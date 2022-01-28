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Любовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворот

28 января 2022, 10:46

Кому их знаков можно ожидать счастливых перемен, а кому стоит искать компромисс в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит приготовиться к приятным изменениям, а кому не провоцировать партнера на ревность и избегать конфликтов.

О том, как фаза растущей Луны может отразится на достатке и благополучии, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долги.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе все ваше внимание приковано к личным отношениям. Ретроградный Меркурий до 4 февраля может создавать неясности в отношении того, как действовать дальше. Вы можете обнаружить, что ваш партнер охладел и меньше времени уделяет совместному досугу. Скорее всего, вы решите поработать над общением и откровенный разговор поможет улучшить ваши отношения. Это займет время, но будет стоить всей проделанной работы.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Эмоциональность, а не практичность поможет вам укрепить ваши отношения на этой неделе. Не исключено, что в этом периоде многие "созреют" для того, чтобы перейти на новый уровень – не исключено предложение руки и сердца или переезд к любимому. Удачная неделя и для тех, кто в браке. Вы почувствуете, как ваша связь с партнером крепчает, а в семье царит взаимопонимание.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам будет легче признаться в своих чувствах, и вы почувствуете, как это сближает вас с партнером. Свободные представители знака могут рассчитывать на знакомство с человеком, который сыграет важную роль в жизни. Однако не стоит бросаться в омут с головой, нужно присмотреться к новому кавалеру получше. В супружеской жизни – практически второй медовый месяц – все настолько хорошо.

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Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе в любовной сфере Раков будет царить напряжение. Отношения с партнером может омрачить приступы ревности. Вы в центре внимания, и этот факт может вызывать недовольство вашей второй половинки. Непросто будет и в супружеской жизни. Ваш партнер будет ожидать от вас чего-то большего, чего вы не сможете выполнить.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе вы увидите, что ваш возлюбленный стал более дружелюбным с кем-то еще. Это может спровоцировать всплеск эмоций, которые напрямую повлияют на вашу работу. Не самая спокойная неделя и для семейных отношений. Конфликты и разногласия могут возникать на ровном месте. Попробуйте найти приемлемый компромисс, не нужно стоять на своем во что бы то ни стало.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Для тех, кто влюблен, это время покажется лучшим и принесет счастье в вашу личную жизнь. Благоприятное положение планет в это время можно считать идеальным для вашей личной жизни. Отношения между вами и супругом улучшатся, союз будет гармоничным, а неприятности и скандалы обойдут дом стороной.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весы смогут по душам поговорить со своей второй половинкой и обсудить серьезные вопросы в которых не удавалось достичь компромисса. Вы найдете решение, которое устроит всех и это заставит вас чувствовать себя счастливым и особенным. Ваш партнер превзойдет ваши ожидания и сделает для вас что-то особенное.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе в жизни влюбленных людей этого знака зодиака может произойти прекрасный поворот. Вы можете осознать, насколько важен для вас ваш возлюбленный, что может привести вас к следующему, большому шагу к браку. Вы можете пойти на вечеринку с любимым человеком. Говоря о замужних, вы затеете небольшой спор с супругом, но к вечеру осознаете свою ошибку и легко извинитесь.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе вы можете выбрать различные способы ухаживания за любимым партнером. Ваше единственное намерение будет заключаться в том, чтобы сделать любимого человека счастливым, приложив все усилия. В результате вы увидите хорошие изменения в своей личной жизни. Вы сблизитесь со своим партнером, что пойдет вашим отношениям только на пользу.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Если вы хотите укрепить свои любовные отношения, вы должны дать своему партнеру почувствовать, насколько он для вас особенный. Если вы сделаете это, то сможете избежать нескольких неприятностей и ревности. Такие благоприятные ситуации приведут к повышению уровня вашей уверенности, а взамен ваш партнер тоже может сделать для вас что-то особенное.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе вы будете в центре внимания противоположного пола. Это может спровоцировать ревность вашей второй половинки. Для того, чтобы избежать накала страстей и вороха ненужных вопросов, уделите возлюбленному больше времени. Побалуйте его маленьким сюрпризом и организуйте романтическое свидание, это поможет растопить лед.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе вы должны отбросить серьезность и сосредоточиться на том, чтобы сделать ваши отношения ярче и крепче. Впустите в жизнь эксперименты и новые совместные увлечения. Свободным Рыбам не стоит сидеть в четырех стенах, шансы на интересное знакомство возрастают.

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