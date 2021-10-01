Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения

Финансовый гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Эта неделя принесет многим знакам Зодиака удачу в любви и успех у противоположного пола. Возможно, кто-то получит предложение руки и сердца, а кто-то почувствует, что страсть к бывшему возлюбленному заиграла новыми красками.

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Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Овен

Свободным женщинам -Овнам не стоит категорически отвергать все ухаживания. Особенно если сначала кажется, что это "не герой моего романа". Присмотритесь к поклоннику получше, возможно первое впечатление ошибочное. Не отрицайте этой возможности и дайте ему еще один шанс проявить себя. Представители знака мужского пола с головой уйдут в работу и могут не заметить знаков внимания со стороны.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Телец

Тельцы на этой неделе могут не рассчитывать на бурю страстей. Это спокойный период, наполненный гармонией и взаимопониманием. Подпортить ситуацию может ваша излишняя требовательность к своей второй половинке. Они могут пошатнуть вашу нервную систему своими выходками. Лучше не провоцировать роковые страсти.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Близнецы

Неделя будет для Близнецов весьма успешной в любовном плане. Свободные представители знака будут купаться во внимании противоположного пола. Ваша сексуальная притягательность на максимуме, используйте это время для интересных свиданий. Для Близнецов в отношениях период необычных экспериментов в интимной сфере и совместные романтические приключения.

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Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Рак

Для Раков наступил момент, когда они займутся наведением домашнего уюта. Это поможет укрепить ваш союз или привнести в жизнь приятные изменения для одиночек. Чем более основательнее Раки подойдут к этому вопросу, тем больше вероятность в скором времени встретить свою вторую половинку. Избегайте конфликтных ситуаций с партнером, это может привести к настоящей катастрофе.

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Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Лев

В личной жизни Львов-женщин могут произойти головокружительные изменения. Свободные представительницы знака стихии огня могут встретить свою настоящую любовь. Эти чувства будут взаимными. Для Львов в отношениях возможно предложение руки и сердца. Красивые ухаживания и подарки прилагаются. Однако не всем Львам так повезет, те кто родился 30-31 июля и 6-7 августа с головой уйдут в работу и не смогут прочувствовать вкус любовного наслаждения.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Дева

На этой неделе Девы почувствуют непреодолимое желание в корне изменить текущую ситуацию в личной жизни. Будь то отношения или свободный полет. Четкое планирование своего будущего обязательно принесет удачу в отношениях и укрепит союз двоих.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Весы

Весы – счастливчики этой недели на любовном фронте. Все заветные пожелания в любви сбудутся. Все, что ни пожелают от партнера им преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой – подарки, путешествия, пылкие признания в любви. Возможно даже предложение руки и сердца. Будьте активны и инициативны – все в ваших руках.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Скорпион

Скорпионам сейчас не самое лучшее время активничать. Займите наблюдательную позицию и внимательно следите за происходящим. Инициативность в делах любовных может отвернуть от вас удачу. Позвольте своему партнеру удивить вас своей предприимчивостью. Можно обратиться за помощью к родственникам или коллегам. Вдруг этот сын маминой подруги и есть ваше счастье.

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Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Стрелец

Любовные события могут принести Стрельцам неожиданные сюрпризы и головокружительными изменениями. Благоприятный период для новых знакомств. Не отклоняйте предложения свиданий – в омут с головой – не отказывайте себе в любовных приключениях. Женщины-Стрельцы могут поменять стиль и это позитивно отразится на количестве новых поклонников.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Козерог

На этой неделе Козерогам предстоит отойти от дел любовных и погрузиться в работу. Времени оглядеться по сторонам будет мало, поэтому не стоит ожидать страстей и романтики любовных отношений. Не стоит провоцировать конфликты и скандалы со своими возлюбленными. Особенно, это касается Козерогов, которые родились 6-7 и 14-16 января.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Водолей

Звезды предоставляют Водолеям шанс встретить человека, с которым захочется связать свою судьбу. Тем, кто в отношениях стоит ожидать оживления эмоций и чувств. Направьте все силы на укрепление связи со своей второй половинкой. Совместный досуг и небольшое путешествие помогут вам в этом.

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Рыбы

Тишь да гладь ожидает Рыб в вопросах личной жизни в этом периоде. Но некоторых представителей знака может ожидать возвращение угасших чувств к бывшим возлюбленным. А те Рыбы, кто в отношениях могут почувствовать, что эмоции угасли и пришло время каждому идти своей дорогой. Именно на этой неделе такие отношения завершатся, причем вполне осознанно и мирным путем.