УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности

27 августа 2021, 03:10

Гороскоп Главреда расскажет кому стоит раздать долги, а кому поберечься от необязательных трат

Финансовый гороскоп на 30 августа - 5 сентября 2021
Финансовый гороскоп на 30 августа - 5 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

На этой неделе Венера в Весах привнесет в вашу жизнь не только заботу о финансовом благосостоянии, но также и заставит обратить внимание на эстетическую сторону жизни. Обзаведитесь единомышленниками, они помогут вам улучшить материальное благополучие.

О том, как сложились звезды в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены.

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Чтобы улучшить свое материальное благосостояние на этой неделе Овнам необходимо пересмотреть свой подход к деньгам. Этот период не принесет ощутимых изменений бюджета, однако вы можете простимулировать вашу вторую половинку зарабатывать больше. В средине недели ваше внимание будет несколько рассеяно, поэтому лучше воздержаться от финансовых операций, есть риск совершить большую ошибку.

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Тельцам в начале этого периода необходимо завершить срочные дела, иначе они могут затянуться надолго. Хорошо также раздать долги совершать регулярные платежи. Собираясь в магазин – составьте список, так можно уберечь себя от необязательных трат. В среду стоит снизить свою активность до минимума, это поможет избежать проблем, в том числе и финансовых. В воскресенье вырастет спрос на ваши услуги и у вас появится шанс неплохо заработать.

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

На этой неделе Близнецы больше внимания будут уделять своему эмоциональному состоянию. Финансовые вопросы отойдут на второй план. В средине недели, возможно, вы лишитесь денег или чего-то из вещей. Вероятны траты по мелочам, чтобы вернуть себе хорошее расположение духа. На выходных стоит рационально распорядиться бюджетом, не стоит тратить деньги на развлечения, лучше вложить в бизнес или активный отдых.

Реклама

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

В этом периоде Венера прочно укрепилась в знаке Весы. Неделя будет благоприятствовать изменениям интерьера. Вы почувствуете желание обустроить ваше жилище, прикупить новые предметы, которые могут привнести уют. Выходные будут удачными для любых бюрократических процедур. Однако нужно повременить с новыми делами, которые связаны с возможной прибылью.

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Начало недели будет успешным для того, чтобы побаловать себя приятными мелочами. Однако со среды по пятницу вам стоит поостеречься обмана. Вас могут втянуть в неприятную историю. В вопросах денег возможна путаница и неразбериха. Вооружитесь оптимизмом и решительностью, они помогут вам справиться со сложившимися обстоятельствами.

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

С понедельника по пятницу инициативность в переговорах о финансах будут неблагоприятными. Возможен обман. Нужно закончить все начатые на этой неделе дела. С новыми начинаниями стоит повременить. На выходных хорошее время для покупки гаджетов и средств передвижения. Удачными будут переговоры и подписание финансовых документов. В тратах на небольшие удовольствия умейте вовремя себя притормозить.

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Эта неделя принесет вам удачу в финансовых делах. Однако лень может одолеть вас, и вы захотите немного сбавить обороты. В этом периоде вам не придется беспокоиться о бюджете. Вы не будете свое свободное время уделять вопросам материального характера и позволите себе расслабиться. В воскресенье вы почувствуете желание заработать больше и удача будет вам благоволить.

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

В понедельник хорошее время взять себя в руки и заняться вопросами оплаты по счетам. Оплатите штрафы, налоги, отдайте долги. Вероятны доходы из неофициальных источников и неожиданный подарок. Остерегайтесь потерь и излишних трат. Особо опасный в финансовом плане день – воскресенье.

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

В начале недели финансовая ситуация будет стабильной. Со среды по пятницу оплатите штрафы и раздайте долги. Нужно беречь доходы от пассивных инвестиций или стороннюю материальную помощь. В воскресенье можно инвестировать вложения. На ваших доходах может негативно сказаться лень. Вас может одолеть желание купить что-то дорогое, однако стоит побороть сиюминутное влечение.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Начало недели не обозначится особыми финансовыми поступлениями. Ваш доход будет зависеть от вашей профессиональной деятельности и положения в обществе. В этот период вы можете потратиться на статусные вещи. В субботу вероятны финансовые трудности. В воскресенье лучшим решением будет максимально отдохнуть, без лишних трат.

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

На этой неделе нужно опасаться любых рисковых мероприятий. Вероятны нападки на ваше материальное состояние со среды. Обман и путаница в финансовых вопросах могут привести к тому, что важный договор будет сорван. В воскресенье вы справитесь с ситуацией, в которой будут присутствовать чужие деньги.

