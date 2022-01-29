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Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долги

29 января 2022, 03:17

Кому из знаков стоит быть внимательными на дороге - читайте в гороскопе Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

31 января – период убывающей Луны. Хорошее время для поиска занятия по душе или скрытых талантов. Новолуние – 2 февраля – не самое лучшее время для общения с окружающими, займитесь привычными делами, которые помогут отвлечься от грустных мыслей. Период со 2 по 6 февраля - растущая Луна. Время узнавать что-то новое и получать знания.

О том, как уберечь себя от неприятностей в период новолуния, читайте в материале: Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам не следует скрывать свои чувства. В этот период можно признаваться людям, к которым испытываете неподдельный интерес. Проявите инициативу и сделайте первый шаг к сближению. Побалуйте своего партнера. Романтический ужин и признания в любви могут наполнить вечер незабываемыми эмоциями. Выходные у вас будут насыщенными приятными моментами и радостными событиями.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе размеренность, неспешность и рассудительность станут вашими ключами успеха. Важные решения принимайте, тщательно все обдумав. Не позволяйте окружающим вас торопить даже по мелочам. Стоит сконцентрироваться на первостепенном, и не тратить свое время на пустые разговоры. Отвлекаясь на посторонние вещи, вы можете совершить серьезную ошибку. Не исключены ссоры и разногласия с близкими людьми.

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Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Эмоциональный фон этой неделе стабильностью Близнецов не порадует. Вы будете склонны к перепадам настроения, а любое неосторожное слово может спровоцировать обиды. Если общение с окружающими не задается, сконцентрируйтесь на профессиональной деятельности. Это хороший период для долгосрочного планирования и постановки целей. В понедельник и вторник – вы в центре внимания противоположного пола, смело отправляйтесь на свидание.

Лунный гороскоп на неделю – Рак

В период новолуния и растущей Луны Ракам нужно быть предельно внимательными с малознакомыми людьми. Повышается риск обмана и манипуляций. Стоит быть осторожнее с тратами, импульсивные покупки могут опустошить бюджет. Благоприятный период, чтобы избавиться от вредных привычек.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

Звезды сулят Львам приятные перемены в ближайшем будущем. Однако для этого не стоит сидеть сложа руки и надеяться на удачу. Нужно приложить максимум усилий, чтобы эти жизненные изменения вас порадовали. Помните, что ваши друзья готовы помочь в трудную минуту. Вы всегда можете рассчитывать на их поддержку. Единственный минус недели – отношения с детьми станут поводом для волнения.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девам стоит провести серьезную работу над ошибками. Вспомните все события вашего прошлого и просчеты, которые вы допустили. Нужно проанализировать каждую неприятную ситуацию и вынести ценные уроки. Воздержитесь от пустых обещаний и не поддавайтесь на эмоции.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

В период новолуния и растущей Луны Весы не будут жаловаться на плохое настроение. Расположение планет благоприятно и заряжает вас позитивной энергией. Используйте ее себе на пользу, устраивайте деловые встречи и решайте важные вопросы. В начале недели не исключены выгодные предложения. На этой неделе возрастают шансы встретить свою вторую половинку и влюбиться!

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе неутомимые и целеустремленные Скорпионы должны сбавить обороты и обратить внимание на здоровье. Оно не подводит, но стоит помнить о профилактике. Пройдите плановый осмотр. На работе не стоит взваливать все на свои плечи. Займитесь выполнением привычных обязанностей, не ввязывайтесь в новые проекты.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

В период растущей Луны у Стрельцов будут несколько натянутые отношения с родственниками. Чтоб избежать конфликтных ситуаций стоит проявить максимальную тактичность, обходя острые углы. Не стоит на этой неделе связывать себя долгами и кредитами, эта история будет вас тяготить в будущем. Лучше не поленитесь поискать возможности для дополнительного заработка.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козероги точно не заскучают. Уже с самого начала вас ждут серьезные, но приятные домашние хлопоты. А на работе стоит приготовиться к тому, что обязанностей станет больше. Однако у вас получится справится со всем и даже помочь коллегам в решении сложных вопросов. Проявите внимательность на дороге, особенно за рулем.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе не самым лучшим решением станет начало диеты. Вам будет сложно удержаться от соблазнов, есть риск, что вы сорветесь, и будете корить себя. Отложите это на более благоприятный период. В понедельник звезды сулят встречу с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

На рабочем месте вас ожидают не самые приятные сюрпризы. Не откровенничайте пока с коллегами. Обратите внимание на собственную семью - они нуждаются в вашей любви и заботе. Но и о себе не забывайте! Побалуйте себя приятными мелочами, это поможет восстановить жизненную энергию.

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