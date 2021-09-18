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Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября: обман, успех в любви, удачный день для свадьбы

18 сентября 2021, 11:53

Кому на этой неделе звезды пророчат роман с известным человеком - расскажет гороскоп Главреда

Любовный гороскоп на 20-26 сентября 2021
Любовный гороскоп на 20-26 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

Венера в Скорпионе пробудит желание чувственных удовольствий для многих представителей зодиакального круга. Период будет наполнен страстью и желанием попробовать что-то новое и, возможно, экстремальное. В некоторых случаях не стоит поддаваться соблазну, это может нанести удар отношениям.

О том, как будут складываться отношения с деньгами на слежующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Овен

На этой неделе Овнов будет тянуть к опасным приключениям. Не исключено, что вы с головой окунетесь в любовные авантюры, и этот страстный роман непременно придется вам по душе. Овны в паре могут немного заскучать и захотеть экстрима, не факт, что со своей второй половинкой. Чтобы укрепить отношения, отправляйтесь в совместную поездку.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Телец

Страсти придут в вашу жизнь на этой неделе. В этом периоде первой скрипкой в отношениях будет ваш партнер, а ему обязательно захочется добавить в ваш союз остроты. Интенсивность чувств и эмоций может заставить вашу пару решиться на смелые эксперименты. Если вы не примете правила игры возлюбленных – они начнут донимать вас ревностью.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Близнецы

Венера в Скорпионе – зажигательная страстная смесь. Однако для Близнецов в этом периоде будет важно держаться подальше от бури чувствительных страстей и наслаждений. Уколы ревности партнера вы попытаетесь сглаживать, а влюбленность поклонника будете принимать холодно. В семейной жизни Близнецов царит гармония и взаимопонимание. Самое время отправиться в небольшое путешествие.

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Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Рак

Положение планет в этом периоде оживит личную жизнь Раков. Ваши чувства станут глубже и сильнее. Вы почувствуете духовную связь с партнером. В среду отношения перейдут на новый уровень. В четверг могут разрушиться ваши привычные устои, однако связь с возлюбленными окрепнет. Позитивная энергия выходных благоприятствует совместному времяпровождению.

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Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Лев

Для Львов Венера в Скорпионе – время, когда необходимо проявить свою силу воли. В личной жизни необходимо сконцентрироваться на определенной цели. Ваши упорство и целеустремленность помогут достичь желаемого. Звезды предупреждают, что в пятницу представителей знака могут ожидать небольшие разногласия с партнером по поводу домашних хлопот. Однако вы сможете найти компромисс. В субботу хватайте удачу за хвост – возможны знакомства, романтические свидания. Благоприятный день для свадьбы.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Дева

Неделя для Дев начнется напряженно. Возможно, вскроется обман возлюбленных или ссора произойдет по причине нетрезвого состояния. На этой неделе вам не очень хочется погружаться в пучину любовных страстей. Вам лучше побыть одним, чем вникать в жизненные перипетии новых знакомых или поклонников. Вы будете меньше времени уделять любовной стороне жизни.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Весы

Весы на этой неделе не будут сломя голову искать любовных приключений. Наоборот, сейчас вы очень осторожны в делах любовных и не спешите впускать в свою жизнь новых людей. Семейные Весы в отношениях будут руководствоваться логикой. Убеждать партнера в правильности своих решений станет вашей сильной стороной. В среду вы поможете своим возлюбленным справиться с какой-то проблемой.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Скорпион

Планета любви и чувственных наслаждений Венера благоволит Скорпионам в этом периоде. Влияние небесного тела усилит вашу притягательность, а сексуальность станет просто магнетической. Идеальной время для романтики, любви и флирта с неожиданным продолжением. Скорпионы в паре почувствуют желание разнообразить сексуальный аспект жизни. Если партнер не прислушается к вашим просьбам – не миновать ему вспышек ревности.

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Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Стрелец

Понеделник Стрельцам лучше посвятить себе и заняться любимым делом без своей второй половинки. Можно отправиться на шопинг или в парикмахерскую – все изменения не останутся незамеченными. В средине недели повышается вероятность тайного романа, наполненного роковой страстью. Уединитесь с партнером на выходных и спрячьтесь от посторонних глаз – это укрепит ваш союз.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Козерог

Ваши общественная и личная жизнь будут тесно связаны. Можно познакомить своего партнера с друзьями, если не боитесь, что чувство ревности может вас настичь. Одиноким Козерогам стоит присмотреться к своим коллегам или кружкам по интересам. А вдруг этот парень с уроков французского и есть ваша судьба? Вторник и четверг посвятите себе и побалуйте себя какой-нибудь приятностью.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Водолей

Ваша социальная жизнь встанет на первый план. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы обозначить новый уровень отношений – познакомьте партнера с родителями или появитесь вместе на светском мероприятии. Возможно, начало романтических отношений с известным человеком. Трудности в личной жизни могут настигнуть вас в пятницу.

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября 2021: Рыбы

В этот период ваша личная жизнь будет энергично обновляться. Появиться больше свободы в отношениях, а с партнером будут объединять общие интересы, а не обязательства. Развитие нового романа может происходить молниеносными темпами. Во вторник поступок вашего партнера может сильно огорчить.

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