Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытания

Астрологи рассказали о том, что ждет всех представителей зодиакального круга на любовном фронте в период с 30 января – 5 февраля.

Любовный гороскоп на неделю 30 января - 5 февраля 2023 / pixabay.com

Каждому знаку зодиака звезды принесут разные события на личном фронте, однако к ним можно подготовиться заранее, прочитав любовный гороскоп на неделю. Также Главред предлагает узнать, что женщинам сулит Женский гороскоп на неделю 30 января – 6 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятности.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Овнов на грядущей неделе будут одолевать эмоции и меланхолия. Скорее всего – захочется возобновить отношения с бывшим партнером – и он не откажется. Тех Овнов, которые уже состоят в отношениях, ждет расцвет любовных чувств и наслаждение друг другом.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На следующей неделе Тельцы будут привлекать к себе новых людей и не только внешним видом, а и умом. Благодаря своему остроумию Тельцам удастся выбрать очень удачные темы для разговора и вести его, что значительно заинтересует нового человека и поможет завоевать его сердце.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

У Близнецов на личном фронте не клеится и эту проблему на грядущей неделе помогут решить близкие друзья. Очень важно не только иметь свое мнение, но и прислушиваться к советам близких. Иногда со стороны виднее.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Ракам стоит быть внимательным и не позволить собой манипулировать. Вполне возможно, что новый избранник Раков окажется не хорошим человеком, потому не стоит спешить доверять и строить с ним отношения, пока вы не будете уверенны в новом человеке.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Для Львов, которые только вступили в отношения – неделя принесет много испытаний. Скорее всего будут вскрываться те качества партнера, о которых вы не догадывались. Сохранить отношения возможно, но только при одном условии – желание должно быть обоюдным.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Возможно, новая неделя принесет Девам расставание и завершение отношений. Главное – не делать из этого масштабную трагедию. Новая любовь и судьбоносная встреча излечит сердце очень быстро, если вы не будете закрываться дома и страдать.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Весам необходимо в краткие сроки учиться управлять своими эмоциями, иначе постоянное выплескивание гнева на партнера приведет к расставанию и ссорам. Представителям этого знака необходимо быть терпеливыми, чтобы отношения не разрушились.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы на грядущей неделе будут удостоены доверия от своего партнера в романтических отношениях. Скорее всего, любимый человек захочет поделиться с вами чем-то очень личным и спросит совета. От вашего совета будут зависеть и ваши дальнейшие отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Для Стрельцов будущая неделя ознаменуется выводами. Сейчас как никогда ранее станет понятно, что судить об отношении к вам стоит по поступкам, а не словам. В конце недели предстоит сделать выводы исходя из действий вашего партнера.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Для Козерогов неделя будет нелегкой. Представителям этого знака предстоит доказать свои чувства и серьезность намерений своему партнеру. Пришло время знакомства с родителями и друзьями, но не стоит волноваться – всё пройдет отлично.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Для обретения счастья в личной жизни Водолеям необходимо посмотреть на себя со стороны и немного измениться. Не лишним будет стать немного более дипломатичным в отношениях с окружающими и сдержанным в отношениях с потенциальными партнерами.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам захочется быть требовательными и видеть доказательства любви в действиях – и это правильно. Именно поступки вашего партнера покажут и расскажут вам о его истинных чувствах. Главное – не переусердствовать с требованиями.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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