УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

23 июля 2021, 11:43

Кому из знаков нужно умерить растраты, а кому беречься от простуды и предательства

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / tpi.it

Всю неделю с 26 июля по 1 августа – фаза убывающей Луны. В этот период необходимо расслабиться и снять нервное напряжение. Активная деятельность в этот период не принесет желаемого результата. Отложите все дела на потом и наслаждайтесь отдыхом. Как выбрать день для стрижки читайте в нашем материале: лунный календарь стрижек на 26 июля - 1 августа.

Лунный гороскоп на неделю Овен

Неделя для Овнов пройдет в спокойствии, без волнений и тревог. Сюрпризов судьбы ожидать не стоит, а вот максимально отдохнуть просто необходимо. В начале неделе – неожиданное финансовое поступление.

Лунный гороскоп на неделю Телец

Тельцам необходимо решить накопившиеся проблемы и обратить внимание на отношения, возможно, необходимо обсудить несколько вопросов. Не задерживайтесь на работе: все свободное время проводите в семейном кругу. У одиноких Тельцов появится вероятность романтического свидания.

Лунный гороскоп на неделю Близнецы

Близнецам необходимо привести в порядок мысли, так как они будут оказывать сильное влияние на события, которые происходят вокруг вас. Конец недели посвятите отдыху: никакой работы на выходных. В идеале отправиться на природу или в маленькое путешествие.

Лунный гороскоп на неделю Рак

Высока вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Необходимо держаться подальше от ссор и избегать размолвок. Проведите эту неделю вдали от шумных компаний и вечеринок. Благоприятная неделя для начала ремонта.

Реклама

Лунный гороскоп на неделю Лев

На этой неделе Лев будет испытывать нервное напряжение. Вероятна поломка техники или предметов домашнего обихода. Лучшее, что можно сделать – максимально расслабиться, посвятив свободное время любимым занятиям. На выходных стоит воздержаться от чрезмерных трат.

Лунный гороскоп на неделю Дева

Для Дев неделя благоприятна для поисков второй половинки. Для семейных представителей знака хорошее время, чтобы посвятить его семье. Однако возникает возможность размолвок с людьми старшего поколения.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

Лунный гороскоп на неделю Весы

Чрезвычайно продуктивная для Весов неделя. Однако, для того, чтобы улыбнулась удача, необходимо перебороть свою лень. Открывается возможность повышения дохода. Однако на любовном фронте у Весов тишь да гладь и все приключения еще впереди.

Лунный гороскоп на неделю Скорпион

Для Скорпионов благоприятная неделя для самообразования и повышения квалификации. На этой неделе печальные мысли нахлынут на представителей знака – возможны апатия и колебания настроения. Для того, чтобы привести в норму душевное здоровье займитесь делом, которое приносит удовольствие.

Лунный гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе нужно максимально продемонстрировать начальству вашу трудоспособность. Ваши старания будут вознаграждены по заслугам. Однако не стоит перетруждать себя домашними хлопотами. После напряженного рабочего дня посвятите себя отдыху. Будьте осторожны: повышается риск подхватить простуду.

Лунный гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа
Лунный гороскоп / uznayvse.ru

Лунный гороскоп на неделю Козерог

Неделя вдохновения для представителей знака земной стихии. Нужно проявить свою фантазию, не сдерживая творческие порывы. Возможно предательство близкого друга. Не стоит падать духом и впускать обиды в свое сердце. В эти дни стоит проявлять максимальную внимательность на дорогах.

Лунный гороскоп на неделю Водолей

Время для воплощения заветных желаний в реальность. Для того, чтобы мечты сбылись необходимо составить список целей на ближайшее время. На этой неделе соблазны будут подстерегать Водолеев практически везде. Важно не поддаваться им сейчас.

Лунный гороскоп на неделю Рыбы

Натянутые отношения с коллегами. Искреннее извинение поможет избежать самоедства. Эту неделю стоит уделить время детям. Поменьше ругайте их за проступки. Выходные лучше провести на природе.

