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Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

28 августа 2021, 03:45

Любовный гороскоп Главреда: кому из знаков грозит курортный роман, а кому неожиданное знакомство в транспорте

Любовный гороскоп на 30 августа - 5 сентября
Любовный гороскоп на 30 августа - 5 сентября / ua.depositphotos.com/

Венера в Весах подарит многим знакам Зодиака легкость в общении, которая поможет завязать новые интересные знакомства и ходить на свидания. В воскресенье можно прочувствовать на себе, что значит накал страстей. Кроме того, неделя благоприятна для заключения брака или знакомства с родителями второй половинки.

О том, как складывается ситуация с финансами, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности.

Любовный гороскоп на неделю: Овен

Хорошая неделя в любовном плане для Овнов. Благоприятный период для заключения брака или перехода отношений на новый уровень. Стоит проводить больше времени со своей второй половинкой. Если у вас на выходных свадьба, возможна ревность со стороны бывших. Одиноким Овнам стоит вооружиться своим очарованием и флиртовать не прицеливаясь на что-то серьезное. На выходных не стоит позволять омуту страстей поглотить вас.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

В отношениях Тельцов ожидает наполненная спокойствием и гармонией неделя, без особых всплесков ревности или конфликтных ситуаций. Могут возникнуть разговоры о финансовых темах, однако вы найдете компромисс с возлюбленными. Хозяйка недели Венера подарит вам хорошее настроение и самочувствие. В воскресенье постарайтесь сдерживать эмоции. Обидев человека, наладить отношения будет непросто.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Любовные отношения Близнецов на этой неделе сложатся наилучшим образом. Будет полезен совместнй отдых с любимым – отправляйтесь на море или в приятную поездку. Одиноким этот период также предвещает приятные романтические приключения и свидания без обязательств. Флиртуйте – это хороший способ повысить свою притягательность в глазах окружающих.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

В этом периоде Раки наслаждаются домашним уютом и тихой гаванью семейных отношений. Желание проводить больше времени с семьей может перевесить остальные. Можно устроить семейный праздник и порадовать детей. Эта неделя благоприятна для того, чтобы выйти на новый уровень отношений, например, переезд к партнеру или знакомство с родителями. Раки-одиночки – отправляйтесь на вечеринку – вас ждут неожиданные приключения.

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Любовный гороскоп на неделю: Лев

В период с понедельника по пятницу звезды сулят Львам флирт в общественных местах, романтические переписки или прогулку с возлюбленным. На убывающую Луну знакомства на учебе или в транспорте не будут иметь длительного продолжения. В выходные можно обсудить важные вопросы с возлюбленным, откровенный разговор поможет избежать напряжения.

Любовный гороскоп на неделю: Дева

На этой неделе звезды не побалуют Дев романтическими моментами. Все внимание представителей знака земли будет сосредоточено на профессиональной деятельности. В средине недели возможна ссора и выяснение отношений с возлюбленным. Возможно, вы уличите свою вторую половинку во вранье и это станет причиной скандала.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

На этой неделе Весы просто выиграли любовную лотерею. Общий язык с партнером найти необычайно легко. Ваши очарование и сексуальность на пике – вы без проблем сможете завоевать сердце того, на кого засматриваетесь уже долгое время. Дерзайте – успех на вашей стороне. У вас появятся поклонники. В воскресение выпустите всю свою страсть на волю – самый идеальный для этого день.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

На этой неделе жизнь преподнесет вам сюрприз в виде тайного романа. Это может быть ваш поклонник в сети, с которым завязалась переписка и вы пришли к полному взаимопониманию. Возможно, вы просто почувствуете желание уединиться со своим возлюбленными и провести время вдвоем. Воскресенье, день, когда кипят страсти: оно может принести как и яркое свидание, так и размолвку с любимыми.

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Начало недели стрельцам стоит провести в легких и непринужденных разговорах со своей второй половинкой. Не стоит обсуждать проблемы, которые назревают в отношениях, отложите серьезные вопросы на более благоприятное время. В конце недели возможна сцена ревности от вашего партнера.

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Любовный гороскоп на неделю: Козерог

Начало недели для Козерогов в любовном плане будет спокойным и размеренным, а вот уже со средины страсти начнут накаляться. Вероятно, что капризы и обидчивость обеих сторон может привести к разладу в личной жизни. В воскресенье одиноким Козерогам не стоит засиживаться дома, отправляйтесь на свидание – вас ждет романтическое приключение.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Венера в знаке Весы обеспечит Водолеям новые знакомства и общение с новыми интересными людьми. Хорошо отправиться в небольшое путешествие заграницу со своим партнером. Одиноким Водолеям на иностранных берегах грозит курортный роман. Он будет страстным, но непродолжительным. На выходных партнер может потребовать больше внимания и это может привести к разногласиям.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

Понедельник может принести Рыбам мелкие семейные конфликты и решение бытовых проблем. Разногласия с партнером возможны со среды по пятницу. Причиной скандала может стать что-то что вы, возможно, недоговариваете. Проявите решительность в воскресенье – это благоприятно скажется на отношениях. Одиноким Рыбам новое знакомство подарит ощущение, будто судьба свела две половинки.

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