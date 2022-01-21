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Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки

21 января 2022, 03:22

Кому из знаков не стоит связывать себя ненужными кредитами, а кому нельзя выкидывать вещи - расскажет гороскоп Главреда.

гороскоп 2022
Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков нужно расчистить пространство вокруг себя для привлечения денег, а кому можно рассчитывать на везение в финансовых вопросах.

Гороскоп на февраль 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга можно рассчитывать на удачу и везение, а кому придется расплачиваться за собственные ошибки.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Предчувствие чего-то хорошего не будет покидать Овнов всю неделю, однако приятные сюрпризы можно будет ожидать не ранее следующей недели. На этой неделе вас могут ожидать непредвиденные траты во вторник. Такой неожиданный поворот событий заставить вас проявить активность и решить проблему, возможно, обернув ее себе на пользу. Ситуация с финансами начнет проясняться на выходных, мелкие события смогут поднять настроение.

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Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Финансовая жизнь Тельцов на этой неделе устаканится. Больше не будут возникать разногласий, связанных с чужими деньгами, а разговоры о кредитах или налогах будут проходить спокойнее. Во второй половине недели хорошо присматривать вещи, которые планируете приобрести. Не стоит спешить с покупками, есть риск купить брак.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

В денежных вопросах у Близнецов на этой неделе весьма напряженная обстановка. Не исключено, что уже в понедельник вам придется решать проблемную ситуацию с чужими деньгами, будь то алименты или вопросы аренды или кредитов. Возможен разговор на повышенных тонах, и даже конфликт. Со среды стоит ожидать поворотного момента в важном вопросе, касаемо больших денег.

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

С самого начала недели о себе напомнит бюрократический вопрос, касаемо денежной документации. Не самая удачная неделя, чтобы оформлять кредит или подписывать договор аренды. В воскресенье неприятный поворот может изменить текущую финансовую ситуацию.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Положение планет свидетельствует о том, что 2022 год будет для Львов удачным в финансовом плане. Однако такие события не стоит ожидать в начале года. Можно рассчитывать на везение в мелочах – подарки, бонусы, ценные находки. В четверг и пятницу стоит быть внимательными с чужими деньгами, не стоит связывать себя ненужными кредитными обязательствами.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

В начале недели нужно привести в порядок все дела, касаемо денег и распланировать траты, чтобы доходы не превышали расходы. Затем финансовые вопросы для вас отойдут на второй план. На этой неделе не стоит рисковать на биржах и участвовать в тендерах, это может больно ударить по бюджету и закончится серьезными убытками.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Первая половина недели для Весов пойдет наперекосяк. Не исключены поломки ценных вещей и техники, а также потери или бездумные траты. Деньги будут уходить, как песок сквозь пальцы. Во вторник желательно раздать долги и навести порядок в шкафах, расчистив пространство вокруг себя для притока денег.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе финансовая сторона жизни Скорпионов порадует стабильностью без резких неожиданных поворотов. Однако такая рутина и монотонность может пугать энергичных людей, привыкших искать любую возможность заработка. С четверга по субботу раздайте долги и переберите старые вещи. Только не раздавайте и не выкидывайте их.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Уже с понедельника Стрельцам будет горячо. Не исключены конфликты на тему денег и обстановка накалится до предела. В таком ритме у вас прибавится срочных дел, и могут напомнить о себе обязанности, которые вы откладывали в долгий ящик. Уже со среды в ситуации с большими деньгами может наметиться неожиданный поворот и она выйдет на финишную прямую.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе весь фокус внимания Козерогов будет прикован к финансовой стороне жизни. Этот период не подходи для новых начинаний и крупных приобретений, а вот для того, чтобы завершить все текущие дела – идеальное время. Во второй половине недели можно присматриваться к вещам, которые вы планируете купить. Приценитесь и просмотрите как можно больше возможных вариантов. Воскресенье может принести неприятный поворот событий.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

2022 год будет удачливым в финансовом плане для Водолеев, однако благоприятные тенденции начнут развиваться позже. На этой неделе можно рассчитывать на решение важного для вас вопроса. В среду не исключена находка или неожиданная догадка, которая может помочь делу. В четверг вы не сможете удержаться от соблазна накупить ненужных вещей сомнительного качества. В пятницу постарайтесь избегать манипуляций и ситуаций, где вас нарочно запутывают.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели хорошо раздать долги или вернуть вещи, которые брали в пользование. Финансовое положение порадует стабильностью. На этой неделе можно сбавить обороты, расслабиться и сместить фокус на более важные сферы жизни. Не стоит заключать сделки и совершать крупные приобретения.

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог финансовый гороскоп гороскоп 2022
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