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

На этой неделе мелкие подарки скрасят жизнь. Это может быть как и небольшая скидка или приятные бонусы. В этот период отдайте накопившиеся долги или заплатите по кредиту. Подписание важных документов или проведение переговоров лучше всего осуществлять на выходных.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессиейВедущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией Что случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки - ответ экспертовЧто случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки - ответ экспертов Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формамиЮля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблокиАномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки Людей обманули: в Киеве концерт оперной звезды ко Дню независимости закончился скандаломЛюдей обманули: в Киеве концерт оперной звезды ко Дню независимости закончился скандалом

Последние новости

03:10

Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности

02:51

Лариса Ницой рассказала о "московитских замашках" Макаревича

02:24

Елена Темникова засветила голые ягодицы и свела с ума совершенными ножками

02:00

Знаменитая советская актриса ушла в монастырь

01:23

РФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причину Видео

Реклама
00:54

Приметы на 27 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:30

Ницой рассказала, зачем и для кого Путин написал статью об Украине Видео

00:11

Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потери

26 августа, четверг
23:56

"Сердечко не забилось": умер мальчик, которому стало плохо в лагере

23:46

Теракты в Кабуле "аукнутся" как Байдену, так и Талибану мнение

23:42

Серия терактов в Кабуле: погибших не менее 60 человек, среди них 12 американцев

23:38

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы Видео

23:06

Зеленский отреагировал на жуткие теракты в Афганистане

22:43

Непогода в Украине: в Одессе и Киеве затопил ливень, в Николаеве выпал град Видео

22:31

Антитела: что за "агенты" и как они "отгоняют" болезни с помощью иммунитета Видео

21:55

Заоблачные тарифы на коммуналку: как сэкономить и меньше платить по счетам Видео

21:41

В НАТО призвали Украину к осуществлению внутренних реформ

21:18

"Стороной конфликта с Украиной является РФ": Резников прошелся по России во время заседания ТКГ Видео

21:08

"Нужно убедить": президент Латвии сделал заявление о вступлении Украины в ЕС Видео

20:53

Никто не знал о беременности: под Ровно девочка родила на улице возле дома Видео

Реклама
20:20

В Украине могу ввести локдаун в ноябре - Минздрав Видео

20:19

Союз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирам мнение

19:54

Опубликовано полное видео гибели мэра Кривого Рога Видео

19:38

Нынешним 40-летним украинцам пенсия от государства не светит - министр Видео

19:32

В Тернополе родственники из Канады заразили COVID-19 гостей на свадьбе Видео

19:16

Люди бежали от огня: в Казахстане произошел взрыв на военных складах Видео

18:53

Врач пояснила, как восстановить организм после приема антибиотиков

18:52

В Украине вузы смогут аннулировать дипломы бакалавров и магистров

18:50

Без Бандеры и войны на Донбассе: почему соцсети критикуют перфоманс ДНК на Майдане

18:39

Вынудила ломка: на Херсонщине пассажир так захотел покурить, что чуть не взорвал автобус

18:36

Знаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на Украину мнение

18:28

Прошел новый концерт ко Дню независимости Ковчег Україна

18:27

Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

18:17

Врачи рассказали, какие опасные болезни может вызвать уличная обувь Видео

17:45

Что смотреть детям: премьеры на канале ПЛЮСПЛЮС в сентябре

17:44

Атака смертника в аэропорту: в Кабуле прогремели два мощных взрыва, среди пострадавших американцы Видео

17:42

Самая молодая участница: 10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету Видео

17:25

В Украине осенью значительно изменятся цены на сахар Видео

17:20

Алкоголизм – болезнь, которую можно и нужно лечить! реклама

17:00

Государственная зерновая корпрорация сообщила, что "вышла в плюс" по итогам второго квартала

Реклама
16:52

Обнаружена новая побочка от вакцины Pfizer - ученые Видео

16:37

В Украине выбирают фильм для номинации на Оскар 2022

16:10

"Большая стройка" Зеленского за рекордный срок восстановила мост через Северо-Крымский канал

16:07

Киевлянам увеличили суммы в платежках за отопление: стала известна причина Видео

16:05

Потащили Мрию: украинские стронгмены установили невероятный мировой рекорд Видео

16:05

Трудовое рабство: эксперт предупредил о рисках для заробитчан из Украины заграницей

15:59

Почти 3 млрд долларов: транш МВФ на восстановление экономики власти направят на соцвыплаты украинцам Видео

15:50

Кабмин взялся за улучшение условий проживания в общежитиях: что изменится для студентов Видео

15:17

Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин утвердил план на 2022 год Видео

15:07

Эксперты нашли способ, который поможет Украине обеспечить рост экономики на 5-7%

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять