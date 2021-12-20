Ретроградная Венера 2021: Овнам - переживания, Девам - испытания, Водолеям - интриги

Ретроградная Венера 2021 - прогноз для знаков Зодиака / depositphotos.com/

Венера обошла вокруг Солнца и спустя 1,5 года снова входит в "зону" ретроградности. Это астрологическое событие довольно значимое. Ретроградность быстрых планет всегда вносит в повседневность некоторые неудобства, тормозит темы, связанные с этой планетой.

Венера не бывает ретроградной так часто, как, к примеру, Меркурий, который ухитряется поворачивать туда-сюда 3-4 раза за год. Ее ретроградность мы будем наблюдать с 19 декабря 2021 по 27 января 2022, и это будет довольно интересный период, отмечает Влад Росс.

Ретроградность Венеры – это то время, когда нам следует пересматривать наши отношения с людьми, деньгами, пересматривать наш выбор и наши ценности. Это время исправления ошибок, возвращения к прошлому, внесения дополнений в уже созданные творческие проекты. Чтобы правильно использовать ресурс ретроградной Венеры, надо помнить о том, что на эти 40 дней лучше приостановить любые начинания, связанные с темой отношений, денег, искусства, красоты.

Заключение браков и важных договоров, новые пластические операции, новые творческие проекты, открытие магазинов косметики, одежды, украшений или салонов красоты, финансовые риски – все это не будет иметь успеха.

Оглянитесь в прошлое, переосмыслите прошлое, не пытайтесь делать серьезный выбор без тщательной подготовки, если есть возможность подождать. Венера войдет в состояние статичности примерно 15-16 декабря и уже 19 декабря 2021 начнет движение назад. В этом состоянии она будет находиться до 27 января 2022, потом снова будет статичной на несколько дней, и уже после 30 января 2022 начнет движение в своем "привычном" направлении.

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Венера будет идти по знаку Козерога, который имеет совсем другую природу. В этот период чувства будут сдержанными, сухими, люди не будут уже так активно общаться и завязывать отношения. Сейчас многие будут держать свои чувства при себе и едва ли появится желание их открывать, делиться своими переживаниями.

В декабре-январе 2022 вы будете с большим трудом подпускать к себе других людей. Холодность и отстраненность могут стать защитой от нежелательного общения, однако это может привести и к недопониманию с близкими людьми. Помните, что сейчас можно обращаться к прошлому и пересматривать свои отношения, однако признавать свои ошибки будет очень непросто!

Что хорошо будет делать в период ретро Венеры в декабре 2021- январе 2022:

Пересматривать уже сложившиеся отношения, ставить точки над i.

Избавляться от любых застойных явлений в отношениях с людьми.

Пересматривать свои отношения с деньгами.

Общаться с партнерами не из позиции претензий и недовольства, а из желания рассказать о своих чувствах, донести до партнера именно свои внутренние переживания, предложить найти решение вместе.

Продолжать заниматься творческими проектами, либо вносить поправки в уже завершенные.

Возобновлять решение вопросов, которые связаны с наследством, налогами, страховками, кредитами.

Пересматривать, перезаключать договоры или вносить в них поправки.

Овен

На этот раз Венера будет идти по вашему символичному дому карьеры и целей, заставляя вас вносить изменения или переоценивать ваши профессиональные задачи. Это особенно актуально, если у вас творческая профессия или вы заняты в сферах, связанных с искусством, модой, бьюти-индустрией.

С другой стороны, работа, карьера, отношения с начальством в этот период могут быть предметом переживаний. У вас могут возникать разные мысли и чувства, насколько вы профессионально состоятельны и не надо ли вкладывать в себя, в свое развитие больше. Вам сложно будет держать под контролем свои эмоции, но стоит учиться правильно их проживать, но не игнорировать.

Сложности периода: напряженные отношения на работе, с начальством, работа в дискомфортных условиях или в напряженном режиме; потери денег или недовольство текущими доходами.

Советы: будьте осторожнее в этот период в принятии важных решений на работе; попробуйте обратиться к прошлому и использовать какие-то идеи, которые вы уже когда-то внедряли. Возобновите рекламные кампании или существенно пересмотрите новые; советуйтесь с людьми более высокого статуса прежде, чем принять важное решение; пересматривайте условия на работе, особенно в отношении финансов.

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Телец

В период ретро Венеры на этот раз у вас есть возможность получить удовольствие от любой интеллектуальной деятельности, обучения, исследовательской работы, а также путешествий. Однако лучше всего возвращаться к старому, проверенному, испробованному.

Сложности периода: могут быть переживания из-за экзаменов, неприятное общение с иностранцами или людьми другой веры, либо банальное недопонимание. Могут быть волнения и переживания в поездках.

Советы: в этот период стоит с осторожностью отправляться в любые путешествия, есть риск финансовых потерь в поездках или при планировании путешествий. Лучше ехать туда, где вы уже бывали.

Близнецы

В этот период у вас есть возможность пересмотреть ваши отношения с партнерами и перевести их на более близкий уровень. Однако у вас может возникать некоторое сопротивление, внутренняя борьба, сильные переживания и сомнения.

Может быть не слишком хорошее настроение, которое, впрочем, вам удастся скрыть за маской, если вы поставите себе такую цель. Этот период также может помочь вам пересмотреть ваше отношение к финансам.

Сложности периода: эмоциональные качели, сильные эмоции и переживания, материальные потери, неудачные вложения, скандалы.

Советы: Сейчас важно не идти на поводу у своих инстинктов, не рисковать деньгами и не делать крупных покупок. Это может не принести вам должного удовольствия, либо вы можете потом передумать и отдать купленную вещь. Если вы будете выбирать подарки, лучше покупать то, что вы уже давно планировали купить.

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Рак

В этот период вам предлагается пересмотреть ваши отношения с партнерами, вернуться к прошлому или поднять какие-то старые темы. С большой вероятностью бывшие партнеры могут дать о себе знать, либо вам что-то может напомнить о них.

Если вы испытываете очень неприятные чувства, тогда это явный признак, что вы не до конца проработали ситуации прошлого. Если воспоминания оставляют вас спокойными и нейтральными, то это отличный вариант! В период ретро Венеры это особенно заметно.

Сложности периода: эмоциональный дискомфорт, напряжение отношений или выход старых проблем на поверхность, отчуждение, ревность, сомнения; финансовые затруднения; ссоры и недопонимания с партнерами.

Советы: Эмоционально это сложный период и больше всего он затронет у вас темы партнерства, отношений с другими людьми, поэтому сейчас важно сохранять контроль над собой и не ввязываться в серьезные споры. При любых разногласиях лучше решать вопросы в спокойной обстановке и говорить о своих чувствах.

Лев

В этом месяце эмоциональная атмосфера на работе или там, где вы проводите больше всего времени, может колебаться: спокойные и расслабленные дни могут сменяться авралами и эмоциональными напряжениями.

Вы можете беспокоиться и по поводу здоровья, есть риски, что дадут о себе знать хронические заболевания. Стоит с осторожностью общаться с домашними животными. С другой стороны, в этот период вы можете пересмотреть свои здоровые привычки и вернуться к тем, что были у вас ранее, но к которым вы не возвращались какое-то время.

Сложности периода: напряженная обстановка на рабочем месте, эмоциональные перегрузки, привычная рутина может вызывать стрессы.

Советы: в этот период постарайтесь не перенапрягать нервную систему, а если чувствуете накопление стресса, правильно от него избавляйтесь. Например, хорошо внести в свою привычную рутину какие-то расслабляющие и успокаивающие техники и процедуры, вроде самомассажа, принятия ванны перед сном и т.д.

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Дева

В вашей личной жизни в этот период могут происходить возвратные ситуации, откаты к прошлому, возвращение бывших возлюбленных. Любовная жизнь может пройти ряд испытаний. Это также прекрасное время, чтобы пересмотреть ваши отношения с близкими людьми, в том числе и с детьми. В этот период могут быть и приятные события: например, вас ждет творческое вдохновение, вы можете вернуться к заброшенным творческим проектам и доделать их.

Сложности периода: траты на развлечения и удовольствия, о которых можно потом жалеть; неудачные спекуляции, сильные эмоциональные перегрузки в связи с детьми или любимыми людьми; риски немотивированной агрессии в ваш адрес.

Советы: если будут возвращаться старые проблемы, на них стоит посмотреть с другой стороны. Лучше в этот период воздержаться от серьезных трат, так как вы можете пожалеть впоследствии о дорогостоящей покупке.

Весы

Венера на этот раз будет поднимать темы отношений внутри вашей семьи, отношений с родителями и другими родственниками. В это время могут всплыть старые обиды, вспомниться старые огорчения и эмоциональная неудовлетворенность. Однако это даже хорошо, потому что в этот период у вас есть шанс пересмотреть эти чувства и избавиться от лишнего груза.

Сложности периода: неудачные сделки с недвижимостью; дополнительные траты на дом, нехватка средств для покупки каких-то вещей; нежелание активно действовать, много лени; эмоционально напряженная обстановка в доме.

Советы: в этот период стоит быть внимательнее ко всем, кто собирается прийти к вам в дом. Не стоит пускать незнакомцев. Необходимо отнестись сейчас очень осторожно к любым тратам, а важные покупки для дома лучше сделать позже.

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Скорпион

В этот период вы можете пересмотреть ваши отношения с близкими родственниками, а также людьми, с которыми вы часто видитесь, приятелями и знакомыми. Может открыться ложь или возникнут неприятные недоразумения. Разговоры в этот период могут возвращать вас в прошлое. Могут появиться и старые знакомые, с которыми вы давно не общались, но сейчас найдется, о чем поговорить.

Сложности периода: напряженные эмоции и тяжелые чувства, непредсказуемые последствия от неудачно сказанных слов; переживания из-за людей из близкого окружения.

Советы: будьте внимательнее к любой информации, которая будет приходить вам в этот период, а также при общении с другими людьми. Есть опасность обманов и самообманов, поэтому лучше сейчас не особенно доверять другим и не давать обещаний.

Стрелец

В этот период у вас появляются шансы пересмотреть ваши отношения с деньгами. Вы можете вернуться к старым способам заработка или обратиться к прошлому в поисках идей для бизнеса.

Не исключено, что какая-то старая идея может сейчас неплохо пригодиться. Тратиться в этот период стоит только на очень важные вещи, которые вы планировали купить уже давно. Но если все же у вас есть возможность воздержаться от крупных трат, перенесите их на февраль 2022, когда Венера начнет прямое движение.

Сложности периода: личные ненужные траты; финансовые потери; чрезмерное стремление к удовольствиям; проблемы с налогами; финансовые потери и ограничения.

Советы: в этот период важно сохранять контроль над желанием потратиться. Лучше не тратить крупные суммы, не заниматься крупными банковскими переводами, если есть возможность подождать более удачный период. Брать и давать деньги в долг – плохая идея, а вот рассчитываться со старыми долгами как раз вполне можно.

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Козерог

Венера в этот период будет идти по вашему родному знаку, а значит, вы будете особенно сильно ощущать этот транзит. Может появиться соблазн вернуться к старому имиджу, что-то изменить в себе. Вы можете сейчас казаться другим людям более привлекательными, однако вы не будете особо удовлетворены этим, вам может казаться, что можно быть еще лучше.

В этот период важно отслеживать эти внутренние состояния и искать причину своего недовольства и придирок в прошлом. Возможно, вам просто банально не хватает отдыха и расслабления, и пришло время наконец-то не думать о делах, а отправиться отдохнуть.

Сложности периода: недовольство собой и окружающими, обидчивость, капризность, сложности в личной жизни, в отношениях с партнерами, желание выяснять отношения.

Советы: в этот период важно сохранять контроль над своими внутренними состояниями. Если вам не нравятся общество каких-то людей, вы всегда можете отказаться от него. Сейчас можно оглянуться назад и пересмотреть свое отношение с самим собой. Подумайте над тем, что именно вам в себе не нравится и что вы можете сделать уже сейчас, чтобы это изменить. При ретро Венере у вас есть шанс избавиться от этих негативных ощущений и чувств.

Водолей

В декабре и начале 2022 года у вас будет желание погрузиться в свои чувства и не особенно делиться ими с окружающими. Вы можете также столкнуться с ситуациями, когда вы сами будете не до конца понимать себя. Впрочем, период ретро Венеры поможет вам разобраться в себе и понять, что же на самом деле может принести вам удовольствие и как вы можете это получить, а что всего лишь ваши иллюзии.

Сложности периода: разочарования, огорчения, непонимание своих чувств, чувство одиночества; тайные свидания, закулисные интриги, активация тайных врагов (особенно женщин); сложности с распределением финансов.

Советы: в этот период важно особенно не доверять свои тайны и секреты, это может обернуться против вас. Хорошо задуматься над своими переживаниями и чувствами, разобраться в себе, чтобы понять свои истинные потребности и ценности.

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Рыбы

В этот период у вас есть шанс пересмотреть ваши отношения с друзьями и коллективами. Возможно возвращение старых друзей, либо возвращение в коллективы, членами которых вы являлись ранее. Могут быть и разные сложные ситуации, связанные с друзьями, которые вызовут у вас не самые приятные чувства, либо между вами может возникнуть недопонимание или разногласия, в том числе и по поводу финансов.

Сложности периода: разногласия с друзьями и единомышленниками, возвращение сложных ситуаций и старых проблем в коллективах, клевета и интриги в коллективах, частью которых вы являетесь.

Советы: в этот период пересмотрите свои отношения с людьми из вашего дружеского окружения, если по каким-то причинам у вас потерялось доверие или вы чувствуете, что эти люди больше не разделяют с вами ваши ценности.

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