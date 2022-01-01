Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другом

Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков не избежать конфликтов с возлюбленным, а кому тщательнее беречь свои тайны.

О том, как фаза растущей Луны может повлиять на благополучие знаков зодиака, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрприз.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам напомнят о себе бывшие романы, в том числе и служебные. В средине недели вы можете испытать чувство ностальгии и захотите вернуть бывшего возлюбленного. Однако звезды предупреждают не поддаваться романтике дня, и напоминают, что дважды в одну реку не войдешь. Ближе к концу недели прояснится ситуация в текущих отношениях.

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Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцы как никогда могут возжелать стать птицей свободного полета. Однако звезды предостерегают от поспешных решений. Ваши чувства могут несколько охладеть, но это не обязательно означает, что вы разлюбили, возьмите паузу и разберитесь со своими эмоциями и переживаниями, прежде чем ставить окончательную точку. Не самое лучшее время для начала новых отношений.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

В личной жизни Близнецов на этой неделе будет сквозить напряжение. Конфликтные ситуации будет провоцировать ваша вторая половинка. Возможно скандалы будут на почве ревности. На свидания с людьми, которых недостаточно хорошо знаете лучше не ходить.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

С начала недели ваши отношения выйдут на новый виток. Новые обстоятельства будут иметь привязку к прошлому: возобновление отношений с бывшими или решение старой проблемы в нынешнем союзе. В среду очень легко заблудиться в иллюзиях и принять желаемое за действительное. Зато в воскресенье можно взглянуть на отношения под другим углом.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Важные вопросы касаемо отношений Львам нужно решать во вторник или среду. Утро вторника – хорошее время для новых знакомств, а под вечер пары, которые проверили свои отношения, могут подавать заявление в загс. Среда станет идеальной для экспериментов разного рода, это поможет укрепить отношения. Львам, у которых служебный роман, следует приготовиться к неожиданным изменениям.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Свидание в начале недели будет приятное, однако продолжения иметь не будет . Если только это не встреча с бывшим возлюбленным – тут возвращение уж очень реально. Среда станет временем романтики и иллюзий, а четверг станет благоприятным временем для свадьбы. На выходных поосторожнее с любовными авантюрами.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В жизни семейных Весов будут происходить важные события. Все ваше внимание будет направлено на восстановление гармонии и романтики с вашим партнером. Идеальный день для этого – среда. Свободные представители знака на выходных могут рассчитывать на интересное свидание и важное знакомство.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам следует проявить осторожность с новыми знакомыми. На первый взгляд все может показаться весьма романтично, однако важно не впадать в иллюзии и смотреть глубже. Эти отношения проявятся со временем, поэтому пока займите позицию наблюдателя и не падайте в омут с головой. Не исключено, что о себе напомнят бывшие возлюбленные.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Ваша энергия и жизненный потенциал на высоте и это привлекает окружающих. Однако сами вы на этой неделе будете увлечены всем, кроме отношений. В уже существующих отношениях ваша нетерпеливость и занятость могут сыграть в минус — вы станете уделять мало внимания партнеру или вести себя с ним нетерпимо и резко. Если ссора не входит в ваши планы, следите за собой.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Вы будете заняты ситуацией, которую не решили когда-то в прошлом. Можете встретить кого-то из бывших. Существующие на сегодняшний день отношения вам захочется переосмыслить. В будни вы все будете воспринимать со знаком "плюс", но в этом есть что-то от самообмана. Настоящее положение дел и в нынешних отношениях, и что касается давних романов вы увидите в воскресенье. Это важный день если не на событийном плане, то, по крайней мере, для того чтобы понять что-то очень важное для себя.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Пересмотра потребуют тайные и виртуальные отношения. До воскресенья все будет выглядеть радужно, но это благодаря самообману и иллюзиям. Это касается не только тех отношений, которые у вас уже есть — поддавшись внутреннему голосу, который говорит, что все будет отлично, вы можете начать тайные отношения или виртуальный роман прямо сейчас. Но насколько такой формат отношений действительно хорош, станет видно только в воскресенье. В воскресенье же обнажатся тайны и в любых других отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Ваша френдзона на этой неделе просто требует пересмотра. Не исключено, между вами и человеком из близкого окружения вспыхнет искра чувств. Если вы уже в паре вам предстоит побороться с соблазном увлечься кем-то из общей компании. Не слишком очаровывайтесь, реальную картину новых отношений можно увидеть уже в воскресенье.

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