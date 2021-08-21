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Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

21 августа 2021, 04:50

Кому звезды сулят знакомство с иностранцем, а кто будет больше внимания уделять финансовым вопросам, расскажет гороскоп Главреда

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа 2021
Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа 2021 / ua.depositphotos.com

Венера прочно укрепит позиции в этом периоде. Главными ценностями недели будет улучшение семейных отношений. Благоприятное время для свадьбы и новых знакомств. Гармонию в отношения привнесет понимание, что каждый партнер равноправен.

О том, как будут складываться дела с материальным благосостоянием, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки.

Любовный гороскоп на неделю: Овен

Для Овнов неделя ознаменуется как и трудными так и счастливыми событиями. Для того, чтобы построить крепкие отношения нужно помнить, что эгоизм – не самая лучшая черта характера. Принимайте важные решения, советуясь с партнером, не действуйте в одиночку. Ваша вторая половинка вправе решать, что лучше для нее.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

В этот период в отношениях у Тельцов царит гармония и взаимопонимание со своей пассией. Не будет острых моментов и конфликтных ситуаций. Отношения принесут максимальный комфорт и удовлетворение. Все серьезные решения личного характера лучше всего принимать в понедельник. А в пятницу стоит посвятить время себе и своим любимым делам.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

На любовном фронте у Близнецов – одни удовольствия. Тем, кто в паре, можно отправиться на отдых с возлюбленным, а для одиноких представителей знака воздушной стихии – это время для новых знакомств, интересного общения, вечеринок и курортных романов. В понедельник встреча может перерасти в длительные отношения, а в среду появятся дела, которые могут помешать наметившемуся свиданию.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

Удачная неделя для Раков в отношениях. Инициатива партнера очень вас порадует. Стоит ожидать хороших событий, которые произойдут дома. В понедельник могут произойти переломные события: знакомство с родителями или переезд к партнеру. Одиноким Ракам можно попытать счастья на сайтах знакомств или обратиться за помощью к родителям. Возможно, тот самый "сын маминой подруги" и есть ваша судьба.

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Любовный гороскоп на неделю: Лев

Эта неделя будет практичной для Львов. Больше внимания представители стихии огня будут уделять финансовым вопросам. Эти две стороны жизни будут идти параллельно. Вы можете попробовать отношения, чтобы решить материальные проблемы или, наоборот, зарабатывать, чтобы обеспечить надежную базу для существующего романа.

Любовный гороскоп на неделю: Дева

Для Дев в этом периоде важно будет отойти от своей практичной стороны и максимально вложиться в отношения. При этом не задумываться о том, что вы будете получать взамен. Возможен некий дискомфорт, если партнер посчитает что мелочность и расчетливость не идут в ногу с романтикой. Повышенное внимание к деталям может помешать гармонии отношений.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Венера в знаке Весов обеспечит огромное везение в любви. Такое расположение планет, несомненно, повлияет на сферу любовных отношений: все будет складываться самым наилучшим образом. Небольшой конфликт с возлюбленным может немного омрачить позитивные тенденции недели, но вы быстро найдете оптимальное решение. Вы сможете полностью выразить себя в любовной сфере.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

Ваша личная жизнь будет окутана тайной. Возможно, в вашей жизни появится загадочный поклонник или начнется виртуальный роман. С человеком, с которым начнут развиваться отношения, вы можете "сбежать" от всего мира и прекрасно провести совместный отдых. Ближе к концу недели возлюбленный может сорвать ваши планы.

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

У стрельцов возможно развитие романа с теми, кого они считали друзьями. Прежде чем начинать любовные отношения, следует хорошенько обдумать, не испортит ли это дружбу в будущем, если роман закончится. Семейным Стрельцам необходимо поискать общий досуг, который укрепит отношения. Знакомство партнера с вашими друзьями будет благоприятным.

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

В понедельник лучшее время объявить о помолвке и официальном статусе ваших отношений или сыграть свадьбу. На этой неделе возможно развитие романа с публичным или влиятельным человеком. Не исключена возможность служебного романа. В среду вас ждут новые интересные знакомства на светском мероприятии.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Уже с начала недели Водолеи почувствуют, что отношения требуют самодисциплины. Хороший период, чтобы начать длительный серьезный роман. На выходных можно отправиться с возлюбленным в путешествие или просто отдохнуть, занимаясь общим досугом. Заграницей для одиноких Водолеев возможно начало отношений с иностранцем.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

На этой неделе личная жизнь будет для Рыб в приоритете. Важные события, которые произойдут в этом периоде, обозначат дальнейший исход ситуации в положительную сторону на любовном фронте. В среду ваш партнер может уличить вас в обмане. Четверг – идеальный день для заключения брака. Выходные будут приятными для любого вида совместной деятельности.

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