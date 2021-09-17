УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

17 сентября 2021, 03:05

Кто из знаков будет бережливым, а кто будет совершать импульсивные покупки - расскажет гороскоп Главреда

Финансовый гороскоп на 20-26 сентября 2021
Финансовый гороскоп на 20-26 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

Уже с понедельника в финансовом гороскопе для многих знаков Зодиака будут преобладать позитивные тенденции. Однако среда будет не самым лучшем в финансовом плане днем. Лучше воздержаться от крупных приобретений и решения денежных вопросов.

Про то, как сложились звезды в следующем месяце и что сулят представителям зодиакального круга, читайте в нашем материале: Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Овнов

Ситуация с финансами в первой половине недели для Овнов будет напряженной. Главное, воздержаться от необязательных покупок. В четверг вы можете отказаться от весьма выгодного предложения из-за того, что не сможете прийти к компромиссу в обсуждении вопроса. Благоприятный период наступит в пятницу, будут удачными вложения в интересные проекты. В субботу вы будете тратить деньги на обеспечение своего комфорта.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Тельцов

В этом периоде Тельцы приложат все усилия, чтобы сберечь бюджет. С вашей бережливостью даже получиться накопить. Однако для этого необходимо, чтобы каждый член семьи или деловые партнеры действовали в вами в унисон. В четверг будет сложно с кем-либо договориться и это может повлечь утрату доходов. Совершая покупки в воскресенье, нужно брать с собой список необходимого, чтобы не было соблазна потратить больше.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Близнецов

На этой неделе Близнецов ожидают важные переговоры, касаемо финансов. Возможны сделки, ипотека, крупные инвестиции или кредиты. Если не желаете, чтобы дела затянулись до следующего месяца, необходимо решить их до воскресенья. В среду лучше воздержаться от необязательных трат – это неудачный в финансовом плане день. Любые манипуляции могут оказаться непредсказуемыми и ударить по бюджету.

Реклама

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Раков

Первая половина недели благоволит решению бюрократических вопросов, связанных с чужими деньгами. Поспешите оформить полагающиеся вам льготы и выплаты. Онако направляя чужие финансы на то, что кажется легким, приготовьтесь к тому что вам придется изрядно понервничать прежде чем ситуация прояснится. На выходных вероятны инвестиции в рискованные мероприятия. Они могут принести небольшой, но стабильный доход.

Читайте такжеПолнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Львов

В понедельник возможна путаница в финансовых вопросах. Хороший день для объединения капиталов. Однако в делах, которые требуют личной выгоды можно прогореть. Будьте предельно осторожны с деньгами – повышается вероятность мошенничества. Возможно, вы завладеете ценной информацией о чужих деньгах. В четверг что-то из ценных домашних вещей может выйти из строя или разбиться.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Дев

На этой неделе у Дев хорошие перспективы для успешных переговоров и подписания финансовых документов. Полезная информация, которая подоспеет вовремя, будет вам на руку. В среду ситуация в финансовых вопросах может стать критической. В воздухе будет витать напряжение и предчувствие форс-мажора. Стоит поторопиться решить материальные проблемы до воскресенья, иначе все придется начинать заново. Работа на выходных принесет вам доход.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Весов

Трудолюбие и целеустремленность помогут вам достичь хороших результатов. До конца недели нужно закончить с подписанием документов и провести важные переговоры. Материальное благосостояние этой недели будет вас радовать. Денег будет хватать как на необходимые траты, так и на приятные покупки. В четверг возможна неожиданная неудача.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Скорпионов

Венера покровительствует Скорпионам на этой неделе. Это значит, что финансовое положение представителей знака будет стабильным. Ваши решения, касаемо денежных вопросов, будут верными. В этих вопросах полагайтесь только на себя и поступайте как считаете правильным. В четверг есть вероятность того, что ваш партнер сорвет намеченные планы.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Стрельцов

Этот финансовый период для Стрельцов грозит пройти в переговорах, покупках иили пересылках товара или крупной сделкой. Все это вопросы необходимо решить до конца недели, иначе они могут затянуться. Неделя будет наполнена разговорами о деньгах. Не стоит совершать крупных финансовых операций или брать деньги в кредит.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Козерогов

В начале недели возможны новые знакомства, которые могут принести выгоду в ближайшее время. Звезды обещают удачу в решении бюрократических вопросов. С командной работой в четверг не сложится. Работа на выходных поможет приумножить доход. Риск возможен в случае, если предприятие будет иметь долгосрочную перспективу.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Водолеев

Начало недели принесет путаницу в денежные вопросы. Звезды предупреждают о том, что необходимо быть внимательными к бюджету, повышается риск стать жертвой мошенников. Ситуация с финансами обостриться во вторник. А четверг принесет неожиданные обстоятельства, которые помешают получить доход.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Рыб

Неделя принесет вам новые полезные знания. С средине недели и до начала выходных вы будете совершать импульсивные покупки. Однако это принесет вам удовольствие. Уже с субботы можно обдумывать возможность инвестиций в рисковые проекты. Принесет пользу обдуманный риск с чужими средствами.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ливни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклонЛивни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклон Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90%Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90% Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФГенерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в АртекеВсплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке Удар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябреУдар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре

Последние новости

03:05

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

03:02

В США создали назальную вакцину против коронавируса Видео

02:32

Без лифчика, но сразу в трех трусах: 51-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото

02:30

Громкий скандал в Черкассах: учеников заставляли работать в поле

01:55

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

Реклама
01:06

Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине Видео

00:55

Носит ли "повелитель волчиц" обручалку: Полякова рассекретила Винника

00:20

Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Видео

16 сентября, четверг
23:54

Ани Лорак на вечеринке в Москве обнималась с Киркоровым, ей напомнили о скандале

23:27

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник Видео

23:13

"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

22:44

Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ Видео

22:30

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60% Видео

22:23

В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу Видео

22:20

Мощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробности

21:46

Специи и травы, которые помогают похудеть: пять помощников Видео

21:35

Жуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой

21:15

В строительстве знаменитого Oculus в Нью-Йорке использовалась сталь украинской компании

21:11

В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

21:10

Украшений на 10 миллионов: Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы Видео

Реклама
21:04

Планировал расправиться с ним давно: отец-убийца 3-летнего Алеши из Сум "объяснил" свой поступок

20:37

Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

20:24

Новая напасть: Волынь атакуют опасные бабочки, в регионе ввели карантин Видео

20:13

Встреча Байдена и Путина с запуском СП-2 – это удар по Европе: Польша позвала Украину в союз 9 стран

20:08

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

19:57

МакSим рассказала о своих видениях во время клинической смерти Видео

19:30

В Житомире на заводе взорвалась огромная бочка, есть пострадавшие

19:09

В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

18:54

"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19 Видео

18:35

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

18:26

За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

18:24

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса мнение

17:59

Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

17:57

Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

17:53

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

17:33

С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

17:23

Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке Видео

17:14

Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака Видео

17:11

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

17:02

Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября Видео

Реклама
16:59

"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

16:49

Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

16:31

Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

16:26

В КГГА рассказали, введут ли в Киеве жесткий карантин Видео

16:23

Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

15:54

"Это не военные действия": Потап рассказал, как Каменских относится к его бывшей жене Видео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для защиты дорог "Большой стройки" - эксперт

15:47

На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

15:44

"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

15:44

Украинцы сталкиваются с рисками из-за работы за рубежом - эксперты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять