Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой куш

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, у кого из знаков повышаются шансы выиграть в лотерею, а кому стоит избегать проверок вышестоящих органов.

Лунный календарь на март 2022 расскажет, в какие дни стоит проявить максимальную осторожность, а когда открывается окно невероятных возможностей.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе обязанностей у Овнов прибавится и это отразится на доходе в положительную сторону. Не исключено продвижение по карьерной лестнице. Однако тем, у кого собственное дело нужно "залечь на дно" и умерить активность. Инициатива может только навредить. Смотрите в оба, конкуренты не дремлют.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

В этом периоде Тельцам, которые задумываются о смене работы, можно решаться на конкретные действия. Рассмотрите более выгодные предложения с высоким окладом и лучшими условиями работы. Инвестиции мгут окупиться уже в скором времени и начнут приносить дополнительный доход.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Напряженная неделя ждет Близнецов. Не исключено, что вам придется услышать претензии клиентов или партнеров. Возможно, с проверкой нагрянут вышестоящие органы. В этом периоде необходимо вычислить свои слабые места и укрепить позиции. Переговоры пройдут успешно, звезды сулят знакомства с влиятельными людьми, которые могут повлиять на развитие вашей карьеры.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Раки на этой неделе могут поймать удачу за хвост, если будут прислушиваться к своему внутреннему голосу. Счастливый случай поможет найти источник дохода или поправить финансовое положение. Можно смело заводить разговор с начальством о повышении по службе. Ракам, рожденным в июне, можно инвестировать деньги в проект.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Львам в этом периоде не стоит проявлять излишней активности. Сдержите амбиции и не разбрасывайтесь обещаниями, если вы не сможете их сдержать, может пострадать ваша репутация. Проделки конкурентов могут нанести урон вашему имуществу.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Удача явно не нас стороне Дев на этой неделе. Все финансовые вопросы стоит отложить на более благоприятный период. Однако это время вы можете использовать для налаживания деловых контактов, проведения переговоров и собеседований. Успешная неделя ждет Дев, связанных с креативными профессиями и новыми технологиями.

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Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Удача в профессиональной деятельности улыбнется Весам, работа которых связана с речью: преподаватели, журналисты, писатели, политики. Больших доходов ожидать не стоит, однако этот период дает возможность укрепить свои позиции и авторитет среди коллег. Остальным следует проявить осторожность, не исключены интриги коллег и недовольство деловых партнеров.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Представителям знака стихии воды звезды сулят успех в крупных сделках. Те, кто в поиске работы могут отхватить хорошее местечко с отличными условиями труда. Решаясь на инвестиции, следует довериться своему внутреннему чутью, не особо доверяя стороннему мнению.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам сейчас нужно задуматься о страховании имущества, вред, который может быть ему нанесен, окажется непоправимым. Преподавательская деятельность и публичные выступления принесут удачу. Можно заручиться поддержкой влиятельных людей.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козероги находятся под покровительством фортуны. Решительные и активные действия помогут достичь максимальных результатов. Перед вами открываются большие возможности для карьерного роста и улучшения материального благосостояния. Не исключено, появление спонсоров, которые сыграют роль в вашем продвижении по карьерной лестнице.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям нужно побеспокоиться об укреплении своих профессиональных позиций и авторитета среди коллег. Это поможет в дальнейшем для установления полезных деловых связей и укрепления материального положения. Неожиданные визиты контролирующих органов могут повредить бизнесу, нужно навести порядок в документации.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Тем, кто занимается инвестициями можно вкладывать в новые прибыльные проекты, которые начнут приносить прибыль. Можно попробовать свою удачу в лотерее – есть шанс сорвать большой куш! Хорошее время для решения материальных проблем, однако стоит воздержаться от необязательных трат. Режим экономии поможет сохранить денежки.

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