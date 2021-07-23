Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

Лунный гороскоп на неделю / tpi.it

Всю неделю с 26 июля по 1 августа – фаза убывающей Луны. В этот период необходимо расслабиться и снять нервное напряжение. Активная деятельность в этот период не принесет желаемого результата. Отложите все дела на потом и наслаждайтесь отдыхом. Как выбрать день для стрижки читайте в нашем материале: лунный календарь стрижек на 26 июля - 1 августа.

Лунный гороскоп на неделю Овен

Неделя для Овнов пройдет в спокойствии, без волнений и тревог. Сюрпризов судьбы ожидать не стоит, а вот максимально отдохнуть просто необходимо. В начале неделе – неожиданное финансовое поступление.

Лунный гороскоп на неделю Телец

Тельцам необходимо решить накопившиеся проблемы и обратить внимание на отношения, возможно, необходимо обсудить несколько вопросов. Не задерживайтесь на работе: все свободное время проводите в семейном кругу. У одиноких Тельцов появится вероятность романтического свидания.

Лунный гороскоп на неделю Близнецы

Близнецам необходимо привести в порядок мысли, так как они будут оказывать сильное влияние на события, которые происходят вокруг вас. Конец недели посвятите отдыху: никакой работы на выходных. В идеале отправиться на природу или в маленькое путешествие.

Лунный гороскоп на неделю Рак

Высока вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Необходимо держаться подальше от ссор и избегать размолвок. Проведите эту неделю вдали от шумных компаний и вечеринок. Благоприятная неделя для начала ремонта.

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Лунный гороскоп на неделю Лев

На этой неделе Лев будет испытывать нервное напряжение. Вероятна поломка техники или предметов домашнего обихода. Лучшее, что можно сделать – максимально расслабиться, посвятив свободное время любимым занятиям. На выходных стоит воздержаться от чрезмерных трат.

Лунный гороскоп на неделю Дева

Для Дев неделя благоприятна для поисков второй половинки. Для семейных представителей знака хорошее время, чтобы посвятить его семье. Однако возникает возможность размолвок с людьми старшего поколения.

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Лунный гороскоп на неделю Весы

Чрезвычайно продуктивная для Весов неделя. Однако, для того, чтобы улыбнулась удача, необходимо перебороть свою лень. Открывается возможность повышения дохода. Однако на любовном фронте у Весов тишь да гладь и все приключения еще впереди.

Лунный гороскоп на неделю Скорпион

Для Скорпионов благоприятная неделя для самообразования и повышения квалификации. На этой неделе печальные мысли нахлынут на представителей знака – возможны апатия и колебания настроения. Для того, чтобы привести в норму душевное здоровье займитесь делом, которое приносит удовольствие.

Лунный гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе нужно максимально продемонстрировать начальству вашу трудоспособность. Ваши старания будут вознаграждены по заслугам. Однако не стоит перетруждать себя домашними хлопотами. После напряженного рабочего дня посвятите себя отдыху. Будьте осторожны: повышается риск подхватить простуду.

Лунный гороскоп / uznayvse.ru

Лунный гороскоп на неделю Козерог

Неделя вдохновения для представителей знака земной стихии. Нужно проявить свою фантазию, не сдерживая творческие порывы. Возможно предательство близкого друга. Не стоит падать духом и впускать обиды в свое сердце. В эти дни стоит проявлять максимальную внимательность на дорогах.

Лунный гороскоп на неделю Водолей

Время для воплощения заветных желаний в реальность. Для того, чтобы мечты сбылись необходимо составить список целей на ближайшее время. На этой неделе соблазны будут подстерегать Водолеев практически везде. Важно не поддаваться им сейчас.

Лунный гороскоп на неделю Рыбы

Натянутые отношения с коллегами. Искреннее извинение поможет избежать самоедства. Эту неделю стоит уделить время детям. Поменьше ругайте их за проступки. Выходные лучше провести на природе.