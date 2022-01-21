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Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбы

21 января 2022, 11:00

Кому из знаков стоит рассекретить свой тайный роман, а кому не провоцировать ссор.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит воздержаться от новых знакомств, а кому ожидать поворотных событий в семейных отношениях.

О том, как эта неделя отразится на материальном благополучии знаков зодиака, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Начало недели будет просто-таки идеальным для свидания с новым поклонником. Однако не стоит рассчитывать на то, что знакомства в понедельник перерастут во что-то серьезное, это будет мимолетный роман. С четверга события будут развиваться непредсказуемо. Не исключено, что роковая история любви придет к своей развязке. Если отношения с партнером охладели, произойдет что-то, что сможет объединить вас.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

В отношениях со второй половинкой может чувствоваться напряжение. Однако, несмотря на трудности, вас может не покидать ощущение, что хорошие события не за горами. В четверг прояснится ситуация с новым кавалером, это знакомство или получит продолжение или закончится. Не исключено, что вы по-другому посмотрите на человека, который нравился. Однако предчувствие хорошего вас не подводит, что-то приятное можно ожидать уже на следующей неделе.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

В сфере личных отношений Близнецов все устаканится и страсти улягутся. Со средины недели можно задуматься о будущем отношений с новым партнером. Разложив по полочкам чувства, вы более ясно увидите картину и поймете, в каком направлении двигаться. Близнецам, которые находятся в долгих отношениях можно позавидовать, у них с возлюбленными все складывается наилучшим образом.

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Любовный гороскоп на неделю – Рак

В этом периоде Ракам следует быть готовыми к неожиданным поворотам в личной жизни. И не все они будут приятными. События будут развиваться стремительно и доставят массу душевных волнений. Со среды стоит ожидать серьезного разговора с партнером, который определит будущее ваших отношений. В конце недели стоит избегать новых знакомств – они приведут вас в мучительные отношения.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Всю неделю Львы будут заниматься вопросами личной жизни. В начале недели ваши бывшие могут напомнить о себе самым неожиданным образом. Со среды и до субботы все ваше внимание будет сосредоточенно на укреплении отношений с возлюбленным. В воскресенье возможны неприятные события, которые заставят вас изменить общие планы с партнером, вплоть до отмены свадьбы.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На головокружительные повороты событий можно рассчитывать только в том случае если у вас запутанная любовная история. Во второй половине неделе ситуация прояснится и будет видно к чему движется дело. Будьте внимательны к любым подсказкам, они могут указывать на то, чем закончится роман. Для Дев у кого отношения крепкие и счастливые неделя пройдет без потрясений. Вы будете наслаждаться обществом друг друга.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В начале недели вы всеми силами будете стремиться к гармонии в отношениях и постараетесь сделать все что в ваших силах, чтобы окружить партнера заботой и вниманием. Вторая половина недели принесет поворотные моменты в семейной жизни. Это касается тех, у кого в союзе сложилась непростая ситуация. Другим просто нужно избегать ссор и выяснения отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В ночь со вторника на среду не стоит давать воли чувствам. Ссора с партнером может иметь серьезные последствия. Несмотря на такие неурядицы, вас не будет покидать чувство, что счастливые перемены поджидают вас. Внутренний голос не ошибается, эти перемены ждут вас уже на следующей неделе. А в воскресенье произойдет нечто приятное, которое и будет подсказкой надвигающихся событий.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

В личной жизни Стрельцов на этой неделе будет тихо. Свободные представители знака могут и не рассчитывать на то, что новые знакомства будут удачными. А те, кто в отношениях проведут спокойную неделю, без серьезных потрясений и любовных драм. Неудачный период для помолвки, заключения брака и развода.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козероги смогут определиться со своими чувствами и понять, чего хотят от новых отношений. Разобравшись со своими желаниями вы сможете по-новому взглянуть на кавалера и понять будете ли вы вместе двигаться в одном направлении или нет. В этом периоде вы сможете окончательно расставить все точки над и.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Если у вас есть роман, который вы скрываете, то на этой неделе в нем наступит развязка. Вероятно, отношения перейдут на новый уровень и станут открытыми. Если вы опасались проблем от тайных отношений, именно сейчас решится, будут эти проблемы или нет. Другие представители знака больше будут зациклены на решении своих проблем, чем на делах своей второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе могут напомнить о себе бывшие, с которыми вы решили "остаться друзьями". Не исключено, что после этого между вами вспыхнет искра, и вы решитесь на второй шанс. Чтобы избежать душевной боли необходимо взвесить все за и против и вспомнить из-за чего эти отношения закончились. В некоторых случаях это помогает не наделать ошибок.

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