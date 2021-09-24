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Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 27 сентября - 3 октября: лучшие дни

24 сентября 2021, 03:38

В какой день стрижка сделает вас неотразимой, а маникюр сохранится надолго - разбирался Главред

Лунный календарь стрижек на неделю
Лунный календарь стрижек на неделю / ua.depositphotos.com/

Когда новая стрижка может подкосить не только финансовое благосостояние, но и здоровье, а новый маникюр грозит незаживающими ранками?

О том, что звезды сулят знакам зодиакального круга во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов.

27 сентября 2021 года, 21 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

В этот день стрижка и новая прическа укрепят здоровье волос и уменьшат их выпадение. Окрашивание принесет максимальный результат обладательницам светлых локонов или рыженьким.

Маникюр, сделанный в этот день, будет в центре внимания и сохранится надолго. Ногти не пострадают.

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Побалуйте кожу антицеллюлитными процедурами. Обертывания, массаж или скраб преобразят дерму и сделают ее упругой.

28 сентября 2021 года, 22 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Не хватает уверенности в собственных силах? Тогда бегом в парикмахерскую! Стрижка в этот день сделает вас неотразимой, а ваши соперницы будут кусать локти. Окрашивание в оттенки каштанового привнесет в жизнь новые краски.

Маникюр и педикюр в 22 лунный день избавят вас от негативных чувств и наполнят гармонией.

Время позаботиться о своем здоровье. Посетите стоматолога и запишитесь в спортзал.

29 сентября 2021 года, 23 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Рак

Стрижка в этот день благоприятно отразится на здоровье волос. Они окрепнут и станут более послушными. Также можно попробовать и окрашивание – результат в зеркале вам понравится.

Маникюр в этот день поспособствует укреплению ногтевой пластины. А вот педикюр лучше отложить на другой день.

Наступает благоприятное время для процедур глубокой чистки лица. Можно попробовать самомассаж. О том, как избавиться от расширенных пор, читайте в нашем материале: Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне.

30 сентября 2021 года, 24 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Рак

Не стоит экспериментировать с длиной волос самостоятельно. Вы можете "срезать" свое материальное благополучие. Не самый лучший день для того, чтобы радикально менять привычный цвет локонов. Отдайте предпочтение оттенкам, которые приближенные к вашему натуральному цвету.

Маникюру и педикюру в этот день можно смело говорить "нет". Побалуйте ручки питательными и увлажняющими процедурами.

Кожа лица скажет вам "спасибо" после паровых ванночек с натуральными отварами мяты или липы.

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1 октября 2021 года, 25 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Лев

Неблагоприятный день для стрижки. Она может подкосить не только состояние волос, но и навлечь проблемы со здоровьем. Окрашивание может принести разлад в отношения с окружающими людьми.

От любых манипуляций с ногтями на руках и ногах стоит отказаться – они не предвещают ничего хорошего.

В уходе за лицом антистрессовые процедур принесут максимальную пользу.

2 октября 2021 года, 26 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Лев

Стрижка в этот день значительно замедлит рост волос. Однако их здоровье улучшится – ваши локоны станут украшением. Благоприятный день для тонирования.

Маникюр и педикюр не принесут особой пользы. Лак продержится недолго.

В уходе за телом ароматерапия станет лучшим решением. Ванны или массаж с эфирными маслами не только укрепят иммунитет, но и улучшат настроение.

3 октября 2021 года, 27 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Дева

Стрижка в 27 лунный день просто преобразит ваш внешний вид. Вы будете получать массу комплиментов окружающих. В окрашивании волос не стоит бояться экспериментов, однако, в пределах разумного.

Порезы при манипуляциях с ногтями будут долго заживать, а в ранки может попасть инфекция.

Коллагеновые маски сотворят чудо в вашим лицом. Тело можно взбодрить вакуумным массажем.

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