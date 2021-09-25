Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений

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Неделя под покровительством Солнца благоволит новым знакомствам и романтическим приключениям. Обаяние и сексуальность представителей зодиакального круга усиливается. Вместе в тем повышается вероятность измен и расставаний.

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Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Овен

Неделя под покровительством Солнца поставит на первое место личную жизнь. Овны будут уделять внимание развитию отношений. Возможно, вы почувствуете желание перейти на другой уровень. Планируйте такие серьезные события как свадьба или признание в любви на среду и четверг. Проделки ретроградного Меркурия также не исключены. О себе могут напомнить ваши бывшие увлечения.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Телец

В этом периоде личная жизнь тельцов значительно оживится. Она будет наполнена эмоциональными событиями. Ваш партнер или поклонник закружит вас с водовороте страстей и чувств. Однако и сцен ревности с его стороны также не удастся избежать. Возможно, ему покажется что ваше сердце занято кем-то другим.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Близнецы

Близнецы на этой неделе будут неподвластны козням ретроградного Меркурия. Семь дней спокойствия и гармонии – вашу тихую гавань будут обходить стороной тревоги и волнения. Вы сами будете наблюдать за роковыми страстями, которые бушуют вокруг. Расположение планет сулит представителям знака интересные свидания. Возможно, искра пробежит между вами и вашим коллегой. А может бывший партнер напомнит о себе.

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Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Рак

В начале недели Раки могут почувствовать, что отношения с партнером стали наполняться эмоциями. Это чувство подарит вам радость и приятную легкость. Однако уже со средины недели ситуация может в корне измениться. Душевные разговоры сменит напряженная обстановка. Влияние Луны на ваш эмоциональный фон усилится, вы станете обидчивыми, и это может спровоцировать разногласия. Важно не идти на конфликт, а попытаться найти причину проблемы. На выходных ситуация поменяется в лучшую сторону.

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Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Лев

В этом периоде Львам нужно приложить все усилия для укрепления своих отношений. Не стоит искать места, где трава зеленее – новые знакомства могут стать причиной ссор с возлюбленными. Возможно, вы задумаетесь о том, чтобы скрепить свой союз брачными узами. Свободные Львы могут завязать отношения, основываясь не только на чувствах, но и на здоровом расчете.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Дева

Девы сосредоточатся на своей личной жизни. В этом периоде вы заметите, сколько интересных людей вас окружает в привычных местах. Знакомство недели могут начаться со страстного романа. Не исключено развитие романа по переписке. Дни, которые будут наполнены романтикой и страстью – среда и четверг. Сцены ревности вашего партнера возможны, если вы отправитесь к родственниками или решите познакомить партнера с друзьями.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Весы

Солнце и Марс в вашем знаке побуждают вас поставить на первое место свои желания и интересы. В данный момент это чрезвычайно важно для вас. Однако если партнер не разделяет такой точки зрения, возможно возникновение конфликтных ситуаций. Свободные представители знака будут наслаждаться повышенным вниманием противоположного пола. Ваша привлекательность на пике.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Скорпион

Сексуальную притягательность Скорпионов на этой неделе будет очень сложно скрыть. В средине периода ваше чувственная страсть смягчится лирическими нотками. А ближе к выходным вы почувствуете желание нравиться всем без исключения. Ваша способность притягивать и очаровывать людей на максимуме. Возможны романтические приключения, однако вы должны четко понимать, на чем они основываются на похоти или чувствах.

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Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Стрелец

Неделя, когда Стрельцы должны окончательно определиться с дальнейшим развитием своих отношений. Если чувства угасли и партнер больше удовлетворяет ваши потребности, несмотря на попытки исправить ситуацию, лучшим решением может стать разрыв отношений. Не поддавайтесь соблазну вести двойную игру – тайные свидания с новым поклонником или интрижки в соцсетях ни к чему хорошему не приведут.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Козерог

В начале недели общение с возлюбленными подарит вам душевный комфорт. Это будут моменты счастья и наибольшего единения. Средина периода момент, когда чувствительность вашей пассии может увеличиться, важно окутать избранника заботой и откровенно поговорить о наболевшем. Возможно на этой неделе что-то подойдет к концу. Это может быть как и точка в возникшем споре, так и завершение отношений.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Водолей

Новые знакомства на многолюдных мероприятиях имеют все шансы перерасти в романтические отношения. Ближе к концу недели успех в любви может сделать Водолеев излишне самоуверенными. Остерегайтесь пустых обещаний. Возможна интрижка втайне от партнера. В субботу повышается риск того, что ваша вторая половинка узнает о ваших приключениях. Это может закончиться расставанием.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021: Рыбы

Рыбам в отношениях стоит задуматься о возможности отправиться в небольшое путешествие со своими возлюбленными. Новые впечатления помогут укрепить связь между вами и добавить перчика в чувства. Усилится взаимное сексуальное влечение. Путешествие свободных Рыб может закончиться страстным романом с иностранцем. Однако не позволяйте волне чувств захлестнуть вас – не теряйте головы.