Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

Финансовый гороскоп на 20-26 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

Уже с понедельника в финансовом гороскопе для многих знаков Зодиака будут преобладать позитивные тенденции. Однако среда будет не самым лучшем в финансовом плане днем. Лучше воздержаться от крупных приобретений и решения денежных вопросов.

Про то, как сложились звезды в следующем месяце и что сулят представителям зодиакального круга, читайте в нашем материале: Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Овнов

Ситуация с финансами в первой половине недели для Овнов будет напряженной. Главное, воздержаться от необязательных покупок. В четверг вы можете отказаться от весьма выгодного предложения из-за того, что не сможете прийти к компромиссу в обсуждении вопроса. Благоприятный период наступит в пятницу, будут удачными вложения в интересные проекты. В субботу вы будете тратить деньги на обеспечение своего комфорта.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Тельцов

В этом периоде Тельцы приложат все усилия, чтобы сберечь бюджет. С вашей бережливостью даже получиться накопить. Однако для этого необходимо, чтобы каждый член семьи или деловые партнеры действовали в вами в унисон. В четверг будет сложно с кем-либо договориться и это может повлечь утрату доходов. Совершая покупки в воскресенье, нужно брать с собой список необходимого, чтобы не было соблазна потратить больше.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Близнецов

На этой неделе Близнецов ожидают важные переговоры, касаемо финансов. Возможны сделки, ипотека, крупные инвестиции или кредиты. Если не желаете, чтобы дела затянулись до следующего месяца, необходимо решить их до воскресенья. В среду лучше воздержаться от необязательных трат – это неудачный в финансовом плане день. Любые манипуляции могут оказаться непредсказуемыми и ударить по бюджету.

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Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Раков

Первая половина недели благоволит решению бюрократических вопросов, связанных с чужими деньгами. Поспешите оформить полагающиеся вам льготы и выплаты. Онако направляя чужие финансы на то, что кажется легким, приготовьтесь к тому что вам придется изрядно понервничать прежде чем ситуация прояснится. На выходных вероятны инвестиции в рискованные мероприятия. Они могут принести небольшой, но стабильный доход.

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Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Львов

В понедельник возможна путаница в финансовых вопросах. Хороший день для объединения капиталов. Однако в делах, которые требуют личной выгоды можно прогореть. Будьте предельно осторожны с деньгами – повышается вероятность мошенничества. Возможно, вы завладеете ценной информацией о чужих деньгах. В четверг что-то из ценных домашних вещей может выйти из строя или разбиться.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Дев

На этой неделе у Дев хорошие перспективы для успешных переговоров и подписания финансовых документов. Полезная информация, которая подоспеет вовремя, будет вам на руку. В среду ситуация в финансовых вопросах может стать критической. В воздухе будет витать напряжение и предчувствие форс-мажора. Стоит поторопиться решить материальные проблемы до воскресенья, иначе все придется начинать заново. Работа на выходных принесет вам доход.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Весов

Трудолюбие и целеустремленность помогут вам достичь хороших результатов. До конца недели нужно закончить с подписанием документов и провести важные переговоры. Материальное благосостояние этой недели будет вас радовать. Денег будет хватать как на необходимые траты, так и на приятные покупки. В четверг возможна неожиданная неудача.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Скорпионов

Венера покровительствует Скорпионам на этой неделе. Это значит, что финансовое положение представителей знака будет стабильным. Ваши решения, касаемо денежных вопросов, будут верными. В этих вопросах полагайтесь только на себя и поступайте как считаете правильным. В четверг есть вероятность того, что ваш партнер сорвет намеченные планы.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Стрельцов

Этот финансовый период для Стрельцов грозит пройти в переговорах, покупках иили пересылках товара или крупной сделкой. Все это вопросы необходимо решить до конца недели, иначе они могут затянуться. Неделя будет наполнена разговорами о деньгах. Не стоит совершать крупных финансовых операций или брать деньги в кредит.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Козерогов

В начале недели возможны новые знакомства, которые могут принести выгоду в ближайшее время. Звезды обещают удачу в решении бюрократических вопросов. С командной работой в четверг не сложится. Работа на выходных поможет приумножить доход. Риск возможен в случае, если предприятие будет иметь долгосрочную перспективу.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Водолеев

Начало недели принесет путаницу в денежные вопросы. Звезды предупреждают о том, что необходимо быть внимательными к бюджету, повышается риск стать жертвой мошенников. Ситуация с финансами обостриться во вторник. А четверг принесет неожиданные обстоятельства, которые помешают получить доход.

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября для Рыб

Неделя принесет вам новые полезные знания. С средине недели и до начала выходных вы будете совершать импульсивные покупки. Однако это принесет вам удовольствие. Уже с субботы можно обдумывать возможность инвестиций в рисковые проекты. Принесет пользу обдуманный риск с чужими средствами.