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Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбы

18 февраля 2022, 11:35

Кому из знаков улыбнется удача в любви, а кому стоит сдерживать свой крутой нрав - расскажет гороскоп Главреда.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит воздержаться от новых знакомств, а кто сможет встретить влиятельного поклонника и выйти замуж.

О том, как правильно распорядиться деньгами, чобы не остаться на мели, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой куш.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Овнам в отношениях на этой неделе стоит контролировать практически каждое слово и действие. Любая мелочь может спровоцировать большую ссору, корторая может привести к разладу, а то и разрыву. Для тех, кто в поиске, это не самый лучший период проявлять активность. Не исключено появление соперников.

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Любовный гороскоп на неделю – Телец

Удачное стечение обстоятельств поможет Тельцам в делах любовных. На этой неделе шансы встретить свою вторую половинку как никогда высоки. Эти отношения могут перерасти в крепкий союз. Это хороший период, чтобы заявить о серьезных планах: помолвка, начало совместного проживания или знакомство с родителями будут удачными.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Свободным Близнецам необходимо поставить поиски человека всей жизни на паузу. Эта неделя совершенно не подходит для начала отношений. Тем, кто уже в союзе звезды рекомендуют не торопить события, пусть все идет своим чередом. Узнайте своего возлюбленного получше.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Раки на этой неделе могут узнать не слишком приятную правду о своей второй половинке. Не исключено появление соперников на горизонте, но не стоит спешить с выводами и решениями. Лучше подумать, что может укрепить союз. Свободные Раки могут встретить влиятельного человека и завязать романтические отношения.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Львам стоит укротить свой огненный нрав, чтобы не наломать дров. Избегайте конфликтов с партнером и обходите острые углы, проявив дипломатичность. Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие. Не самое лучшее время для начала новых отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы могут получить долгожданное предложение и объявить о помолвке. Смело отправляйтесь на романтические свидания – это ваше время и оно будет наполнено новыми впечатлениями. В жизни семейных Дев могут всплыть любовные треугольники, однако не спешите рубить с плеча, спасти отношения еще можно.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Звезды советуют Весам не проявлять активность на любовном фронте. Даже в отношениях, которые недавно начались, стоит занять выжидательную позицию и присмотреться к партнеру. Новые знакомства не приведут ни к чему хорошему, напротив, могут обернуться проблемами.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам в амурной сфере звезды дают зеленый свет! Благоприятный период для помолвки, начала отношений и любых проявлений страсти и нежности. Однако вам стоит сдерживать свою подозрительность и ревность, чтобы не нарушить гармонию в вашем союзе.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Свободным Стрельцам в поисках своей второй половинки могут помочь друзья. Не стоит замыкаться в четырех стенах, не исключено, что на вечеринке, которую закатит подруга, вы сможете встретить свою судьбу. А может, у коллеги есть симпатичный брат? Ну или , в крайнем случае, рассмотрите сына маминой подруги.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Все, что нужно Козерогам на этой неделе, четко определиться со своими желаниями. Только в этом случае звезды могут преподнести на блюдечке с золотой каемочкой, все что вы загадали. Судьба щедра на подарки и может преподнести как судьбоносное знакомство с влиятельными людьми, так и долгожданное предложение. Брак, заключенный в этом периоде, будет крепким.

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Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Как бы ни хотелось, но Водолеям не стоит рассчитывать на серьезные отношения. Максимум, дружеское общение или легкий флирт. Не нужно ограждать себя от новых знакомств, однако не принимайте поспешных решений. Посвятите это время сближению со своим партнером.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Эта неделя станет для Рыб насыщенной любовными событиями. Возможно, вам предстоит сделать выбор между поклонниками и подумать от кого принять серьезное предложение. Главное, полагаться на подсказки интуиции, она поможет принять правильное решение.

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