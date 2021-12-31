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Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрприз

31 декабря 2021, 10:47

Кому из знаков стоит держаться подальше о сомнительных предложений быстрого заработка - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

С 3 по 9 января – период растущей Луны. В это время не стоит торопиться и принимать поспешных решений. Реализацию задуманного стоит отложить, но помечтать о хорошем всегда пожалуйста – так можно "намечтать" себе вполне реальные вещи – новогодняя энергетика еще в действии!

О том, кому из знаков на следующей неделе повезет укрепить материальное благосостояние, а кому стоит быть аккуратнее с тратами, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находка.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам не стоит браться за новые начинания, они не увенчаются успехом. А вот в средине недели можно наведаться к стилисту и освежить прическу, эти изменения пойдут вам на пользу. До конца недели не стоит планировать ничего серьезного – все может пойти не так как вы рассчитывали. Накануне Рождества может сбыться заветная мечта.

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Лунный гороскоп на неделю – Телец

В эту рождественскую неделю Тельцов может охватить чувство меланхолии. Не исключено, что отношения с родственниками или партнерами будут довольно напряженными. Не принимайте никаких важных решений в это время, очень легко совершить серьезную ошибку и пожалеть.

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Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит немного ослабить хватку и перестать пытаться контролировать окружающих. Пусть они живут своей жизнью. Удержитесь от советов и позвольте им принимать собственные решения. В средине недели побалуйте себя косметическими процедурами и подготовьте себя к празднованию Рождества.

Лунный гороскоп на неделю – Рак

Уже с самого начала года Раки почувствуют желание кардинально изменить свою жизнь. И первыми перемены придут в личную жизнь. В этот период не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. А возможно вы по-другому посмотрите на человека из своего близкого окружения, и между вами вспыхнет искра чувств.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

Эта неделя будет для Львов не из легких. Звезды советуют воздержаться от участия в увеселительных мероприятиях. Вместо веселья вам лучше сосредоточиться на решении рабочих вопросов и довести дела до конца. В личных отношениях стоит устранить разногласия в паре, чтобы они не затянулись надолго.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Благоприятная неделя для Дев. Вы сможете легко решить даже самые сложные задачи и приблизиться к намеченным целям. После продуктивной рабочей недели как следует отдохните и проведите праздники в свое удовольствие. Общение со своей второй половинкой доставит массу приятных моментов.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

Эта неделя для Весов будет полна неожиданностей. Однако не все они будут приятными. Вам следует постараться извлечь максимальную пользу из любой сложившейся ситуации. Держитесь подальше от рискованных авантюр и сомнительных предложений быстрого заработка.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы на этой неделе смогут поймать удачу за хвост. Везение будет сопутствовать вам в денежных вопросах. Не исключены солидные финансовые поступления или выигрыш в лотерею. Однако не стоит отправляться за покупками – для крупных приобретений сейчас не самое лучшее время.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

В рождественскую неделю Стрельцы не смогут похвастаться праздничным настроением. Возможно, семейные обстоятельства потребуют от вас рассудительных решений и недюжинного самообладания. Важно не давать воли эмоциям, так можно наговорить лишнего и испортить отношения с дорогими людьми. Желание, загаданное под елочку может сбыться на этой неделе.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

В рождественскую неделю Козерогам не стоит поддаваться соблазну участвовать в шумных застольях и увеселительных мероприятиях. Звезды советуют больше уделять внимания родным и близким людям. Некоторым из них может понадобиться ваша помощь. Праздник стоит провести в узком семейном кругу или с дорогим сердцу человеком.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи – везунчики недели. Представителям воздушного знака удастся заручиться поддержкой фортуны в делах любовных и профессиональной деятельности. Уже с начала года ваша карьера может набрать головокружительных оборотов – не исключено повышение по службе или ощутимая прибавка к зарплате. Возлюбленные преподнесет невероятный сюрприз, а время проведенное вместе на праздники только укрепит ваш союз.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы могут провести эту неделю в домашних хлопотах, которые лягут на ваши плечи после празднования Нового года. Не исключено, что ваши близкие люди захандрят, и вы будете исполнять роль скорой психологической помощи. Все путешествия и поездки стоит отложить на более благоприятное время, а на выходных максимально отдохнуть и посвятить время своим любимым занятиям.

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