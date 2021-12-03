Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везение

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com

В первой половине недели многие из знаков рискуют стать жертвой мошенников, которые ловко закидывают наживки в виде заманчивых предложений быстрого заработка. Не стоит поддаваться соблазну, звезды рекомендуют отложить решение серьезных денежных вопросов на следующую неделю.

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Финансовый гороскоп на неделю – Овен

В понедельник финансовая удача будет на вашей стороне. В сможете пойти на риск, и он себя оправдает. Уже во вторник и среду ситуация кардинально меняется – держитесь подальше от денег, иначе можно наломать дров и оказаться в убытке. В четверг стоит ожидать больших оборотов денег в вашей профессиональной деятельности. Не исключено, что вы получите большую сумму на финансирование нового проекта. Он будет стрессовым, но довольно прибыльным.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе придется не раз столкнуться с обманом, касаемо чужих или общих денег. Стоит остерегаться предложений, которые несут очевидную выгоду и быстрый заработок. Во вторник стоит воздержаться от подписания любых финансовых документов и не доверять информации. На выходных нужно реально оценить ситуацию и не строить иллюзий. Это поможет сохранить целостность бюджета и предотвратить ненужные траты.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

В начале недели необходимо составить план и поставить перед собой цели, чтобы отчетливо понимать, в каком направлении двигаться. Уже в четверг положение планет изменится и наступит трехмесячный период, который может усилить денежные потоки. Грядут изменения и в ваших отношениях с финансовыми структурами. Возможно вы добьетесь рефинансирования задолженности, получите страховые выплаты или оформите ипотеку.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В первой половине периода Ракам стоит поберечь свои денежки. Сейчас не самое лучшее время задумываться об инвестициях, особенно если вам обещают участие в новаторском проекте, который принесет прибыль. Можно напороться на мошенников и потерять свои сбережения. Удачными денежные вложения станут на выходных. Тогда же возрастает вероятность получить ценный подарок или чужие деньги в дар.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львам предстоит разбираться в путанице, которая возникает в делах с общими деньгами. Стоит повременить с объединением общих капиталов или с совместными покупками. Обман может поджидать вас во вторник, субботу и воскресенье. В эти дни необходимо свести финансовую активность к минимуму. С четверга начинается период, когда будут возможны большие заработки, как и для сотрудников, так и для владельцев бизнеса.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Начало недели благоприятно для рационального планирования. Вы сможете укрепить свое материальное положение если ваши планы будут гибкими, так как ситуация с деньгами в ближайшее время может кардинально меняться и не один раз. С четверга начинается период, когда Девам может улыбнуться необычайное везение – крупный выигрыш в лотерею. Звезды предупреждают проявить осторожность в биржевых операциях, если у вас недостаточно опыта, вы можете оказаться в убытке.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Инициативность, смелость и способность идти на риск поможет укрепить ваше материальное положение в понедельник. Но во вторник и среду те же качества могут сыграть с вами злую шутку и лишить накоплений. Не стоит в эти дни покупать крупную технику или авто. С четверга в Весах проснется желание к обустройству дома. Начните с малого, не стоит сразу планировать ремонт с размахом. Также стоит отложить на более благоприятный период покупку жилья или ипотеку.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам на этой неделе необходимо беречь себя от соблазнов и сладких иллюзий. Не стоит поддаваться красивым словам и обещаниям быстрого заработка, в финансовых вопросах сохраняйте рациональное мышление. Будьте предельно внимательными на выходных, из-за обилия новой и полезной информации может возникнуть путаница, которая приведет к обману или убыткам. Откажитесь от любых финансовых операций.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

В начале недели возможны небольшие денежные поступления от привычных занятий. В среду не беритесь за решение финансовых вопросов. Четверг открывает новые возможности. С началом нового трехмесячного периода звезды предоставляют шанс значительно приумножить свои доходы. Однако на удачу и везение рассчитывать не стоит – только на собственные силы и профессионализм. Не исключено, что этот период может принести и огромные убытки, особенно если вы не рассчитаете собственных сил и возьметесь за дело, в котором некомпетентны.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

В начале недели Козерогам не стоит экономить на внешности и здоровье, а вот уже в среду стоит затянуть поясоки отказаться от дорогих покупок и денежных вложений. Рассчитывать на удивительное везение можно в первой половине дня в четверг. На выходных старайтесь не тратить деньги под влиянием импульса, есть высокая вероятность, что эти покупки вскоре вас разочаруют.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели повышается риск быть обманутыми. Во вторник может произойти путаница, и вы потратите больше, чем планировали. В пятницу вам может улыбнуться удача и повезти в мелочах. В выходные неприятные ситуации могут спровоцировать убытки и это станет хорошим жизненным уроком.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы склонны относиться к деньгам более легкомысленно. Ваш бюджет может не выдержать такого отношения, особенно если на вашем пути встретятся "доброжелатели" с предложениями выгодного заработка. Отложите все серьезные финансовые вопросы на более благоприятный период.

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