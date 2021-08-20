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Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки

20 августа 2021, 03:03

Кому из знаков Зодиака повезет на фрилансе, а кто должен опасаться спонтанных покупок, расскажет гороскоп Главреда

Финансовый гороскоп на 23-29 августа 2021
Финансовый гороскоп на 23-29 августа 2021 / https://ua.depositphotos.com/

Покровительница этой недели Венера принесет удачу людям, которые могут твердо, но без напора отстоять свои интересы. Не стоит совершать крупных покупок в периоде убывающей Луны – вещь долго не прослужит. Самый удачный день для покупок – понедельник.

О том, что как сложились звезды в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены.

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

На этой неделе, чтобы улучшить финансовое положение, Овнам необходимо поработать в команде. Коллективная работа поможет привлечь влиятельных людей и заключить успешные сделки. Также в этот период важно мотивировать партнера на заработок. В конце недели возможны траты. В субботу ожидаются непредвиденные расходы.

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Благоприятная финансовая неделя для Тельцов. Уже в начале периода стоит ожидать денежных предложений. Материальные поступления в основном связаны со сферой оказания услуг. Основная работа также порадует финансовыми бонусами. Возможно, также появиться официальный источник дополнительного дохода. Траты этой недели будут связаны с отдыхом и развлечениями.

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Материальное положение Близнецов на этой неделе будет стабильное. Вам подвернется возможность заработать на своем любимом занятии или хобби. Благоволят звезды и фрилансерам. Удача на вашей стороне – возможно, вам посчастливится выиграть приз в конкурсе. Траты будут связаны с детскими потребностями и отдыхом.

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Финансовый гороскоп для Раков на неделю

В понедельник Раки могут не устоять перед соблазном украсить дом красивой вещью интерьера. Чтобы обустроить семейное гнездышко вы можете оформить долгосрочный кредит. Хорошая неделя для инвестиций в недвижимость. Работа на дому или семейный бизнес приносят ощутимый доход.

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Финансовый гороскоп для Львов на неделю

В понедельник ситуация, которая сложится в вашу пользу, принесет материальное благополучие. Не упустите эту возможность для заработка или решения финансовых проблем. Остерегайтесь обмана в среду, отложите все денежные вопросы на четверг. В этот день будут успешны торговые операции. В субботу вас могут подстерегать неожиданные убытки.

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Деловой настрой Дев позитивно отразится на уровне заработка. На этой неделе под покровительством Венеры ваши финансы будут в полном порядке. Грамотно распорядившись бюджетом, вы сможете побаловать себя необязательными приятными покупками. В понедельник стоит ожидать денежных поступлений из официального источника.

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

На этой неделе вы сможете распланировать бюджет самым оптимальным образом и получить из этого выгоду. Постарайтесь выложиться на полную и произвести впечатление на начальство – от этого напрямую будет зависеть ваш доход. Основная статья расходов: красота, мода и отдых. Самый удачный день для покупок – понедельник. В субботу у вас попросят вернуть одолженную вещь.

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Самое благоприятное время для заключения договоров или сделок. Успех будет на вашей стороне, если вы будете работать в команде. Возможны подарки или материальная помощь от виртуальных приятелей. Есть вероятность как и потери, как и находки ценной вещи.

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

В четверг – удачный день для оформления кредита. Ваши доходы будут в большей мере связаны с групповой деятельностью. Можно попробовать силы в сетевом маркетинге, это может оказаться прибыльным. Полезно участие в информационных финансовых мероприятиях и тренингах.

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Самое время для Козерогов разобрать ворох финансовых дел и разложить все по полочкам. В понедельник успешными будут дела, которые требуют взвешенного подхода. Не спешите принимать важные решения. В понедельник вероятны выгодные покупки или экономное предложение отдыха, которое будет включать все потребности. Сфера профессиональной деятельности принесет вознаграждение на выходных.

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

В начале недели можно совершать покупки заграницей. Однако во вторник стоит быть предельно внимательными: есть риск обсчитаться или забыть что-то из ценных вещей. В среду в денежных вопросах также стоит быть начеку – возможен обман. Пятница станет днем, когда вы не станете сопротивляться желанию потратиться на вещи, которые привнесут домашний уют. Покупки пойдут только на пользу.

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

В понедельник возможен неожиданный подарок, выплаты или доход от инвестиций. В средине недели мимолетные желания заставят вас совершать необдуманные покупки. Вероятны траты, связанные с бытовой техникой. На входных вы не особо будете задумываться о бюджете и тратить деньги на отдых. И это будет хорошим вложением средств.

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