лунный календарь гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Огонь": Ирина Сопонару привела в восторг соблазнительными фото"Огонь": Ирина Сопонару привела в восторг соблазнительными фото Хаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смертьХаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смерть Приметы на 20 июля: что нельзя делать и как уберечься от бедыПриметы на 20 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Новые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцыНовые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцы Киев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы залило водойКиев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы залило водой

Последние новости

12:40

Открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио: когда и где смотреть

12:35

Украина снова будет "красной": Минздрав анонсировал новую жесткую волну COVID-19 Видео

12:29

Рик и Морти, и Охотники на Троллей стали самыми популярными сериалами Netflix в Украине

12:27

"Автомагистраль-Юг" использует уникальную технологию для тестирования асфальтобетона "Большой стройки"

12:16

США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Кент Видео

Реклама
12:16

"Ни унитазов не оставил, ни розеток": бывший генпрокурор Пискун скандально выехал с госдачи Видео

11:56

Команда главы Нацбанка Кирилла Шевченко усилилась топ-менеджером – СМИ актуально

11:43

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

11:25

На Азовском море 20-летний отдыхающий прыгнул с катамарана и сломал шею на глазах у мамы

11:12

"Я приехал на самокате, а вы - на Maybach": Милованов и Шахов сцепились в прямом эфире Видео

11:11

Перекись водорода: что она может и какие факторы риска Видео

11:04

Популярный украинский курорт ушел под воду: есть человеческие жертвы Видео

10:43

"На очереди кресло Голоса": Юлию Санину позвали в новый проект 1+1

10:29

"Нищий без ног" встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" попрошайку Видео

10:13

Крым вернули Украине: организаторы Олимпиады-2020 исправили возмутительную ошибку с картой Видео

09:35

Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада

09:34

Футуристический "портал" соединил Литву с Польшей: чудо техники может появиться и в Украине Видео

09:19

День дачника: душевные поздравления и милые открытки

08:54

Украине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причину Видео

08:35

Не знаешь украинского языка – до свидания мнение

Реклама
08:25

Коронавирус в Украине 23 июля: за сутки выявили 763 новых больных COVID-19

08:23

В Днепре прямо во время операции умер парнишка-десятиклассник

08:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

07:59

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

07:28

В Харькове женщине врачи без предупреждения ампутировали грудь Видео

06:54

"Когда на порнхаб?": Катя Кищук шаловливо показала огромную грудь после родов

06:53

Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: неожиданное знакомство или проблемы со здоровьем

06:52

"По**й" на герб: девушки-подростки сожгли футболку с символом Украины и нарвались на скандал Видео

06:35

Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

06:10

Энергетический терроризм: зачем в Украине снова пытаются повысить тарифы на электроэнергию мнение

05:44

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

05:05

Иммунолог оценил опасность бразильского штамма коронавируса "Гамма"

04:58

США нельзя подключать к Нормандским переговорам: экс-секретарь СНБО назвал неожиданную причину Видео

04:11

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

03:50

Провоцируют старение: диетолог объяснила, чем опасны июльские арбузы и дыни Видео

03:11

В Украине валюту будут продавать по новым правилам: эксперт спрогнозировал, обвалится ли гривня

02:26

Удар по COVID-19: Комаровский перечислил ключевые факторы профилактики коронавируса

02:10

Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор

01:15

Ученые пояснили, опасно ли употребление кофе для сердца

00:40

Как организовать пространство в холодильнике, чтобы продукты дольше оставались свежими Видео

Реклама
22 июля, четверг
23:54

Плохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни Видео

23:19

Украина не получила гарантий: в Кабмине рассказали о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 Видео

23:18

Чем занят мозг, когда человек спит - ответ ученых Видео

22:48

"Люди взлетели": смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов Видео

22:47

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

22:46

"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова Видео

22:26

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы Видео

22:17

В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

21:55

В Украину ворвется невероятно аномальная жара Видео

21:50

"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять