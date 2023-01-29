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Женский гороскоп на неделю 30 января – 6 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятности

29 января 2023, 08:30
Гороскоп для женщин на неделю расскажет, что приготовили звезды на грядущую неделю.
Женский гороскоп на неделю 30 января – 6 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятности
Женский гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз для женщин на неделю раскроет планы планет и поможет правильно прожить переход от января к февралю.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Для представительниц этого знака неделя будет успешной, они наконец почувствуют плоды своих стараний, результаты которых выведут на новый жизненный этап. На этой неделе планеты будут давать импульсы для форсированного развития и разрешения проблем любой сложности.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Астрологи советуют женщинам-Тельцам прожить грядущую неделю в движении и стараться следовать графику, чтобы успеть завершить все начатые дела. Каждая завершенная задача будет давать силы на следующую, так что не стоит волноваться о нехватке сил.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Женщинам, которые родились под знаком Близнецов женский гороскоп предвещает хорошую неделю и легкое решение задач. Для того, чтобы решить как можно больше и избавить себя от проблем, астрологи советуют создать список задач и решать их постепенно.

Женский гороскоп не неделю – Рак

Для Раков грядущая неделя будет решающей – необходимо приступить к упорядочиванию свои приоритетов, мыслей и задач. Также необходимо составить список желаний и целей на 2023 год. Карта желаний, которую необходимо сделать Ракам – привлечет в их жизнь благополучие.

Женский гороскоп на неделю – Лев

К сожалению, Львам на грядущей неделе будет тяжело. Сложностей добавит постоянный перепад настроения, оно будет влиять и на отношения с близкими, и на романтические отношения, и на работу. Очень важно следить за тем, чтобы организм хорошо отдыхал и наполнялся силами, также принимать помощь от близких.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Эмоциональный фон Дев на грядущей неделе будет нестабильным, это притянет в жизнь Дев различные неприятности. Эксперты советуют держать на контроле эмоции и продумывать каждый шаг, чтобы не совершить действий, о которых потом захочется пожалеть.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Для Весов грядущая неделя будет неделей неожиданностей. Она будет наполнена звонками, встречами и событиями, о которых представители этого знака даже не предполагали. На этой неделя главным заданием для женщин-Весов будет умение совладать со своим гневом и негативными эмоциями.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Грядущая неделя принесет Скорпионам возможность зарядиться энергией и жить так, как хочется именно им. Сейчас как никогда ранее стоит проявлять свои таланты и умения, все будет приносить удовольствие и радость. Также нужно соглашаться на то, что вам предложат окружающие.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы на это неделе будут получать "приветы" из прошлого, скорее всего – они будут неприятными. Самое важное – не поддаться влиянию негативных эмоций и сохранять спокойствие. Ностальгия по ушедшему не задержится надолго, если стараться в нее не погружаться.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Грядущая неделя будет требовать от Козерогов энергичных действий и движения. Пришло время выходить из дома и начинать жить. Козерогам необходимо наметить новый план действий и поставить себе высокий цели. Именно в этом году они смогут достичь всего.

Женский гороскоп на неделю- Водолей

У Водолеев на этой неделе возможны конфликты и ссоры в личной жизни. Лучшим решением будет контроль над эмоциями и отказ от бурных споров. Любая ссора может стать глобальной, если не перестать подливать масло в огонь в нужный момент.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам астрологи прогнозируют покой и умиротворение. Звезды будут давать возможности новых знакомств и связей, которые, в свою очередь, благоприятно повлияют на жизнь Рыб. Скорее всего, представители этого знака проживут грядущую неделю интуитивно, им поможет вселенная.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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