персоне. Больше отношений вас будет интересовать самореализация и обустройство своей жизни с максимальным комфортом. Вас будут занимать вопросы внешности и здоровья. Такая жизненная позиция и уверенность в себе будет притягивать поклонников, однако они могут оказаться инфантильными.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В жизни представителей знака стихии земли с четверга начнутся кардинальные перемены. Козероги почувствуют сильную влюбленность и чувственное влечение к человеку. Ваша сексуальная энергия будет на пике и это, словно магнитом, будет притягивать новых поклонников в вашу жизнь. Семейные Козероги наконец-то смогут определиться со своими истинными чувствами к партнеру и принять судьбоносное решение.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям не стоит рассказывать окружающим о своей личной жизни. Не самый благоприятный период для знакомства с родителями и объявлении об отношениях. Вы почувствуете желание уединиться с партнером и провести это время вместе. Можно отправиться в небольшое путешествие. Будьте осторожны, все тайные романы на этой неделе могут стать достоянием общественности.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы могут обнаружить, что в них проснулись романтические чувства к человеку, с которым вас связывали дружеские отношения. Нужно сделать непростой выбор между дружбой и любовью. Прислушайтесь к интуиции, она поможет выбрать верный путь. Помните, что остаться друзьями, если отношения не сложатся уже не получится.

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