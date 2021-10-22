Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена

Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Эта неделя будет благоприятна для новых знакомств и флирта. Многие знаки зодиака могут проявлять активность в делах любовных, однако некоторым нужно поостеречься новых знакомств.

О том, кто в этом месяце не сможет противостоять соблазнам, а кто будет подвержен меланхолии, читайте в нашем материале: Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Овен

В этот период Овнам не следует проявлять напористость и тем более грубость. Это может обернуться проблемами в личной жизни на ближайшие полгода. Стоит воздержаться от выяснения отношений и не вступать в перепалки. Инициативность в делах любовных может только навредить. Однако это не касается представителей знака, рожденных в марте. Им может улыбнуться удача.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Телец

Свободные Тельцы могут не рассчитывать на вулкан страстей. Но в личной жизни все же возможны приятные повороты и мелкие возможности для романтических приключений. Не исключены неожиданные сюрпризы. Тельцы в отношениях могут наслаждаться стабильностью отношений. Вы будете уверенны в своем партнере и ваши чувства только усилятся.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Близнецы

Близнецы на этой неделе могут наслаждаться безграничным вниманием и обожанием поклонников. Покорить сердца вы сможете с легкостью, ваши обаяние и сексуальность на пике. Ваши отношения с возлюбленными могут перейти на новый уровень, вероятно знакомство с родителями или предложение руки и сердца. Близнецы также могут получить известие о беременности.

Реклама

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Рак

Ракам, особенно рожденным в период с 16 по 23 июля, не стоит бросаться в омут любовных приключений. Нужно присмотреться к поклонникам повнимательнее. Ваша излишняя доверчивость может обернуться против вас в любовных делах. А вот Раки, которые родились в июне, могут принимать знаки внимания и приятные подарки от воздыхателей.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Лев

На этой неделе Львы могут проявлять больше инициативы. Оказывайте своим поклонникам знаки внимания, легкий флирт и кокетство только сыграют вам на руку. Это не только привлечет новые знакомства, но и повысит жизненный тонус. Однако важно во всем соблюдать меру, излишняя напористость может отпугнуть кавалера или спровоцировать ссору в паре.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Дева

В любовном азарте Девам важно проявлять умеренную активность и не торопить события. Ослабьте хватку и понаблюдайте за развитием событий. Звезды сулят представителям знака стихии земли любовь с первого взгляда. Причем избранник может оказаться довольно статусным.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Весы

Весьма удачная любовная неделя для Весов. В этот период вы не будете жаловаться на нехватку внимания со стороны противоположного пола. Знаки внимания, комплименты, подарки, флирт – все это будет окружать представителей воздушного знака. Весьма вероятны предложения о совместном проживании или свадьбе. В лтношениях царит гармония и взаимопонимание.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Скорпион

Скорпионам стоит опасаться мести и коварства соперников в любви. На этой неделе они могут строить козни и проявлять агрессию. Не стоит обращать внимания на недоброжелателей, ведь вы можете покорить предмет своих воздыханий красивыми словами и комплиментами.

Читайте такжеАстролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов, что на этой неделе в деле любви они получат то, что отдавали ранее. Если вы играли чувствами других, не особо о них заботясь, все может вернуться к вам и вы проживете то же. Дарили партнеру любовь, заботу и нежность – все обернется сторицей.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Козерог

Не самое удачное время для Козерогов, чтобы проявлять активность в делах сердечных. Инициатива может обернуться неприятными последствиями. Можно легко испортить отношения с человеком и восстановить их будет сложно. Займите позицию наблюдателя и не торопите события. Ваше терпение непременно окупится.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Водолей

Добиться успехов в отношениях с противоположным полом смогут те Водолеи, которые готовы к смелым и оригинальным экспериментам. Открытость и доброжелательность – ваши сильные стороны, которые помогут привлечь новых поклонников. Не стоит навязывать свои желания возлюбленным, это может закончиться серьезной ссорой и даже расставанием.

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Рыбы

Спокойная любовная неделя для Рыб. На какие-то бурные романы с неожиданными поворотами рассчитывать не стоит, но удача может улыбнуться тем, кто привык руководствоваться трезвым рассудком и не поддаваться чувствам сразу. Рыбы рожденные с 1 по 4 марта должны остерегаться неверности своей второй половинки или обмана со стороны нового поклонника.