Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

Любовный гороскоп на неделю / masalladelatierra.com

Эта неделя станет благоприятной для большинства знаков Зодиака для поиска второй половинки и начала новых отношений. У некоторых на горизонте появятся бывшие увлечения, однако стоит ли начинать все заново?

Любовный гороскоп на неделю: Овен

Эта неделе благоприятствует Овнам. Возможно расширение круга знакомств – стоит лишь "прогуляться" по сайтам знакомств. Новые свидания и интерес противоположного пола не заставят себя ждать. Отличная неделя, чтобы порадовать свою вторую половинку. Выбрать оптимальный день для новой прически поможет лунный календарь стрижек на 26 июля - 1 августа.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Тельцу будет из чего выбрать. На этой неделе звезды обещают неожиданные встречи и новые знакомства. Флирт повысит шансы встретить избранника. Тем, кто в отношениях стоит больше времени проводить со своим возлюбленным.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Близнецам не стоить вздыхать по прошедшей любви, что было уже не вернуть. Однако тем, кто находятся в маленькой ссоре с любимыми, можно уладить ситуацию. Поговорите со своей второй половинкой и обсудите все проблемы. Для гордости сейчас не самое подходящее время.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

Ракам-одиночкам необходимо чаще выползать из своей ракушки, тем более что эта неделя предвещает знакомство с харизматичным человеком. Кроме того, Ракам необходимо подумать, как привнести разнообразие в отдых с возлюбленными.

Любовный гороскоп на неделю: Лев

Львам предоставляется возможность встретить любовь всей своей жизни в путешествии. На вокзале, в аэропорту, по дороге на море – оглянитесь вокруг, возможно кто-то из молодых людей ваша судьба. Львам в отношениях необходимо уговорить любимого на смену обстановки. Новые впечатления сблизят пару.

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Любовный гороскоп на неделю: Дева

Одинокие Девы могут ожидать помощи близких в поиске второй половинки. Возможно, тот самый сын маминой подруги увлечет вас своими талантами. Девам в отношениях необходимо немного разнообразить быт. Встреча с общими друзьями поможет в этом.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Для Весов эта неделя может закончиться ничем не обязывающей интрижкой с привлекательным человеком. Звезды дают "зеленый свет" любовным авантюрам. Соблазн пуститься во все тяжкие будут испытывать и семейные Весы. Лучший способ отвлечься – провести выходные вместе, занимаясь тем, чего никогда не делали раньше.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

На этой неделе Скорпионов ждут приключения и путешествия. Одиночкам стоит расширить горизонты поиска возлюбленных, не ограничиваясь своим городом. Скорпионам в отношениях можно пригласить вторую половинку в романтическое место.

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

В жизни Стрельцов на горизонте могут замаячить призраки бывших. Можно сходить с ними на свидание, однако рассчитывать на то, что в этот раз может получиться, не стоит. Отношения с эксами продолжительными не будут.

Любовный гороскоп на неделю для все знаков Зодиака / wowbiz.ro

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

Козероги, в поисках второй половинки могут завести знакомство с иностранцем. Возрастают шансы встретить заморского избранника во время путешествий за границей. А вот Козерогам в отношениях стоит сменить обстановку и отправиться в путешествие с возлюбленными.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Случайное знакомство Водолея может обернуться серьезными длительными отношениями. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить новое знакомство. Водолеям в паре звезды советуют удивить партнера небольшим сюрпризом или милым подарком.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

На этой неделе у представителей знака водной стихии романтический настрой. Для свободных Рыб благоприятный период для начала отношений в которых не будет завышенных ожиданий и тревог. У семейных Рыб – гармония и счастье.